Человек, который придумал Бэтмобиль и K.I.T.T.
Константин Новацкий
С его именем связана одна из самых известных тачек Бэтмена. Но это, скажем так, были лишь цветочки. На счету кастомайзера Джорджа Барриса — десятки абсолютно сумасшедших автомобильных творений. Некоторые осели в частных коллекциях, многие появились слишком рано — задолго до того, как выпускать эпатажные тачки стало многомиллионным мейнстримом. Мы вспомнили лишь несколько машин, к созданию которых Баррис приложил свою руку и выдумку.
Бэтмобиль
Этот доработанный концепт Lincoln Futura с начинкой от Ford Galaxie мы упоминали в большом гайде по тачкам Бэтмена. Напомним, что перед съёмками телесериала о похождениях Человека-летучей мыши Баррису достался отличный исходник, которому требовался лишь соответствующий макияж. По итогу 15 дней работы у Бэтмобиля появился «ракетный двигатель», а вместе с ним целый набор аксессуаров — от телефона и радаров до парашютов и визуальной бэт-атрибутики. Тачка стала знаковой, а Баррис затем выкупил её у продюсеров за $1.
Hirohata Merc
В 1951 году Джордж и его брат Сэм прицелились к новенькому купе от Mercury: осмотрели, подумали и переделали под себя, превратив в лаконичное двухдверное произведение искусства. Почти сразу же эту машину заметили и попросили Джорджа сделать такую же. А через год Hirohata Merc уже блистал на знаменитом автошоу Motorama. «Самый известный кастом классической эпохи» — неплохой титул, а заодно и строчка в портфолио!
Машина, созданная Баррисом для личного пользования, стала трендсеттером в мире тюнинга и породила кучу разного рода копий и целое направление Lead Sled, при этом осталась стопроцентно узнаваемой тачкой «Боба Хирохаты» по имени первого клиента, заказавшего себе такую же. Любопытно, что цельная внешность кастома была результатом использования кучи деталей от Buick, Chevrolet, Ford и Lincoln, не считая оригинальных, «баррисовских» элементов ручной работы.
Ala Kart
Не менее значимой в истории американского тюнинга оказалась и эта поделка 1956–1957 годов, выполненная братьями Баррисами в небольшом гараже в Комптоне. Кастомизированный родстер-пикап Ford Model A 1929-го стал звёздным часом Сэма Барриса, выполнившего большую часть работ. Родстер с целиком хромированным металлическим «скелетом» и мотором от гоночного катера дважды экспонировался на выставке Grand National Roadster Show и дважды уезжал с титулом красивейшего родстера Америки, America’s Most Beautiful Roadster (AMBR).
Munster Koach
По сценарной задумке, модифицированный Ford T был семейной машиной добродушных, но жутковатых оборотней-вампиров из сериала «Семейка Монстров» (The Munsters) 1964–1966 годов. Уже тогда Баррис предложил создателю ситкома Аллану Бёрнсу дерзкий хотрод с показушно торчащими трубами 4,7-литрового V8 от AC Cobra. Дизайн машины за 200 баксов заказали у талантливого Тома Дэниела (вскоре он спроектирует гроб-дрэгстер Drag-U-La и карикатурного «Красного барона»), а чтобы воплотить задумку в металле, под нож и сварку пустили сразу три «Форда-Т». Габаритная длина киношного ландо превышала пять с половиной метров, а большинство элементов изготовили с нуля.
Интересно, что Munster Koach, снявшийся более чем в 20 эпизодах сериала, задумывался Дэниелом как мощный наддувный кастом. Но Баррис решил заменить механический компрессор десятью (!) позолоченными карбюраторами Stromberg. Киношная трушность во плоти...
Voxmobile
Помимо проектов для Голливуда и автомобилей для частных коллекций мировых селебрити (например, Cadillac Элвиса Пресли или Mustang Шер), Баррис брался за промомашины. В 1967 году из мастерской Barris Kustom City выехал этот родстер, задрапированный под гитару на колёсах. Задачей кастома стала реклама производителя музыкального оборудования Vox, но и выставки никто не отменял. Это была одновременно быстрейшая (за 280 км/ч спасибо мотору Ford Cobra) и крутейшая из гитар. К усилителям Voxmobile можно было подсоединиться и хорошенько пройтись по струнам и клавишам где-нибудь на лужайке, в психоделическом угаре.
Golden Sahara
Этот проект вы точно могли видеть на картинках. Перед нами — машина-феникс, родом из 1954 года. Оригинальная Golden Sahara на базе разбитого Lincoln Capri была невероятно, возмутительно футуристичной: у купе за $25 000 были телевизор, холодильник, мобильный бар и норковые ковры на полу, а кузов с прозрачным колпаком крыши был частично покрыт 24-каратным золотом. После второй волны доработок (и приставки II к имени) у Сахары появилась «дутая» крыша dubble-bubble, руль-штурвал, моднейшие «светящиеся» шины Neothane от Goodyear и зачатки современных систем активной безопасности, вроде ассистента экстренной остановки.
Удивительно, но столь яркую машину мир умудрился забыть — лишь недавно Golden Sahara II напомнила о себе, блеснув на автосалонах, после чего отправилась на аукционные торги. Сумма сделки составила $350 000.
K.I.T.T.
Ага, и к этой машине Баррис тоже приложился! Легендарный Pontiac Trans Am с «искусственным интеллектом» запал нам в души в 80–90-х, когда на ТВ гремел сериал «Рыцарь дорог» с Дэвидом Хассельхоффом. Гаджетизированный салон, голосовое управление с саркастическими шуточками, секретная молекулярная защита кузова, турбоускоритель для прыжков и таран — о, как здорово это было! Притом что внешность машины — по меркам таланта Барриса, разумеется — была чересчур скромной: так, без фантазии.
The Car
А вот — ещё одна чёрная машина из кино. Точнее, из ужастика Эллиота Сильверштейна «Автомобиль» 1977-го года. По сценарию, это чернющее воплощение зла на колёсах терроризирует городок в Нью-Мехико, вызывая гнев местного шерифа. Для зла Баррис выбрал неплохую заготовку: Lincoln Continental Mark III 1971 года. При этом от кузовных панелей серийной машины не осталось практически ничего. Самой выразительной деталью была носовая часть. Этот мрачный и тяжёлый элемент был изготовлен самостоятельно, без использования заводских деталей. Оттого признать в «лице» киношной машины знакомый Lincoln было абсолютно невозможно.