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Необычный гибрид УАЗа и ГАЗ-66 выставили на продажу

Новости

Николай Андреев

На сайте kolesa.kz появилось объявление о продаже пикапа Барс-01, находящегося в казахском Степногорске. Автомобиль выпущен в 2007 году, и за него просят 10 милли­онов тенге (1,8 миллиона рублей).

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  • На шасси грузовика ГАЗ-66 (от него же взята укорочённая грузовая платформа) установлен доработанный кузов внедорожника УАЗ-469. Крупные колёса закрыты арками от ЗИЛ-131. Необычный гибрид советской военной техники оснащён дополни­тельными фарами, мощным кенгурятником со встроенной лебёдкой и системой подкачки шин.

  • Выставленный на продажу Барс-01 проехал 1640 километров. Технически он не отличается от ГАЗ-66 — на пикап установлен 4,2-литровый бензиновый V8 мощностью 115 л.с. (295 Н·м), четырёх­­ступенчатая «механика», полный привод и дифференциалы с блокировками в переднем и заднем мостах.

  • Барс-01 построен по заказу Вооружённых сил Казах­стана на мощностях АО «811 авто­ремонтный завод КИ», который является одним из крупнейших предприятий страны. Помимо пикапа длиной 5,8 метра выпускался внедорожник с полностью закрытым металли­ческим кузовом.

Барс-01 — пикап вашей мечты?

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