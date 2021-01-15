ВАЗ-2106 с заводскими пломбами и в плёнках: угадайте, за сколько его продают

На фотографиях видны пломбы на ветровиках, дверях, крышке багажника, вентиляци­онных решётках капота. По словам владельца, у машины открывались только водитель­ская дверь и капот. В таком состоянии «шестёрка» якобы покинула завод и была куплена без пред­продажной подготовки.

Пробег составляет всего 12 кило­метров. Это означает, что даже от автосалона до гаража красный седан, скорее всего, достав­лялся на автовозе. Чёрный салон находится в плёнке, подкапотное пространство чистое, подкрылки не установ­лены. Иными словами, все признаки «капсулы времени» без эксплуатации налицо.

Автомобиль никогда не ставился на учёт, и у него был один владелец всю четверть века. Продавец отдельно оговари­вается: в ценнике ошибки нет, авто­мобиль уникален наличием пломб и всех документов.