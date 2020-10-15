Представлена самая дешёвая версия «убийцы Tesla» от Lucid
Дмитрий Елизаров
Базовая модель электроседана Lucid Air будет стоить в США 77 400 долларов (6,02 миллиона рублей) без учёта действующих в стране госсубсидий. Таким образом, новая версия окажется на 17 600 долларов (1,36 миллиона рублей) дешевле прежней самой доступной модификации. Однако такая четырёхдверка получит только один мотор, тогда как прочие Air — исключительно двухмоторные.
Для самого бюджетного Lucid Air предложат единственный электродвигатель мощностью 480 л.с. Ёмкость бортовых аккумуляторов не называется, но заявленный запас хода составляет 406 миль или 653 километра. Это несколько больше, чем у Tesla Model S в версии Long Range Plus, которая способна проехать без подзарядки 402 мили или 647 километров.
Фирменным комплексом водительских ассистентов DreamDrive с 32 датчиками эту модификацию можно будет оснастить только за доплату, но самый бюджетный Air сохранит основную интерьерную инновацию Lucid —
34-дюймовый горизонтальный монитор, исполняющий одновременно функции приборной панели и экрана медиасистемы. Сохранится и сенсорный пульт управления дополнительными функциями на центральной консоли.
Приём заказов на базовую модификацию Air уже открыт (требуется внести 300-долларовый депозит), однако первые машины попадут к покупателям только в 2022 году.
Следующая по рангу версия электроседана под названием Air Touring оценена в 95 000 долларов (7,4 миллиона рублей). Она располагает уже двумя моторами общей мощностью 620 л.с. и способна разогнаться до
100 км/чза 3,2 секунды. У Lucid Air Grand Touring уже 800 л.с. и цена в 139 000 долларов (10,8 миллиона рублей), а топовая 1080-сильная модификация Air Dream стоит как минимум 169 тысяч (13,16 миллиона рублей).