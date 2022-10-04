Едем в Чечню на машине: лазурное озеро, хайтек и вековые традиции

Башни, водопады и христианский храм: едем в Ингушетию
Путешествия

Вероника Волосунова

Приехать на Кавказ и не заехать в Ингушетию — большая ошибка. Это самая маленькая республика в России, а её площадь составляет чуть больше 3,5 тыс. километров, поэтому многие ошибочно думают, что успеют всё посмотреть и проникнуться атмосферой за один день. Но бывалые путешественники уверяют — ехать сюда стоит минимум на три дня.

Фотографии: Nina Perminova (Unspalsh)

Фотографии: Tumgho Dzurdzuk (Unspalsh)

Например, именно в Ингушетии находится самый высокий в мире этномузей, здесь сохранились башенные города 15-18 веков и древнейший христианский храм 8 века, а местные ремесленники делают изделия из рыбьей кожи (форель, осётр и даже кальмар). Столица республики тоже удивляет — автобусные остановки с кондиционерами и подзарядкой для USB, велодорожки, скверы и ещё много всего увлекательного. Ну что, собираемся?

1770 км: Москва – Магас
1770 км по Р-22 «Каспий» бесплатной / 23 часа без остановок и пробок
(при расходе 8 л / 100 км) — 142 литра AИ-95 (7 400 рублей)

Подготовка к путешествию

«Здесь нельзя ходить в шортах ни женщинам, ни мужчинам. За это могут сделать замечание и отправить в магазин или на рынок покупать себе штаны! Женщины должны быть одеты в длинные юбки или не облегающие штаны, плечи закрыты, как и зона декольте. Есть запреты на алкоголь, не везде его можно купить. Курящая женщина — табу. Влюблённым парам проявлять свои чувства на людях не принято, так что лучше выражать их за дверьми номера в отеле. Хотя аналогичные правила действуют по всему Кавказу, но именно в Ингушетии на это глаза не закроют, даже если вы турист», — рассказывает тревел-блогер Светлана Копина

О чём ещё стоит помнить? Регион горный, а значит ветренный. Даже в сезонные август-сентябрь, когда стоит жаркая погода, ветровки, худи и любые другие тёплые кофты точно пригодятся даже взрослым, которые говорят «я не замёрзну». 

На пути будут часто встречаться блокпосты и пограничные КПП. Не стоит воспринимать на свой счёт — регион непростой, силовики выполняют свою работу. Обычно осмотр укладывается в 10 минут.

Автомобиль: что проверить перед поездкой

Илья Дровнин

Автор ютуб-канала о путешествиях «Автопутешествия по России»

«Подготовиться просто: заранее поменяйте колодки и тормозные диски, если они скоро износятся, потому что тормоза — самое важное в горах. Также в горах большая нагрузка на мотор, поэтому, когда вы едете в горку, легко перегреться. Обязательно проверьте уровень охлаждающей жидкости. Если старая, то поменяйте и её». 

С детьми

Сергей и Марьяна

Авторы ютуб-канала о путешествиях «МногоДетные Путешествия. и Жизнь»

«При поездке в горы с детьми нужно соблюдать основные правила: одежда и обувь должны быть удобными именно для горной местности, с собой обязательно взять запас воды и еды, головные уборы, теплую одежду и зонты. Детей младшего возраста нужно держать за руку, так как тропинки местами могут быть узкими и не очень надежными. 

Если говорить про маршрут, то рекомендуем выбрать один или максимум два башенных комплекса, чтобы подняться и сфотографироваться. Детям проще переносится чередование переездов с непродолжительными пешими прогулками. Каких-либо других требований к детям нет — наши легко находили общий язык и играли с местными ребятами».

Фотографии: Nina PerminovaLiza Zebreva (Unspalsh)

Современная столица — Магас

После распада Чеченско-Ингушской Республики регион остался без столицы. Сначала главным городом выбрали Назрань, но одноэтажные частные дома не совсем соответствовали уровню столицы региона. Тогда власти решили построить новый город Магас, который и спустя 20 лет остаётся самой молодой столицей в России. 

Когда город строился с нуля, инженеры и архитекторы смогли продумать всё необходимое для комфортной жизни граждан: ровные кварталы, скверы, велосипедные дорожки, тротуары и автобусные остановки с кондиционерами и лавочками с подзарядкой для USB. Квартиры здесь с каждым годом только дорожают.

Фотография: Адам Сагов (Википедия)

Фотография: Борис Омельчук (Википедия)

Город чистый, опрятный и ухоженный — пример для других регионов. Да и само место было выбрано не случайно: в третьем тысячелетии до нашей эры здесь находился крупнейший одноименный город Магас, в котором кипела жизнь. Но в 1223 году с приходом монголо-татар 270 тысяч жителей погибли, а город был сожжён дотла.

Башня Согласия

Главное украшение города, напоминающее о корнях и истории народа — вчетверо увеличенная копия традиционных ингушских башен высотой в 100 метров. Она вошла в книгу рекордов Гиннеса как самый высокий в мире этнографический музей. 

Отличительная особенность — в башне нет ступенек, вместо них угловой подъём. С одной стороны — это плюс, с другой — идти всё время в гору не так легко, как кажется, а подняться придётся прилично. При желании, преодолеть путь можно на электрокаре, который дежурит на первом этаже. Поворот за поворотом вас ожидают картины, рассказывающие историю ингушского народа. А под крышей помпезная люстра в виде солярного знака, символа республики. На каждом углу предусмотрены небольшие места для отдыха — посидеть и перевести дух. Примерно посередине маршрута есть стилизованное этно-кафе.

На вершине посетителей ожидает смотровая площадка со стеклянными балконами. Один лист такого стекла выдерживает минимум 800 кг, а всего их здесь три, так что бояться не стоит. Отсюда видно даже Столовую Гору, вдоль хребта которой проходит граница с Северной Осетией. Столовая гора называется так из-за формы: она плоская и, когда выпадает снег, напоминает стол со скатертью. Идеальное время для посещения — вечер, чтобы увидеть закат.

Светлана Копина

Автор ютуб-канала о путешествиях «KNOPKA TRAVEL Дневник бюджетных путешествий»

«Башня Согласия впечатлила своими масштабами. Очень интересная точка притяжения для туристов любой возрастной категории. На первом уровне башни располагается экспозиция, которая знакомит гостей республики с жизнью и бытом ингушского народа. Восхождение к вершине башни происходит незаметно, благодаря плавному подъёму (нет ступеней, просто пол под углом). Такая конструкция подходит и для людей с ограниченными возможностями, поднимаются и с маленькими детьми. Внутри башни очень атмосферно, а поднявшись на самую вершину, открывается вид на весь город Магас. 

У нас подъём занял примерно 30 минут. Увлекали картины, которыми были украшены стены башни. Они посвящают гостей в исторические сюжеты, у всех есть текстовые описания. Мы высоты не боимся, поэтому ощущения от стеклянного балкона наверху — исключительно детский восторг! Дух захватывает и Башню Согласия абсолютно точно рекомендуем к посещению. У подножья башни красивый ухоженный парк и детские площадки. Хорошее место для прогулок и фотосессий».

Башня Согласия

Адрес: Магас, площадь Алания, 1
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00
Стоимость входных билетов: 100 рублей

Мемориальный комплекс памяти и славы

В истории каждого народа есть свои памятные и даже трагические даты. Этот мемориальный комплекс — знаковое место для всех ингушей. В 50-е годы прошлого века все 9 шахаров (уделов Ингушетии) застал врасплох вопрос депортации в Киргизию или Казахстан, поэтому в центре комплекса возвышается музей памяти жертвам репрессий в виде 9 башен, окованных цепями и символизирующих 9 шахаров. Рядом можно увидеть поезд и машины, на которых в своё время перевозили ингушей.

Экспозиции мемориала посвящены и другим историческим событиям. Панно — акту присяги ингушских фамилий Российской империи в 18 веке. Ряд монументов рассказывает об афганцах, ликвидаторах-чернобыльцах и жертвах терроризма на Кавказе. Есть и музейные экспозиции о военных конфликтах современности.

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Фотографии: Мемориальный комплекс жертвам репрессий

Вечный огонь, как и полагается, выполнен «в окружении» солярного солнца — главного символа Ингушетии, который есть на флаге республики и символизирует вечную жизнь. Находится комплекс в городе Назрань по дороге, соединяющей столицы соседних республик Владикавказ с Грозным.

Сергей и Марьяна

Авторы ютуб-канала о путешествиях «МногоДетные Путешествия. и Жизнь»

«Обязательно рекомендуем посетить Мемориал памяти и славы в Назрани. При первом посещении этого комплекса мы поняли, что очень мало знаем про ингушский народ. Сотрудники провели нам экскурсию, рассказали про славные, героические и трагические моменты из истории Ингушетии.

Открытием для нас стало, что последним защитником Брестской крепости был ингуш У. А. Барханоев. А около памятника ингушскому конному полку дикой дивизии мы сфотографировались несколько раз с разных сторон. При второй поездке в Ингушетию мы запланировали несколько часов, чтобы более подробно изучить все памятники на территории Мемориала».

Фотографии: Александр Байдуков (wikimedia)

Мемориальный комплекс жертвам репрессий

Адрес: Назрань, улица Бакинская, 77
Режим работы: пн-пт  с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Стоимость входных билетов: дети до 16 лет бесплатно, взрослые 50 рублей
Экскурсии: от 30 до 50 рублей за человека

Башенные комплексы

Гуляем по улочкам средневекового города «Эгикала» 

Без посещения этого башенного комплекса невозможно представить маршрут по горной Ингушетии. Сохранившиеся с 17-18 веков башни «Эгикала» изображают на открытках и сувенирах. Самое удивительное, что ещё 78 лет назад, до начала депортации ингушей, здесь жили люди. То есть, в то время, когда в мире уже начинали пользоваться автомобилями, здесь вёлся проверенный временем образ жизни. 

В комплексе можно наглядно увидеть три типа башен, которые строили в Ингушетии. Жилые — потолще, с окнами и балконами. Боевые — в два раза выше жилых, до 20-30 метров в высоту и минимум окон. В случае опасности весь род помещался в одной башне. В середине, где практически нет бойниц и окон, размещались женщины и дети. Самые уязвимые части, нижний и верхний ярусы, находились под защитой воинов. Благодаря пирамидально-ступенчатым крышам забросить крюк, чтобы зацепиться и забраться в башню, было невозможно. В мирное время находиться в боевых башнях было запрещено. При этом в них всегда хранился запас воды, еды и оружия на 3-4 месяца обороны.

Фотография: linar.khalitov (Википедия)

Ещё один тип, полубоевые башни — выше и уже жилых башен, но недостаточно высокие, чтобы стать боевыми. Ещё существовали сигнальные башни — внешне они выглядели, как боевые, но с плоской крышей, чтобы на её вершине можно было разжечь сигнальный костёр для других тейпов (ночью из сухих веток, днём из зелёных, чтобы был виден дым). И через несколько часов во всей республике знали, что идёт враг. Общее количество башен в «Эгикале» — более 50. 

Благодаря мастерству ингушей, башни лаконично вписываются в окружающую среду, дополняя природу, но ни в коем случае не перетягивая на себя всё внимание.

Анна Федоренко

Основательница ivitour.ru

«Если честно, такое ощущение, что ты попадаешь не в тоскливое заброшенное место, а в старинное село, в котором вот-вот выйдет хозяин и накроет пирогами столы. Поселение древнее, какие-то жилища и постройки датируются учёными 2000-3000 годами до нашей эры. Вся территория охраняется как значимый памятник культурного наследия. Поэтому очень важно чтобы туристы относились с должным уважением к поселению.

Добраться удобнее всего на машине от Джейраха, где рекомендую остаться с ночёвкой. Как и в любых горах есть серпантин и людям с чувствительным вестибулярным аппаратом стоит взять с собой таблетки от укачивания. В остальном дорога на эту локацию не создаст проблем для любого легкового транспорта.

Режима работы здесь нет. Поэтому самое главное подгадать красивое освещение. Например, когда солнце в зените».

Фотография: Юрочкин Роман (Википедия)

Запоминаем боевые башни «Эрзи»

Этот комплекс, в отличие от «Эгикала», подвергся реставрации. Но не стоит из-за этого пропускать его в своей поездке. Историческая реконструкция — дело сложное, деликатное и требующее настоящего мастерства реставраторов. Восемь боевых башен высотой 20-30 метров — то, ради чего сюда едут все туристы. Настоящие высотки прошлого! Для сравнения, высота обычного 10-этажного дома — от 30 до 40 метров (в зависимости от высоты потолков). То есть эти башни в высоту как 7-10 этажные дома.

Название «Эрзи» означает орёл. Гордая птица, как и сами башни. Всего в комплексе около 50 построек. И виды вокруг совершенно потрясающие.

Фотография: Vyacheslav Argenberg (Википедия)

Поднимаемся до башен «Вовнушки»

Оборонно-сторожевые башни «Вовнушки» в 18 веке считались одними из самых неприступных крепостей. Комплекс состоит всего из трёх башен: две на одной скале, третья на другой, а соединял их подвесной мост, по которому в случае опасности можно было перебраться из одной башни в другую. Эти родовые башни, как будто «выросшие» из скал, служили охраной на шёлковом пути — купцы нередко выбирали их в качестве укрытия. А вот чужая армия становилась уязвимой в этом ущелье. 

Рядом с боевыми башнями всегда строились склеповые комплексы, и «Вовнушки» не исключение. В пяти минутах находится некрополь с интересным мавзолеем в форме пушечного ядра. Подъем к башням выглядит простым, но местами ожидают неприятности в виде скользких камней или крутых склонов. Общий путь занимает не больше 5-10 минут.

Фотография: Tumgho Dzurdzuk (Unspalsh)

Удивляемся городу из башен 

Устали от туристических мест и хотите уединиться? Тогда вам понравится следующая точка маршрута — древнейшее поселение на высоком холме с лаконичным названием «Цори». Город из трёх боевых и 20 жилых башен как будто замер между эпохами, сохранив слепок давно ушедшего времени. 

К подножию комплекса ведёт, на первый взгляд, протоптанная тропинка. Но реальность очень обманчива — с двух сторон от неё метровые заросли крапивы и других растений. Так что подобранные луки для фотосессий стоит отложить до лучших времён, а здесь придерживаться иного дресс-кода: удобные кроссовки, штаны/юбки в пол и кофты с длинными рукавами.

Фотография: Vladimir Pankratov (wikimedia)

Самый древний христианский храм

Джейрахское ущелье в сторону Назрани — уникальное место.  Здесь находится самый древний христианский храм на территории России, Тхаба Ерды. Предполагаемая дата основания — 8 век, на что указывают многие детали. Алтарным окном храм похож на армянские соборы того времени. В грузинской архитектуре похожие сооружения стали появляться только в 10-11 веках, и их влияние не прошло незамеченным для Тхаба Ерды. В храме появились чаша и крест, а также s-образные грузинские орнаменты. В общем, храм вобрал в себя черты всех соседних народов. Часть экспонатов хранится в музеях.

Фотография: Alex Svirkin (Википедия)

На протяжении долгого времени Тхаба Ерды оставался культурным и духовным центром. Здесь собирались советы старейшин и решались важные вопросы. Храм долго был не действующим, но в 2012 году здесь провели православное богослужение. Правда, потом богослужения вновь приостановили, проёмы и окна храма закрыли решётками. Несмотря на это, увидеть и порассматривать его детали вживую точно стоит.

Смотровая площадка в Цейлоамском перевале

Горы — место силы для жителей Ингушетии. В переводе с ингушского «Цей-Лоам» означает «королевский трон». Местные верили, что здесь находится трон ингушского Бога молний. По дороге вам наверняка встретятся палатки, где продают горные травы. Можно купить горный чабрец и захватить с собой термос, чтобы устроить импровизированную чайную церемонию. Чай здесь особенный не только из-за того, что травы собирают в горах, или потому что готовят на талой воде, а из-за того, что в Москве (и любом другом городе) без таких видов с нависающими скалами он уже будет иметь совершенно иной вкус.

Фотографии: Виталий Павлуша, Илья К., gazdievviskh (Яндекс Карты)

Сергей и Марьяна

Авторы ютуб-канала о путешествиях «МногоДетные Путешествия. и Жизнь»

«Хочется напомнить главное правило в горах — вернуться на равнину, пока солнце не село. Мы, переоценив свои силы, пренебрегли этим, когда изучали водопады. Во-первых, даже с фонариками это может быть очень рискованно. Во-вторых, местные жители написали потом нам в комментариях под видео, что в горах водятся дикие животные».

Водопады

Как и в любой горной республике, в Ингушетии много водопадов. Но для нашего маршрута нашлись два самых интересных и фотогеничных.

Ляжгинский водопад

В пяти минутах на машине от курорта «Армхи» начинается горная тропа к Ляжгинскому водопаду. Стоит только припарковать машину (парковка на Яндекс Картах) и можно отправляться в путь. Маршрут удобный и довольно прямой, за исключением первого подъёма, а тропа не теряется в камнях. Подойдёт для тех, кто хочет уединиться с природой, но не хочет тратить много времени на дорогу (как в случае с сочинскими Агурскими водопадами). Если приехать в полдень, то солнечные лучи, проникающие сквозь чащу к шумному водопаду, сойдутся в радугу.

Фотография: Maria-guide (Википедия)

Светлана Копина

Автор ютуб-канала о путешествиях «KNOPKA TRAVEL Дневник бюджетных путешествий»

«Очень красивое место! Однозначно рекомендую к посещению всем любителям природы и экотроп. В самом начале маршрута есть природный источник с питьевой водой — можно набрать, пригодится для восхождения. Уровень сложности подъёма средний. Местами тропа становится узкой и есть сложные участки, но в целом подходит как для взрослых, так и для детей.

У нас на эту локацию было заложено меньше времени, чем хотелось бы. Тропа ведёт выше, но мы в этот день уже возвращались домой и нужно было успеть в аэропорт. Не повторяйте наших ошибок и планируйте больше времени на посещение этого удивительного места! Сам водопад хоть и не очень высокий, но живописный».

Менделеевский водопад

В противоположную сторону от Ляжгинского водопада, в 30 минутах на машине на запад от курорта «Армхи», находится ещё один — Фуртоугский или Менделеевский (так его тоже называют в честь великого русского учёного, который любил здесь бывать в 90-е годы 19 века). На скале около водопада — мемориальная доска в память о нём. Припарковать машину можно в селе Фуртоуг (на Яндекс Картах), путь до водопада займёт всего 10 минут пешком вдоль просёлочной дороги и затем примерно 400 метров через тенистую рощу (можно попробовать проехать на машине ещё ближе).

Если приедете на водопады после дождя, старайтесь не наступать на корни деревьев, можно поскользнуться. В жаркие дни поездку на водопады лучше отложить, бывает, что они пересыхают.

Фотографии: Тимур Агиров (Википедия), Виктор, Александр Кудрин (Яндекс Карты)

Ассинское ущелье

Между скалами, хранящими воспоминания о древних караванах Шёлкового пути, протекает бурная река Асса, которая берет своё начало в Грузии. Одно удовольствие ехать по дороге параллельно её шумным водам. Но ни в коем случае не стоит пробовать купаться, мочить ноги или устраивать рыбалку. Скорость потока составляет 3-5 метров в секунду, а о ровном песчаном дне, как на курортах, и речи быть не может. Зато сфотографироваться и насладиться моментом — однозначно да! (участок от села Галашки до села Алхасты на Яндекс Картах).

Фотография: Тимур Агиров (Википедия)

Центральный рынок Назрани

Рынок — место, где традиции соединяются с повседневной жизнью. Здесь можно пообщаться с местными, попробовать ингушскую кухню и стать чуть ближе к народу этой республики.

Сергей и Марьяна

Авторы ютуб-канала о путешествиях «МногоДетные Путешествия. и Жизнь»

«Мы целенаправленно при поездке в Ингушетию выбирали кафе с национальными блюдами, а также посетили центральный рынок Назрани, чтобы купить ингушские сладости. Блюда очень вкусные. Больше всего запомнился чапильг с творогом: детям он напомнил вкусные бабушкины блины, обильно смазанные маслом. Но в отличие от русских блинов, ингушское блюдо имеет начинку — творог. Обязательно всем рекомендуем попробовать!

Ещё одно сладкое ингушское блюдо — зокаж (или сладкий хворост, но более мягкий). Знакомый вкус, похожие сладости встречаются во многих восточных кухнях».

Центральный рынок

Адрес: Назрань, улица Фабричная, 26 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 18:00

Эксклюзивные сувениры из рыбьей кожи

В этом далёком от побережья регионе из рыбьей кожи делают всё: ремни, обложки на документы, книжные переплёты, картины, бижутерию, клатчи и даже обувь. Именно в Ингушетии появилось первое промышленное предприятие, где начали профессионально выделывать кожу осетра, лосося и карпа.

Кроме того, основатель фабрики Ахмед Шадиев первым в мире придумал технологию для создания изделий из кожи гигантского кальмара, 90% которого добывают вообще в Перу. Медленно, но верно, бренд Shadi планирует выйти на международный уровень. Кожа уже прошла сертификацию в Италии, а компания получала (но отказалась, так как требовалось расширение производства) предложение о сотрудничестве от бренда украшений Swarovski.

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Shadi

Адрес: Назрань, Чеченская улица, 20 | на Яндекс Картах
Режим работы: пн-сб с 10:00 до 18:00

Где вкусно поесть в Ингушетии

Если считаете, что «все беды от голода», то вы на одной волне с местными жителями. Во время строительства башен заказчик обязан был хорошо кормить своих подрядчиков. Если кто-то умирал, то считалось, что виной всему — голод и это негативно сказывалось на репутации заказчика (значит, у этого рода недостаточно денег прокормить строителей).

В республике не так много гастрономических мест, но тут дело совсем в другом — в гостеприимстве. А этого порой не хватает даже самым люксовым ресторанам.

Кафе Обанхой

Если и знакомиться с ингушской кухней, то в лучшем этно-кафе Магаса. Начинался семейный бизнес с простого хобби: хозяин кафе Гирихан Ахильгов, инженер по профессии, время от времени при раскопках на работе находил старинные предметы, которые решил коллекционировать, а жена просто любила готовить. 

Объединив усилия, они вместе открыли заведение, в котором с любовью и неравнодушием к прошлому продумана каждая деталь интерьера. Это глиняные стены, узкие дверные проёмы — всего 70 см, как было в старину в каждом доме. И занавески с цветочками, которые вышивала бабушка-ингушка, а также фотографии на стенах из личных архивов хозяев и особенно дорогие три сосуда, которые нашли недалеко от родовой башни. В меню всего восемь блюд, зато по-настоящему местные. Рецепты собирают, опрашивая стариков и изучая дневники путешественников. 

Адрес: Магас, улица Заурбека Борова, 7 | на Яндекс Картах
Режим работы: пн-сб с 10:00 до 18:00
Средний чек: 500 рублей

Ресторан «Эрзи»

Панорамными окнами сегодня никого не удивишь, а если это панорамные окна в горах, совсем другое дело. Ресторан «Эрзи» как раз один из таких. Он входит в комплекс горного курорта «Армхи», но приехать сюда на ужин, чтобы отведать блюда ингушской кухни, может любой желающий. 

Адрес: Джейрахский район, село Армхи, улица Льянова, 57 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 23:00
Средний чек: 600 рублей 

Если вдруг вам не хочется уезжать в горы, то в Магасе есть ещё один хороший ресторан с панорамными окнами под названием Panorama | на Яндекс Картах.

Ресторан Grand Palace

Ресторан с живой музыкой, летней верандой и высокой кухней — одно из лучших заведений города. Хотя бы потому, что находится рядом с Домом Торжеств, стоимостью 140 млн рублей. Всё-таки место, где играют свадьбы и создают семейные ценности, должно быть хорошим. С одной стороны, уединиться здесь не получится, с другой — ничто и никто не расскажет о национальности лучше, чем праздники! Попасть на торжество — большая удача. 

Адрес: Магас, улица Заурбека Борова, 1А | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 11:00 до 00:00
Средний чек: 1200 рублей

Кафе «Легенды гор»

Это кафе можно было бы отнести к классу ничем не примечательных придорожных заведений. Но дело не в том, как выглядят пластиковые тарелки, а в том, что вы будете вкусно есть, сидя на простеньких скамейках с потрясающими видами на горы в полной тишине. 

Адрес: Джейрахский район | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 11:00 до 19:00
Средний чек: 500 рублей

Где переночевать в Ингушетии

Если хотите сполна насладиться чистым воздухом и бескрайними пейзажами, то место для отдыха стоит выбирать в горах. Например, можно остановиться в знаменитом горнолыжном курорте «Армхи».

В горах: Всесезонный курорт «Армхи»

Курорт был основан в конце прошлого столетия как одна из лучших здравниц Кавказа. Тут есть канатная дорога, сауна, верёвочный городок, бассейн, экомаршрут, велотропы, пейнтбольный клуб, джип туры, конные прогулки и «лестница здоровья» из 1780 ступеней. Ещё на территории комплекса расположен международный медицинский центр с лечебными программами, среди самых популярных — «Детокс», «Здоровое сердце» и «Здоровые легкие». В общем, сюда приезжают оздоровиться и отдохнуть от повседневной жизни.

Адрес: Джейрахский район, село Армхи, улица Льянова, 57
Цена номера за ночь: от 2000 рублей
Парковка: бесплатная
Этот отель на Яндекс.Путешествиях

С комфортом: Отель «Магас»

Отель, названный в честь столицы республики, не может подвести. Это первый в городе отель бизнес-класса. Все, как и полагается, прилично и стильно, с тренажёрным залом и круглосуточно работающей сауной. В некоторых номерах за соответствующую стоимость есть джакузи. И именно здесь на шестом этаже находится один из лучших ресторанов города с панорамными окнами, который уже упоминался чуть ранее.

Адрес: Магас, проспект Идриса Зязикова, 2А
Цена номера за ночь: от 3200 рублей
Парковка: бесплатная
Этот отель на Яндекс.Путешествиях

Бюджетно: Гостевой дом «Бейни»

По-прежнему один из самых популярных и доступных вариантов для ночлега на Кавказе — это гостевые дома. Многие из них даже не отмечены на картах и существуют благодаря предприимчивым местным жителям. Есть масса плюсов в виде общения с гостеприимными хозяевами (а гость на Кавказе — святой человек) и знакомства с такими же путешественниками, что тоже дорогого стоит. Предлагаем один из самых популярных вариантов гостевых домов. 

Адрес: Назрань, улица Ибн-Сина, 19
Цена места с завтраком: от 700 рублей
Этот отель на Яндекс.Путешествиях

Бюджет поездки

Считаем, сколько придётся потратить на путешествие в Ингушетию. Из-за расположения между Северной Осетией и Чечней в Ингушетию часто заезжают по пути и всего на 1 день., но мы рекомендуем задержаться на 2-3 дня и познакомиться с достопримечательностями с чувством и расстановкой.

Траты на 3 дня и 2 ночи: 

  • двухместный номер среднего класса — 6400 рублей;
  • бензин — 5000 рублей;
  • еда в трёх разных заведениях — (500 + 600 + 1200)x2 = 13 800; 
  • входные билеты из расчёта 50-100 рублей за человека + экскурсии ~ 3000 рублей. 

Примерная сумма трат: около 30 000 рублей. Финальный бюджет может получиться как больше, так и меньше — в зависимости от длительности поездки, количества путешественников и ваших запросов.

Все точки на одной карте

Чтобы вам было удобно ориентироваться по республике Ингушетия, мы собрали все точки на одной карте.

А вы уже были в Ингушетии?

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