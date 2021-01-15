ВАЗ-2106 с заводскими пломбами и в плёнках: угадайте, за сколько его продают
Кирилл Малышев
«Капсула времени» в виде ВАЗ-2106 1995 года выпуска выставлена на продажу на Авто.ру за 4 миллиона рублей. Уникальность машины продавец из Тольятти объясняет наличием заводских пломб.
На фотографиях видны пломбы на ветровиках, дверях, крышке багажника, вентиляционных решётках капота. По словам владельца, у машины открывались только водительская дверь и капот. В таком состоянии «шестёрка» якобы покинула завод и была куплена без предпродажной подготовки.
Пробег составляет всего 12 километров. Это означает, что даже от автосалона до гаража красный седан, скорее всего, доставлялся на автовозе. Чёрный салон находится в плёнке, подкапотное пространство чистое, подкрылки не установлены. Иными словами, все признаки «капсулы времени» без эксплуатации налицо.
Автомобиль никогда не ставился на учёт, и у него был один владелец всю четверть века. Продавец отдельно оговаривается: в ценнике ошибки нет, автомобиль уникален наличием пломб и всех документов.
Год назад на Авто.ру продавали ВАЗ-2106 с сопоставимым пробегом всего в 65 километров. За автомобиль из последних партий – 2003 года выпуска – просили на порядок меньше: только 350 тысяч рублей. Модель сохранила до конца конвейерной жизни карбюраторный мотор, однако иногда красилась в «престижные» цвета – чёрный и «металлики».