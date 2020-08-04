Названа стартовая цена кросс-универсала Audi A6 Allroad для России

В базовое оснащение полноприводной пяти­дверки входят адаптивная пневмо­подвеска, система выбора режимов движения, 18-дюймовые колёса, обогрев передних сидений, двух­зонный климат-контроль, электро­привод крышки багажника, а также парктроник спереди и сзади.

За доплату для A6 Allroad доступны четырёх­зонный климат-контроль, премиальная аудио­система, доводчики дверей, электро­приводы сидений и рулевой колонки, а также диски диаметром до 21 дюйма.

Для модели предлагают и пакеты опций. Так, в пакет «Город» входят ассистент проезда пере­крёстков и система предупреж­дения о приближа­ющемся сзади транспорте при открывании двери.