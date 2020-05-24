Оцените этот потрёпанный Nissan Patrol. Он стоит как старые Жигули

Patrol много времени провёл без движения. Трёхдверный кузов-хардтоп целиком покрыла ржавчина, но сквозных дыр в металле на удивление мало. Кроме того, рама с рессорной подвеской не потеряла прочности, оригинальные стёкла избежали трещин, а также сохранился полный комплект деталей экстерьера и салонная обивка из винила.