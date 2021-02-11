Стали известны самые популярные цвета автомобилей в 2020 году
Дмитрий Елизаров
Концерн BASF опубликовал итоги собственного исследования, посвящённого цветам автомобильных кузовов. По данным аналитиков концерна, яркие оттенки становятся всё более популярными, но традиционные ахроматические цвета пока не сдают лидирующие позиции.
В Европе, Африке и на Ближнем Востоке, как и в прошлые годы, самым популярным цветом остаётся белый — в этот оттенок выкрашены 28% всех проданных автомобилей. За ним следуют серый и чёрный. В Азиатско-Тихоокеанском регионе популярность белого ещё выше и составляет 48%.
Аналитики отмечают увеличивающееся разнообразие оттенков одного и того же цвета. К примеру, в 2020 году серый цвет использовался в 140 вариантах, и это лишь второй по вариативности результат. На первом месте по разнообразию находится синий, представленный в 160 вариациях. Кроме того, синий оказался самым востребованным цветом среди отличных от белого, серого и чёрного.
Аналогичная ситуация среди ярких цветов наблюдается и на рынке Северной Америки — там вслед за синим оказались популярными красный и зелёный. Покупатели, ранее выбиравшие бежевый или коричневый, сейчас предпочитают более холодные оттенки.
Автомобилистам Южной Африки больше нравятся серые и серебристые оттенки. Лидирует здесь, как и в других регионах, белый цвет (39%), но востребованность вариаций на тему серого выше, чем в прочих местах планеты. В целом же доля монохромных цветов тут составляет 87%.
Между тем эксперименты по применению на автомобилях различных типов красок продолжаются. Вслед за BMW X6 энтузиасты попробовали покрыть «радикально-чёрным» составом Mitsubishi Lancer, а в конце января стало известно о попытке использовать для окраски автомобиля термочувствительную краску.