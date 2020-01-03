«Ягуар» в теплице и «Волга» с водкой: машины, найденные в 2019 году
Андрей Шульдешов
Машину времени ещё не изобрели, но некое её подобие существует в автомобильном мире: то здесь, то там внезапно находятся автомобили, которые годами хранились без движения и буквально существовали вне времени. И потом, когда их всё-таки обнаруживают, они становятся настоящим приветом из прошлого. Ведь барнфайнд (именно так называются подобные машины) — это почти всегда куча прекрасно сохранившихся артефактов, а самое главное — интересная история. В 2019 году таких машин — и историй — накопилось немало. Собрали для вас самые интересные случаи.
ГАЗ-2410
В Полтавской области найдена «Волга» ГАЗ-2410 1989 года выпуска, которая за 30 лет проехала всего 844 километра. Да, машины этих лет часто встречаются на постсоветском пространстве, но в данном случае примечателен не сам автомобиль, а то, что нашлось у него в багажнике: мешок советской сгущёнки и четыре ящика водки «Русская», сделанной в восьмидесятых. Интересно, а что сейчас ценится больше: старая «Волга» с крохотным пробегом или ящик тридцатилетнего советского алкоголя?
Как думаете, что стоит дороже?
ВАЗ-2105
В Москве готовили к сносу гаражный кооператив и в одном из гаражей случайно нашли настоящее сокровище: ВАЗ-2105 1990 года с пробегом всего 41 километр. По московским меркам такой пробег — это съездить на работу и обратно, так что можно считать, что эта «пятёрка» вообще не видела дорог за все 29 лет своей жизни. При этом автомобиль прекрасно сохранился, у него родные новенькие советские шины и комплект оригинальных инструментов.
ЗАЗ-968МД
Первый владелец получил эту машину в начале девяностых годов в качестве социальной помощи, но по состоянию здоровья не стал на ней ездить, а просто поставил в гараж. Там машина прожила 16 лет, затем сменила владельца, но на пробег это особо не повлияло: на одометре этого «Запорожца» 1992 года выпуска — всего 121 километр. Стоит ли говорить, что состояние у машины прекрасное: даже фильтры и свечи в порядке!
Bentley 4.5 Litre vanden Plas Tourer
Самый старый автомобиль нашей подборки. Самое длинное название. И самая богатая история: на протяжении 36 лет этим Bentley владел лётчик британских ВВС, участвовавший в бомбёжке убежища Гитлера. Затем ещё 30 лет машина хранилась в гараже и никуда не выезжала. И даже несмотря на довольно плачевное состояние, этот Bentley ушёл с аукциона за внушительные 444 375 фунтов стерлингов — это 36 миллионов рублей.
Коллекция Jaguar
Британец купил землю возле деревеньки Бьюли, на которой стояло несколько больших теплиц. В одной из таких теплиц его и ждала внезапная находка: три десятка разных классических моделей Jaguar пятидесятых годов. Автомобили, среди которых есть экземпляры
BMW 5 серии
Пожалуй, самый эпохальный барнфайнд состоялся прямо в начале года: в январе в болгарском городе Благоевграде нашли сразу одиннадцать абсолютно новых BMW 5 серии, все — 1994 года выпуска. Десять седанов и один универсал — остаток партии машин, ввезённых в страну в середине девяностых. Есть лишь две проблемы: автомобилям требуется восстановление ЛКП (сказался долгий простой в старом разваливающемся ангаре), и на них нет никаких документов, позволяющих поставить их на учёт.