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ВАЗ-21013 провёл всю жизнь на колодках в гараже. Теперь его нашли

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Кирилл Малышев

Блогер Roma Urraco рассказал в своём YouTube-канале о находке под Киевом очередной «капсулы времени» — автомобиля ВАЗ-21013 1982 года выпуска, который почти всю жизнь простоял недвижимым.

  • Об автомобиле видео­блогеру сообщил подписчик: машину пригнали на ТО и в сервисе примеча­тель­ный экзем­пляр не остался незамеченным.

  • На одометре ВАЗ-21013 — всего 1091 кило­метр. Как утверж­дает автор видео, вазовский седан не просто стоял в гараже, а был помещён на колодки, разгружающие подвеску.

  • Бежевый кузов находится в хорошем состоянии. Он не отмыт и не отполи­рован, зато и так видно, что дефекты практически отсут­ствуют. В багаж­нике — родная запаска, на всех колёсах штатные хромиро­ванные колпаки.

  • Салон, отделанный чёрным кожзамом, хранит ряд артефактов, соответ­ствующих эпохе. Для его приведения в идеальное состояние требуется минимум усилий.

  • Советские «капсулы времени» не редкость, и за ними охотятся многие. Недавно мы публиковали подборку самых примеча­тельных экзем­пляров, найденных за последнее время.

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