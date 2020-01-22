Названы 10 самых популярных корпоративных автомобилей 2019 года

Lexus за миллионы, BMW Пола Уокера и тюнинг за копейки: самые яркие лоты аукциона Barrett-Jackson

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Константин Новацкий

По накалу страстей и размерам ставок мало что может соперничать с аукционами вроде Barrett-Jackson. Лучшие машины, лучшие деньги планеты и куча нервов, потраченных, чтобы обменять одно на другое. В минув­ший уикэнд аукционный дом выставил на торги неприлично много редких и штучных автомо­билей, собрав по итогу около 141 000 000 долларов. Из этих машин мы выбрали самые интересные, дорогие и просто необычные.

Лот 3003. Первый Lexus LC500: $2 000 000

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Первый кабриолет Inspiration Series на базе спортивного LC500 можно официально считать самым дорогим Лексусом в истории. Кроме шуток: серийный экземпляр совершенно обычной модели, пусть и со знаковым для коллекционера VIN-номером, кончающимся на 100001, был оценён в два миллиона долларов (123,2 млн ₽)! Как редкая Ferrari из 1960-х или четыре современных SF90 Stradale. При этом Лексус со стенда лишь формально считался купленным: демонстраци­онный автомобиль назвали прототипом, а личный экземпляр покупателю доставят не раньше июля.

Лот 3007. Первый Chevrolet Corvette C8: $3 000 000

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Первый среднемоторный Chevrolet Corvette продан ещё дороже! Огненно-красный автомобиль с мотором V8, который в США будет стоить от $60 000 (3,7 млн. ₽), «вытянул» из кошелька Рика Хендрика, босса «наскаровской» команды Hendrick Motorsport, три миллиона баксов (184,2 млн. ₽). Стоил ли этих денег статус первого конвейерного экземпляра — не ясно, но деньги у Рика нашлись. Как и семь лет назад, когда он купил первый серийный Corvette предыдущего, седьмого поколения. А вот ещё один факт, достойный подражания: вырученные деньги направят на благотворительность.

Лот 1371. BMW M3 Lightweight: $385 000

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Аукционная стоимость, в десятки раз превысившая среднюю за модель, и сделавшая эту M3 самой дорогой «трёшкой» в кузове Е36 в мире, объясняется просто. Перед нами один из личных спорткаров Пола Уокера, звезды фильмов «Форсаж», и один из редких экзем­пляров заря­жен­ного купе. Пол, при жизни фанатевший от BMW, разыскал эту облегчённую на 225 кг версию Lightweight 1995 года и за всё время накатал на ней чуть больше семи тысяч километров. Помимо этой машины с молотка Barrett-Jackson ушли ещё несколько BMW и других машин Уокера. Стоимость коллекции, включая пять моделей серии Lightweight, получилась немалой: $1 710 200 (105,4 млн. ₽).

Лоты 1417 и 1392. Ford GT: $1 182 500 и $1 485 000

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В число самых дорогих лотов, проданных не в счёт благо­твори­тельности, попали сразу два Ford GT последней генерации. И как попали! Оба спорткара сначала «заставили» взвинтить цены до миллиона долларов за машину, а затем почти синхронно ушли с молотка за $1,2 и $1,5 млн.! Итого — 2,7 миллиона в сумме за красный и зелёный Ford c 3,5-литровыми V6, пусть и в отчаянной 650-сильной форсировке, позволяющей развивать 347 км/ч.

Лот 1403. Aston Martin DB5: $660 000

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К чему слова? «Тот самый» Aston DB5 почти в «том самом» серебристо-сером цвете, если абстраги­роваться от нюансов оттенка, и за «ту самую» цену, которую коллекци­онеры обычно ломят за британскую классику начала шести­десятых. Хотя, если прикинуть, стоимость этого экзем­пляра 1963 года, пожалуй, даже высоковата. Сегодня на рынке хватает похожих моделей с современными агрегатами за куда более приземлённые суммы. Есть даже реплика бондов­ского Астона со всем шпионским «фаршем». А тут — оригинальная машина из далёких времён, без малого за 41 000 000 рублей. Просто коллекционеры — существа особенные.

Лот 1354. Летающий Taylor Aerocar: $275 000

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Один из пяти летающих автомобилей, построенных в середине пятидесятых американской компанией Aerocar, всё ещё хорош: цел, бодр и теоретически готов к полётам. Он может легально ездить по дорогам и столь же легально бороздить воздушное пространство США. Для сборки крыльев и хвостовой части требуется около 30 минут, после чего 153-сильный мотор Lycoming готов поднимать всю конструкцию в воздух и разгонять до 180 км/ч. Удиви­тельно, что мы говорим о проекте полувековой давности! Оттого не смущает и цена этого уцелевшего аэрокара: около 17 миллионов рублей по нынешнему курсу.

Кастомы и тюнинг. Задёшево

Если спуститься с небес и обратить внимание на лоты подешевле, то там можно найти весьма забавные экзем­пляры. Выбрали восемь интересных машин, проданных в ходе торгов Barrett-Jackson, но оставшихся в тени много­миллионных спорткаров.

Лот 33. Уникальный кастомный рэтрод Volkswagen Thing 1973-го. Продан за $9350
Лот 222. Кастом-вэн Morris Mini Cooper 1962-го. Ушёл за $34 100
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Лот 33. Уникальный кастомный рэтрод Volkswagen Thing 1973-го. Продан за $9350

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