Lexus за миллионы, BMW Пола Уокера и тюнинг за копейки: самые яркие лоты аукциона Barrett-Jackson
Константин Новацкий
По накалу страстей и размерам ставок мало что может соперничать с аукционами вроде Barrett-Jackson. Лучшие машины, лучшие деньги планеты и куча нервов, потраченных, чтобы обменять одно на другое. В минувший уикэнд аукционный дом выставил на торги неприлично много редких и штучных автомобилей, собрав по итогу около
Лот 3003. Первый Lexus LC500: $2 000 000
Первый кабриолет Inspiration Series на базе спортивного LC500 можно официально считать самым дорогим Лексусом в истории. Кроме шуток: серийный экземпляр совершенно обычной модели, пусть и со знаковым для коллекционера VIN-номером, кончающимся на 100001, был оценён в два миллиона долларов
Лот 3007. Первый Chevrolet Corvette C8: $3 000 000
Первый среднемоторный Chevrolet Corvette продан ещё дороже! Огненно-красный автомобиль с мотором V8, который в США будет стоить от $60 000
Лот 1371. BMW M3 Lightweight: $385 000
Аукционная стоимость, в десятки раз превысившая среднюю за модель, и сделавшая эту M3 самой дорогой «трёшкой» в кузове Е36 в мире, объясняется просто. Перед нами один из личных спорткаров Пола Уокера, звезды фильмов «Форсаж», и один из редких экземпляров заряженного купе. Пол, при жизни фанатевший от BMW, разыскал эту облегчённую на 225 кг версию Lightweight 1995 года и за всё время накатал на ней чуть больше семи тысяч километров. Помимо этой машины с молотка Barrett-Jackson ушли ещё несколько BMW и других машин Уокера. Стоимость коллекции, включая пять моделей серии Lightweight, получилась немалой:
Лоты 1417 и 1392. Ford GT: $1 182 500 и $1 485 000
В число самых дорогих лотов, проданных не в счёт благотворительности, попали сразу два Ford GT последней генерации. И как попали! Оба спорткара сначала «заставили» взвинтить цены до миллиона долларов за машину, а затем почти синхронно ушли с молотка за $1,2 и $1,5 млн.! Итого — 2,7 миллиона в сумме за красный и зелёный Ford c 3,5-литровыми V6, пусть и в отчаянной 650-сильной форсировке, позволяющей развивать
Лот 1403. Aston Martin DB5: $660 000
К чему слова? «Тот самый» Aston DB5 почти в «том самом» серебристо-сером цвете, если абстрагироваться от нюансов оттенка, и за «ту самую» цену, которую коллекционеры обычно ломят за британскую классику начала шестидесятых. Хотя, если прикинуть, стоимость этого экземпляра 1963 года, пожалуй, даже высоковата. Сегодня на рынке хватает похожих моделей с современными агрегатами за куда более приземлённые суммы. Есть даже реплика бондовского Астона со всем шпионским «фаршем». А тут — оригинальная машина из далёких времён, без малого за
Лот 1354. Летающий Taylor Aerocar: $275 000
Один из пяти летающих автомобилей, построенных в середине пятидесятых американской компанией Aerocar, всё ещё хорош: цел, бодр и теоретически готов к полётам. Он может легально ездить по дорогам и столь же легально бороздить воздушное пространство США. Для сборки крыльев и хвостовой части требуется около 30 минут, после чего 153-сильный мотор Lycoming готов поднимать всю конструкцию в воздух и разгонять до
Кастомы и тюнинг. Задёшево
Если спуститься с небес и обратить внимание на лоты подешевле, то там можно найти весьма забавные экземпляры. Выбрали восемь интересных машин, проданных в ходе торгов Barrett-Jackson, но оставшихся в тени многомиллионных спорткаров.