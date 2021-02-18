В России продают УАЗ Хантер, который 14 лет назад забыли в гараже
Кирилл Малышев
Купленный в 2007 году внедорожник УАЗ Хантер владелец предпочёл не использовать, а хранить в гараже. Теперь машину с пробегом всего 500 километров он решил продать. На Авто.ру она выставлена за 520 000 рублей, при том что цены на модель сейчас стартуют с 827 000 рублей.
Описание лаконичное: новый автомобиль в заводской краске с полным антикором. Выглядит УАЗик действительно идеальным. Салон подтверждает, что на машине не ездили.
Внедорожник классического цвета хаки приводит в движение рядная «четвёрка» на 2,9 литра мощностью 98 л.с. Через
4-ступенчатую «механику» тяга идёт на все колёса. Полный привод — жёстко подключаемый.
В конце прошлого года в Санкт-Петербурге выставили на продажу армейский УАЗ-3151, все 30 лет жизни которого прошли на консервации у военных. Та машина подешевле, стоит 350 000 рублей, но вдвое старше и пробежала больше 3600 километров. Мотор карбюраторный, заднее сиденье сдвинуто дальше по пожеланию заказчика — войск РХБЗ. А ещё у внедорожника мягкий тент, который осложняет зимнюю эксплуатацию.