«Ягуар» в теплице и «Волга» с водкой: машины, найденные в 2019 году

Машину времени ещё не изобрели, но некое её подобие существует в автомобильном мире: то здесь, то там внезапно находятся автомобили, которые годами хранились без движения и буквально существовали вне времени. И потом, когда их всё-таки обнаруживают, они становятся настоящим приветом из прошлого. Ведь барнфайнд (именно так называются подобные машины) — это почти всегда куча прекрасно сохранившихся артефактов, а самое главное — интересная история. В 2019 году таких машин — и историй — накопилось немало. Собрали для вас самые интересные случаи.