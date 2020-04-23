Необычный гибрид УАЗа и ГАЗ-66 выставили на продажу

На шасси грузовика ГАЗ-66 (от него же взята укорочённая грузовая платформа) установлен доработанный кузов внедорожника УАЗ-469. Крупные колёса закрыты арками от ЗИЛ-131. Необычный гибрид советской военной техники оснащён дополни­тельными фарами, мощным кенгурятником со встроенной лебёдкой и системой подкачки шин.



Выставленный на продажу Барс-01 проехал 1640 километров. Технически он не отличается от ГАЗ-66 — на пикап установлен 4,2-литровый бензиновый V8 мощностью 115 л.с. (295 Н·м), четырёх­­ступенчатая «механика», полный привод и дифференциалы с блокировками в переднем и заднем мостах.