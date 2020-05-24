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Оцените этот потрёпанный Nissan Patrol. Он стоит как старые Жигули

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Константин Новацкий

В калифорнийском городе Родео выставлен на продажу классический Nissan Patrol 1963 года. Внедорожник второго поколения легендарной 60-й серии находится не в лучшем состоянии, но по большей части комплектен и стоит всего 2500 долларов (177 тысяч рублей).

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  • Patrol много времени провёл без движения. Трёхдверный кузов-хардтоп целиком покрыла ржавчина, но сквозных дыр в металле на удивление мало. Кроме того, рама с рессорной подвеской не потеряла прочности, оригинальные стёкла избежали трещин, а также сохранился полный комплект деталей экстерьера и салонная обивка из винила.

  • Внедорожник оснащён рядной бензиновой «шестёркой» Nissan P объёмом четыре литра и мощностью 135 лошадиных сил. В паре с ним идёт трёхступенчатая механическая коробка передач и полный привод с двуступенчатой раздаткой.

Шестидесятая серия Patrol выпускалась с 1959 по 1980 год, но в США предлагалась только с 1962 по 1969 год под маркой Datsun. Внедорожник отметился особым достижением в истории: ему первым удалось пересечь австралийскую пустыню Симпсон.

Что лучше сделать с этим Ниссаном?

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