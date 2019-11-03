Человек, который придумал Бэтмобиль и K.I.T.T.

В 1951 году Джордж и его брат Сэм прицелились к новенькому купе от Mercury: осмотрели, подумали и переделали под себя, превратив в лаконичное двухдверное произведение искусства. Почти сразу же эту машину заметили и попросили Джорджа сделать такую же. А через год Hirohata Merc уже блистал на знаменитом автошоу Motorama. «Самый известный кастом классической эпохи» — неплохой титул, а заодно и строчка в портфолио!

Машина, созданная Баррисом для личного пользования, стала трендсеттером в мире тюнинга и породила кучу разного рода копий и целое направление Lead Sled, при этом осталась стопроцентно узнаваемой тачкой «Боба Хирохаты» по имени первого клиента, заказавшего себе такую же. Любопытно, что цельная внешность кастома была результатом использования кучи деталей от Buick, Chevrolet, Ford и Lincoln, не считая оригинальных, «баррисовских» элементов ручной работы.