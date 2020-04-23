Необычный гибрид УАЗа и ГАЗ-66 выставили на продажу
Николай Андреев
На сайте kolesa.kz появилось объявление о продаже пикапа
На шасси грузовика ГАЗ-66 (от него же взята укорочённая грузовая платформа) установлен доработанный кузов внедорожника УАЗ-469. Крупные колёса закрыты арками от ЗИЛ-131. Необычный гибрид советской военной техники оснащён дополнительными фарами, мощным кенгурятником со встроенной лебёдкой и системой подкачки шин.
Выставленный на продажу Барс-01 проехал 1640 километров. Технически он не отличается от
ГАЗ-66— на пикап установлен 4,2-литровый бензиновый V8 мощностью 115 л.с. (295 Н·м), четырёхступенчатая «механика», полный привод и дифференциалы с блокировками в переднем и заднем мостах.
Барс-01 построен по заказу Вооружённых сил Казахстана на мощностях АО «811 авторемонтный завод КИ», который является одним из крупнейших предприятий страны. Помимо пикапа длиной 5,8 метра выпускался внедорожник с полностью закрытым металлическим кузовом.