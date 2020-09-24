В сарае нашли полностью комплектный спорткар Mustang 1969 года. Продают недорого

Мустанг оказался полностью комплектным, не требующим масштабной реста­врации кузова и салона. Судя по снимкам, машина обрела приличный вид после обычной мойки и химчистки.

Некритичная ржавчина присут­ствует на днище, её требуется устранить. Обязатель­ной замены после столь длительной стоянки требуют амортиза­торы и резиновые детали.

На Мустанге стоит его родной двигатель V8 Windsor объёмом 5,8 литра. В 1969 году он развивал 253 л.с. (или 294 л.с. на исполнении GT-350). Салон тоже в оригиналь­ном виде. Из опций у двухдверки — кондици­онер, гидро­усилитель руля и дисковые тормоза.

Выставивший машину на маркетплейс Facebook продавец просит за неё всего 15 000 долларов (менее 1,2 миллиона рублей). Не исключено, что покупатели предложат большую сумму после оценки состояния автомобиля.