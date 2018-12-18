У меня бейсбольная бита в машине: меня накажут? А если я бейсболист?
Мир бейсбола подарил нам полезный и очень эффектный спортинвентарь – биту. И некоторые возят её в машине. Зачем? Иногда – потому что они занимаются спортом. А иногда – совсем не для бейсбола. На дороге всякое случается, а с увесистым аксессуаром некоторые водители чувствуют себя спокойнее.
Может ли наличие биты в багажнике вызывать вопросы у сотрудников ГИБДД (даже если вы спортсмен)? Отвечаем.
Бейсбольная бита в машине: это вообще законно?
Да. Бита – это спортинвентарь, а перевозить спортинвентарь в машине законом не запрещено.
И в чём тогда проблема?
В том, что отдельные сотрудники ГИБДД могут попытаться отнести бейсбольную биту к холодному оружию ударно-раздробляющего действия. В ГОСТ Р 51215-98 «Холодное оружие. Термины и определения» есть вот такая довольно общая формулировка:
3.11 ударно-раздробляющее (холодное) оружие: Холодное оружие, боевая часть которого формирует размозжение мягких тканей и размозжение или переломы костных тканей.
Кажется, что и бита под это описание подходит. Однако! В статье 1 «Закона об оружии» чётко прописано: «К оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и производственного назначения, спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием». Да и в списке холодного оружия в том же самом ГОСТе никаких бейсбольных бит нет. Поэтому возить бейсбольный спортинвентарь в машине всё-таки можно.
Но я и правда бейсболист!
Честно? Тогда ваш спортивный инвентарь наверняка должным образом упакован. Бита – в чехле или сумке, а в комплекте с ней есть бейсбольные мячи, шлем и вся остальная экипировка настоящего игрока в бейсбол. В этом случае инспектор вряд ли будет задавать неудобные вопросы.
Но если ваш спортинвентарь грязный или имеет нехарактерные повреждения, то вы рискуете потерять время на препирательства и цитирование «Закона об оружии» на память. Наконец, если ваша бита (вдруг!) поучаствовала в дорожных разборках, то, вскрыв реальные эпизоды и доказав факт неспортивного поведения, суд определит тип наказания.
Ведь законным средством самообороны бейсбольная бита не считается, так что интерес к этому снаряду должен оставаться чисто спортивным. А в мире автоспорта куда полезнее иметь огнетушитель.