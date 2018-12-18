У меня бейсбольная бита в машине: меня накажут? А если я бейсболист?

Мир бейсбола подарил нам полезный и очень эффектный спортинвентарь – биту. И некоторые возят её в машине. Зачем? Иногда – потому что они занимаются спортом. А иногда – совсем не для бейсбола. На дороге всякое случается, а с увесистым аксессуаром некоторые водители чувствуют себя спокойнее.

Может ли наличие биты в багажнике вызывать вопросы у сотрудников ГИБДД (даже если вы спортсмен)? Отвечаем.