Всех российских нарушителей ПДД внесут в базу данных

ГИБДД планирует уже к началу 2021 года создать цифровую платформу с информацией о нарушителях ПДД в России, пишет ТАСС. Базу данных планируется сделать открытой и включить туда сведения не только о гражданах страны, но и о водителях-иностранцах.

В МВД агентству заявили, что цифровая платформа создаётся совместными усилиями со специалистами Минкомсвязи. Завершение работ запланировано на начало следующего года. Однако пока неизвестно, у кого именно, помимо властных структур, появится легальный допуск к накопленным ГИБДД данным, и как именно это будет осуществляться.

Впервые о намерении собрать данные о нарушителях в единую систему в ГИБДД заговорили весной прошлого года. Тогда руководство ведомства в качестве обоснования этого решения приводило необходимость проверки некоторых категорий водителей.