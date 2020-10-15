Илон Маск добавит Tesla Model Y два кресла за 234 тысячи рублей

Представлена самая дешёвая версия «убийцы Tesla» от Lucid

Новости

Дмитрий Елизаров

Базовая модель электроседана Lucid Air будет стоить в США 77 400 долларов (6,02 миллиона рублей) без учёта действу­ющих в стране госсуб­сидий. Таким образом, новая версия окажется на 17 600 долларов (1,36 миллиона рублей) дешевле прежней самой доступной моди­фикации. Однако такая четырёх­дверка получит только один мотор, тогда как прочие Air — исключи­тельно двухмоторные.

1/4

  • Для самого бюджетного Lucid Air предложат един­ственный электро­двигатель мощностью 480 л.с. Ёмкость бортовых аккуму­ляторов не назы­вается, но заяв­ленный запас хода состав­ляет 406 миль или 653 километра. Это несколько больше, чем у Tesla Model S в версии Long Range Plus, которая способна проехать без подзарядки 402 мили или 647 километров.

  • Фирменным комплексом водительских асси­стентов DreamDrive с 32 датчиками эту моди­фикацию можно будет оснастить только за доплату, но самый бюджетный Air сохранит основную интерь­ерную инновацию Lucid — 34-дюймо­вый гори­зонталь­ный монитор, испол­няющий одно­временно функции приборной панели и экрана медиа­системы. Сохранится и сенсорный пульт управ­ления допол­нитель­ными функциями на центральной консоли.

  • Приём заказов на базовую модификацию Air уже открыт (требуется внести 300-долларовый депозит), однако первые машины попадут к покупателям только в 2022 году.

  • Следующая по рангу версия электро­седана под названием Air Touring оценена в 95 000 долларов (7,4 миллиона рублей). Она располагает уже двумя моторами общей мощностью 620 л.с. и способна разогнаться до 100 км/ч за 3,2 секунды. У Lucid Air Grand Touring уже 800 л.с. и цена в 139 000 долларов (10,8 миллиона рублей), а топовая 1080-сильная моди­фикация Air Dream стоит как минимум 169 тысяч (13,16 миллиона рублей).

Ну что, Lucid Air или Tesla Model S?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение