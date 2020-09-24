В сарае нашли полностью комплектный спорткар Mustang 1969 года. Продают недорого
Кирилл Малышев
Спорткар Ford Mustang первого поколения обнаружили в сарае в американском штате Джорджия, где он простоял взаперти 20 лет. Об этом сообщает портал Motorious.
Мустанг оказался полностью комплектным, не требующим масштабной реставрации кузова и салона. Судя по снимкам, машина обрела приличный вид после обычной мойки и химчистки.
Некритичная ржавчина присутствует на днище, её требуется устранить. Обязательной замены после столь длительной стоянки требуют амортизаторы и резиновые детали.
На Мустанге стоит его родной двигатель V8 Windsor объёмом 5,8 литра. В 1969 году он развивал 253 л.с. (или 294 л.с. на исполнении
GT-350).Салон тоже в оригинальном виде. Из опций у двухдверки — кондиционер, гидроусилитель руля и дисковые тормоза.
Выставивший машину на маркетплейс Facebook продавец просит за неё всего 15 000 долларов (менее 1,2 миллиона рублей). Не исключено, что покупатели предложат большую сумму после оценки состояния автомобиля.
Ford Mustang первого поколения выпускался с 1964 по 1973 год. Базовым мотором служила рядная «шестёрка», но львиную долю ассортимента составляли разнообразные двигатели V8 объёмом до семи литров. Несмотря на тираж в несколько миллионов экземпляров, модель высоко ценится фанатами по всему миру.