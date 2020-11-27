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Настоящая «капсула времени»: «Запорожец» 1992 года почти без пробега продаётся

Новости

Кирилл Малышев

В Туле выставили на продажу ЗАЗ-968, выпущенный в 1992 году и с пробегом всего лишь 480 километров. В объявлении, опубликованном на Авто.ру, указана цена в 200 000 рублей.

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  • Значительная часть «Запорожцев» распро­странялась через социальные органы и была приспособ­лена для инвалидов. Выставленная на сайте машина – в исполнении 968МД, для инвалидов, у которых повреждена одна нога. Но, судя по всему, машина в полной мере не использовалась.

  • Как утверждает продавец, автомобиль является настоящей капсулой времени в состоянии нового. Правда, от возраста на белом кузове проступили поверх­ностные «рыжики» коррозии. Салон отделан коричневым кожзамом, на стёклах присут­ствуют положенные наклейки «Инвалид».

  • ЗАЗ-968 пришёл на смену 966-му (в народе — «горбатый») в 1971 году. Модификация с приставкой М пошла в серию восемь лет спустя и продер­жалась на конвейере до 1994-го. В модели хватало экзотических решений: кузов двухдверный седан, задне­моторная компоновка, V-образный мотор воздушного охлаждения, автономный бензиновый отопитель.

  • Недавно на Авто.ру появилось предложение о продаже ЗАЗ-968М без пробега. Машину 1986 года выпуска сразу после покупки поставили в гараж и ни разу не использовали. За красный седан владелец просил полмиллиона рублей. Двигатель и коробка передач с автомобиля сняты и законсервированы.

Недорого же за «капсулу времени»?

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