Самые интересные машины, придуманные 100 лет назад

«Ягуар» в теплице и «Волга» с водкой: машины, найденные в 2019 году

Подборки

Андрей Шульдешов

Машину времени ещё не изобрели, но некое её подобие существует в автомобильном мире: то здесь, то там внезапно находятся автомобили, которые годами хранились без движения и буквально существовали вне времени. И потом, когда их всё-таки обнаруживают, они становятся настоящим приветом из прошлого. Ведь барнфайнд (именно так называются подобные машины) — это почти всегда куча прекрасно сохранившихся артефактов, а самое главное — интересная история. В 2019 году таких машин — и историй — накопилось немало. Собрали для вас самые интересные случаи.

ГАЗ-2410

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В Полтавской области найдена «Волга» ГАЗ-2410 1989 года выпуска, которая за 30 лет проехала всего 844 кило­метра. Да, машины этих лет часто встречаются на пост­советском простран­стве, но в данном случае примечателен не сам автомобиль, а то, что нашлось у него в багажнике: мешок советской сгущёнки и четыре ящика водки «Русская», сделанной в восьми­десятых. Интересно, а что сейчас ценится больше: старая «Волга» с крохотным пробегом или ящик тридцати­летнего советского алкоголя?

Как думаете, что стоит дороже?

ВАЗ-2105

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В Москве готовили к сносу гаражный кооператив и в одном из гаражей случайно нашли настоящее сокровище: ВАЗ-2105 1990 года с пробегом всего 41 кило­метр. По московским меркам такой пробег — это съездить на работу и обратно, так что можно считать, что эта «пятёрка» вообще не видела дорог за все 29 лет своей жизни. При этом автомобиль прекрасно сохранился, у него родные новенькие советские шины и комплект оригинальных инструментов.

ЗАЗ-968МД

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Первый владелец получил эту машину в начале девяностых годов в качестве социальной помощи, но по состоянию здоровья не стал на ней ездить, а просто поставил в гараж. Там машина прожила 16 лет, затем сменила владельца, но на пробег это особо не повлияло: на одометре этого «Запорожца» 1992 года выпуска — всего 121 километр. Стоит ли говорить, что состояние у машины прекрасное: даже фильтры и свечи в порядке!

Bentley 4.5 Litre vanden Plas Tourer

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Самый старый автомобиль нашей подборки. Самое длинное название. И самая богатая история: на протяжении 36 лет этим Bentley владел лётчик британских ВВС, участво­вавший в бомбёжке убежища Гитлера. Затем ещё 30 лет машина хранилась в гараже и никуда не выезжала. И даже несмотря на довольно плачевное состояние, этот Bentley ушёл с аукциона за внушительные 444 375 фунтов стерлингов — это 36 милли­онов рублей.

Коллекция Jaguar

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Британец купил землю возле деревеньки Бьюли, на которой стояло несколько больших теплиц. В одной из таких теплиц его и ждала внезапная находка: три десятка разных классических моделей Jaguar пятидесятых годов. Автомобили, среди которых есть экземпляры XK-серии и купе E-Type, пре­бывали в разной степени сохран­ности и оказались для владельца настоящим кладом: все автомобили были выкуплены местной компанией, которая занимается продажей автомобильной классики.

BMW 5 серии

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Пожалуй, самый эпохальный барнфайнд состоялся прямо в начале года: в январе в болгарском городе Благоев­граде нашли сразу один­надцать абсолютно новых BMW 5 серии, все — 1994 года выпуска. Десять седанов и один универсал — остаток партии машин, ввезённых в страну в середине девяностых. Есть лишь две проблемы: автомобилям требуется восстанов­ление ЛКП (сказался долгий простой в старом разваливающемся ангаре), и на них нет никаких документов, позволяющих поставить их на учёт.


Самый удивительный барнфайнд — это...

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