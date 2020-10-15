ВАЗ-21013 провёл всю жизнь на колодках в гараже. Теперь его нашли

Об автомобиле видео­блогеру сообщил подписчик: машину пригнали на ТО и в сервисе примеча­тель­ный экзем­пляр не остался незамеченным.

На одометре ВАЗ-21013 — всего 1091 кило­метр. Как утверж­дает автор видео, вазовский седан не просто стоял в гараже, а был помещён на колодки, разгружающие подвеску.

Бежевый кузов находится в хорошем состоянии. Он не отмыт и не отполи­рован, зато и так видно, что дефекты практически отсут­ствуют. В багаж­нике — родная запаска, на всех колёсах штатные хромиро­ванные колпаки.

Салон, отделанный чёрным кожзамом, хранит ряд артефактов, соответ­ствующих эпохе. Для его приведения в идеальное состояние требуется минимум усилий.