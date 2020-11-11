Заряженный универсал Audi RS6 превратился в концепт в ретростиле

Коллекцию автомобилей Plymouth американского банкира продадут на аукционе

Новости

Кирилл Малышев

Коллекцию автомобилей Plymouth 1932 года, а также несколько других ретро­машин, собранных американским банкиром Полом Эдером из Канзаса, продадут на аукционе Van Der Brink. Торги состоятся 14 ноября, сообщается на сайте аукциона.

1/12

  • Для родственников хобби Эдера оставалось тайной. О нём узнали только после смерти владельца в ноябре 2019 года. Хранилась коллекция в помеще­ниях бывшего соляного месторож­дения.

  • Судя по опубликованным фото­графиям, некоторые экзем­пляры требуют реставрации и находятся в неходо­вом состоянии, хотя есть и отлично выглядящие автомобили.

  • Особую страсть Пол Эдер питал к Плимутам 1932 года. Их он собрал 14 штук. Среди них есть подлинные жемчу­жины. Вроде четырёх­дверного Фаэтона, выпущенного всего в 259 экзем­плярах. Более того, в коллекции оказалась машина с правым рулём, которых, по данным аукци­онного дома, сделали не больше шести штук. Также пред­ставлены пять родстеров, родстер Street Rod, четырёх­дверный кабриолет, автомобиль посоль­ства Южной Африки, купе с трёх­оконным кузовом, седан и кабриолет-купе.

  • Вместе с Плимутами в коллекции присут­ствуют две построенные в 1970-х реплики Auburn Boattail Speedster и Cord Roadster, четыре DeSoto и один Dodge всё того же 1932 года, Mercedes 280cSE 1970-го и фургон-автовоз Chevrolet 1984-го. Кроме того, Эдер собрал большое количество сувениров и аксес­суаров Mopar 1932 года.

  • В начале ноября с аукциона разошлась другая внушитель­ная коллекция. За долги были распроданы 240 авто­мобилей, принад­лежавших американ­скому бизнес­мену Наджибу Кану. За машины суммарно выручили 44,4 миллиона долларов, но этого не хватило на покрытие всех обяза­тельств бывшего миллионера. Девять спорткаров 1950–1960-х годов ушли за суммы более миллиона долларов каждый.

А вам есть что прятать от родственников?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение