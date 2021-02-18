В России продают УАЗ Хантер, который 14 лет назад забыли в гараже

В конце прошлого года в Санкт-Петербурге выставили на продажу армейский УАЗ-3151, все 30 лет жизни которого прошли на консервации у военных. Та машина подешевле, стоит 350 000 рублей, но вдвое старше и пробежала больше 3600 кило­метров. Мотор карбюраторный, заднее сиденье сдвинуто дальше по пожеланию заказ­чика — войск РХБЗ. А ещё у внедорожника мягкий тент, который осложняет зимнюю эксплуатацию.