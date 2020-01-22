Lexus за миллионы, BMW Пола Уокера и тюнинг за копейки: самые яркие лоты аукциона Barrett-Jackson

Аукционная стоимость, в десятки раз превысившая среднюю за модель, и сделавшая эту M3 самой дорогой «трёшкой» в кузове Е36 в мире, объясняется просто. Перед нами один из личных спорткаров Пола Уокера, звезды фильмов «Форсаж», и один из редких экзем­пляров заря­жен­ного купе. Пол, при жизни фанатевший от BMW, разыскал эту облегчённую на 225 кг версию Lightweight 1995 года и за всё время накатал на ней чуть больше семи тысяч километров. Помимо этой машины с молотка Barrett-Jackson ушли ещё несколько BMW и других машин Уокера. Стоимость коллекции, включая пять моделей серии Lightweight, получилась немалой: $1 710 200 (105,4 млн. ₽).