Коллекцию автомобилей Plymouth американского банкира продадут на аукционе
Кирилл Малышев
Коллекцию автомобилей Plymouth 1932 года, а также несколько других ретромашин, собранных американским банкиром Полом Эдером из Канзаса, продадут на аукционе Van Der Brink. Торги состоятся 14 ноября, сообщается на сайте аукциона.
Для родственников хобби Эдера оставалось тайной. О нём узнали только после смерти владельца в ноябре 2019 года. Хранилась коллекция в помещениях бывшего соляного месторождения.
Судя по опубликованным фотографиям, некоторые экземпляры требуют реставрации и находятся в неходовом состоянии, хотя есть и отлично выглядящие автомобили.
Особую страсть Пол Эдер питал к Плимутам 1932 года. Их он собрал 14 штук. Среди них есть подлинные жемчужины. Вроде четырёхдверного Фаэтона, выпущенного всего в 259 экземплярах. Более того, в коллекции оказалась машина с правым рулём, которых, по данным аукционного дома, сделали не больше шести штук. Также представлены пять родстеров, родстер Street Rod, четырёхдверный кабриолет, автомобиль посольства Южной Африки, купе с трёхоконным кузовом, седан и кабриолет-купе.
Вместе с Плимутами в коллекции присутствуют две построенные в
1970-хреплики Auburn Boattail Speedster и Cord Roadster, четыре DeSoto и один Dodge всё того же 1932 года, Mercedes 280cSE 1970-гои фургон-автовоз Chevrolet 1984-го.Кроме того, Эдер собрал большое количество сувениров и аксессуаров Mopar 1932 года.
В начале ноября с аукциона разошлась другая внушительная коллекция. За долги были распроданы 240 автомобилей, принадлежавших американскому бизнесмену Наджибу Кану. За машины суммарно выручили 44,4 миллиона долларов, но этого не хватило на покрытие всех обязательств бывшего миллионера. Девять спорткаров 1950–
1960-хгодов ушли за суммы более миллиона долларов каждый.