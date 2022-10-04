Башни, водопады и христианский храм: едем в Ингушетию

«Здесь нельзя ходить в шортах ни женщинам, ни мужчинам. За это могут сделать замечание и отправить в магазин или на рынок покупать себе штаны! Женщины должны быть одеты в длинные юбки или не облегающие штаны, плечи закрыты, как и зона декольте. Есть запреты на алкоголь, не везде его можно купить. Курящая женщина — табу. Влюблённым парам проявлять свои чувства на людях не принято, так что лучше выражать их за дверьми номера в отеле. Хотя аналогичные правила действуют по всему Кавказу, но именно в Ингушетии на это глаза не закроют, даже если вы турист», — рассказывает тревел-блогер Светлана Копина.

О чём ещё стоит помнить? Регион горный, а значит ветренный. Даже в сезонные август-сентябрь, когда стоит жаркая погода, ветровки, худи и любые другие тёплые кофты точно пригодятся даже взрослым, которые говорят «я не замёрзну».

На пути будут часто встречаться блокпосты и пограничные КПП. Не стоит воспринимать на свой счёт — регион непростой, силовики выполняют свою работу. Обычно осмотр укладывается в 10 минут.