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ВАЗ-2106 с заводскими пломбами и в плёнках: угадайте, за сколько его продают

Новости

Кирилл Малышев

«Капсула времени» в виде ВАЗ-2106 1995 года выпуска выставлена на продажу на Авто.ру за 4 миллиона рублей. Уникаль­ность машины продавец из Тольятти объясняет наличием заводских пломб.

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  • На фотографиях видны пломбы на ветровиках, дверях, крышке багажника, вентиляци­онных решётках капота. По словам владельца, у машины открывались только водитель­ская дверь и капот. В таком состоянии «шестёрка» якобы покинула завод и была куплена без пред­продажной подготовки.

  • Пробег составляет всего 12 кило­метров. Это означает, что даже от автосалона до гаража красный седан, скорее всего, достав­лялся на автовозе. Чёрный салон находится в плёнке, подкапотное пространство чистое, подкрылки не установ­лены. Иными словами, все признаки «капсулы времени» без эксплуатации налицо.

  • Автомобиль никогда не ставился на учёт, и у него был один владелец всю четверть века. Продавец отдельно оговари­вается: в ценнике ошибки нет, авто­мобиль уникален наличием пломб и всех документов.

  • Год назад на Авто.ру продавали ВАЗ-2106 с сопо­ставимым пробегом всего в 65 кило­метров. За авто­мобиль из последних партий – 2003 года выпуска – просили на порядок меньше: только 350 тысяч рублей. Модель сохранила до конца конвейерной жизни карбюра­торный мотор, однако иногда красилась в «престижные» цвета – чёрный и «металлики».

Стоят ли пломбы таких денег?

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