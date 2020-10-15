Представлена самая дешёвая версия «убийцы Tesla» от Lucid

Для самого бюджетного Lucid Air предложат един­ственный электро­двигатель мощностью 480 л.с. Ёмкость бортовых аккуму­ляторов не назы­вается, но заяв­ленный запас хода состав­ляет 406 миль или 653 километра. Это несколько больше, чем у Tesla Model S в версии Long Range Plus, которая способна проехать без подзарядки 402 мили или 647 километров.

Фирменным комплексом водительских асси­стентов DreamDrive с 32 датчиками эту моди­фикацию можно будет оснастить только за доплату, но самый бюджетный Air сохранит основную интерь­ерную инновацию Lucid — 34-дюймо ­вый гори­зонталь­ный монитор, испол­няющий одно­временно функции приборной панели и экрана медиа­системы. Сохранится и сенсорный пульт управ­ления допол­нитель­ными функциями на центральной консоли.

Приём заказов на базовую модификацию Air уже открыт (требуется внести 300-долларовый депозит), однако первые машины попадут к покупателям только в 2022 году.