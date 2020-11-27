Настоящая «капсула времени»: «Запорожец» 1992 года почти без пробега продаётся
Кирилл Малышев
В Туле выставили на продажу ЗАЗ-968, выпущенный в 1992 году и с пробегом всего лишь 480 километров. В объявлении, опубликованном на Авто.ру, указана цена в 200 000 рублей.
Значительная часть «Запорожцев» распространялась через социальные органы и была приспособлена для инвалидов. Выставленная на сайте машина – в исполнении 968МД, для инвалидов, у которых повреждена одна нога. Но, судя по всему, машина в полной мере не использовалась.
Как утверждает продавец, автомобиль является настоящей капсулой времени в состоянии нового. Правда, от возраста на белом кузове проступили поверхностные «рыжики» коррозии. Салон отделан коричневым кожзамом, на стёклах присутствуют положенные наклейки «Инвалид».
ЗАЗ-968 пришёл на смену
966-му(в народе — «горбатый») в 1971 году. Модификация с приставкой М пошла в серию восемь лет спустя и продержалась на конвейере до 1994-го.В модели хватало экзотических решений: кузов двухдверный седан, заднемоторная компоновка, V-образныймотор воздушного охлаждения, автономный бензиновый отопитель.
Недавно на Авто.ру появилось предложение о продаже ЗАЗ-968М без пробега. Машину 1986 года выпуска сразу после покупки поставили в гараж и ни разу не использовали. За красный седан владелец просил полмиллиона рублей. Двигатель и коробка передач с автомобиля сняты и законсервированы.