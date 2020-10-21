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Всех российских нарушителей ПДД внесут в базу данных

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Дмитрий Елизаров

ГИБДД планирует уже к началу 2021 года создать цифровую платформу с информацией о нарушителях ПДД в России, пишет ТАСС. Базу данных планируется сделать открытой и включить туда сведения не только о гражданах страны, но и о водителях-иностранцах.

  • В МВД агентству заявили, что цифровая платформа создаётся совместными усилиями со специалистами Минкомсвязи. Завершение работ запланировано на начало следующего года. Однако пока неизвестно, у кого именно, помимо властных структур, появится легальный допуск к накопленным ГИБДД данным, и как именно это будет осуществляться.

  • Впервые о намерении собрать данные о нарушителях в единую систему в ГИБДД заговорили весной прошлого года. Тогда руководство ведомства в качестве обоснования этого решения приводило необходимость проверки некоторых категорий водителей.

  • Предполагалось, что базой данных смогут пользоваться, к примеру, операторы каршеринга, чтобы убеждаться в законопослушности пользователей сервиса. Кроме того, доступ к базе появился бы у автомобильных компаний, в частности такси — с целью проверки кандидатов на должность водителей перед приёмом на работу. Обнаружив многократные нарушения ПДД либо лишение прав, компании могли бы отказывать кандидатам, внося посильный вклад в повышение уровня безопасности на дорогах.

Поможет такая база данных навести порядок?

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