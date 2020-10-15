ВАЗ-21013 провёл всю жизнь на колодках в гараже. Теперь его нашли
Кирилл Малышев
Блогер Roma Urraco рассказал в своём YouTube-канале о находке под Киевом очередной «капсулы времени» — автомобиля ВАЗ-21013 1982 года выпуска, который почти всю жизнь простоял недвижимым.
Об автомобиле видеоблогеру сообщил подписчик: машину пригнали на ТО и в сервисе примечательный экземпляр не остался незамеченным.
На одометре ВАЗ-21013 — всего 1091 километр. Как утверждает автор видео, вазовский седан не просто стоял в гараже, а был помещён на колодки, разгружающие подвеску.
Бежевый кузов находится в хорошем состоянии. Он не отмыт и не отполирован, зато и так видно, что дефекты практически отсутствуют. В багажнике — родная запаска, на всех колёсах штатные хромированные колпаки.
Салон, отделанный чёрным кожзамом, хранит ряд артефактов, соответствующих эпохе. Для его приведения в идеальное состояние требуется минимум усилий.
Советские «капсулы времени» не редкость, и за ними охотятся многие. Недавно мы публиковали подборку самых примечательных экземпляров, найденных за последнее время.