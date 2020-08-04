Названа стартовая цена кросс-универсала Audi A6 Allroad для России
Кирилл Малышев
После дорогой лимитированной серии 20 Year Edition на российском рынке появились более доступные варианты вседорожного универсала Audi A6 нового поколения. Стоимость модели в начальной комплектации составляет
В базовое оснащение полноприводной пятидверки входят адаптивная пневмоподвеска, система выбора режимов движения,
18-дюймовыеколёса, обогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, электропривод крышки багажника, а также парктроник спереди и сзади.
За доплату для A6 Allroad доступны четырёхзонный климат-контроль, премиальная аудиосистема, доводчики дверей, электроприводы сидений и рулевой колонки, а также диски диаметром до 21 дюйма.
Для модели предлагают и пакеты опций. Так, в пакет «Город» входят ассистент проезда перекрёстков и система предупреждения о приближающемся сзади транспорте при открывании двери.
Audi A6 Allroad продаётся в России с бензиновым турбомотором 3.0 отдачей 340 л.с. (работает вместе с
48-вольтовымстартёр-генератором) и дизелем аналогичного объёма мощностью 249 л.с. Клиренс за счёт пневмоэлементов меняется от 139 до 184 мм. Тип полного привода отличается в зависимости от двигателя. С бензиновым идёт подключаемый, с дизелем — постоянный.