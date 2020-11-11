Коллекцию автомобилей Plymouth американского банкира продадут на аукционе

Для родственников хобби Эдера оставалось тайной. О нём узнали только после смерти владельца в ноябре 2019 года. Хранилась коллекция в помеще­ниях бывшего соляного месторож­дения.

Судя по опубликованным фото­графиям, некоторые экзем­пляры требуют реставрации и находятся в неходо­вом состоянии, хотя есть и отлично выглядящие автомобили.

Особую страсть Пол Эдер питал к Плимутам 1932 года. Их он собрал 14 штук. Среди них есть подлинные жемчу­жины. Вроде четырёх­дверного Фаэтона, выпущенного всего в 259 экзем­плярах. Более того, в коллекции оказалась машина с правым рулём, которых, по данным аукци­онного дома, сделали не больше шести штук. Также пред­ставлены пять родстеров, родстер Street Rod, четырёх­дверный кабриолет, автомобиль посоль­ства Южной Африки, купе с трёх­оконным кузовом, седан и кабриолет-купе.

Вместе с Плимутами в коллекции присут­ствуют две построенные в 1970-х реплики Auburn Boattail Speedster и Cord Roadster, четыре DeSoto и один Dodge всё того же 1932 года, Mercedes 280cSE 1970-го и фургон-автовоз Chevrolet 1984-го. Кроме того, Эдер собрал большое количество сувениров и аксес­суаров Mopar 1932 года.