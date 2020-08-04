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Названа стартовая цена кросс-универсала Audi A6 Allroad для России

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Кирилл Малышев

После дорогой лимитированной серии 20 Year Edition на россий­ском рынке появились более доступные варианты вседорож­ного универсала Audi A6 нового поколения. Стои­мость модели в начальной комп­лектации составляет 4 259 000 рублей.

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  • В базовое оснащение полноприводной пяти­дверки входят адаптивная пневмо­подвеска, система выбора режимов движения, 18-дюймовые колёса, обогрев передних сидений, двух­зонный климат-контроль, электро­привод крышки багажника, а также парктроник спереди и сзади.

  • За доплату для A6 Allroad доступны четырёх­зонный климат-контроль, премиальная аудио­система, доводчики дверей, электро­приводы сидений и рулевой колонки, а также диски диаметром до 21 дюйма.

  • Для модели предлагают и пакеты опций. Так, в пакет «Город» входят ассистент проезда пере­крёстков и система предупреж­дения о приближа­ющемся сзади транспорте при открывании двери.

  • Audi A6 Allroad продаётся в России с бензиновым турбо­мотором 3.0 отдачей 340 л.с. (работает вместе с 48-вольтовым стартёр-генератором) и дизелем аналогичного объёма мощностью 249 л.с. Клиренс за счёт пневмо­элементов меняется от 139 до 184 мм. Тип полного привода отличается в зависи­мости от двигателя. С бензино­вым идёт подключаемый, с дизелем — постоянный.

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