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В сарае нашли полностью комплектный спорткар Mustang 1969 года. Продают недорого

Новости

Кирилл Малышев

Спорткар Ford Mustang первого поколения обнаружили в сарае в американ­ском штате Джорджия, где он простоял взаперти 20 лет. Об этом сообщает портал Motorious.

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  • Мустанг оказался полностью комплектным, не требующим масштабной реста­врации кузова и салона. Судя по снимкам, машина обрела приличный вид после обычной мойки и химчистки.

  • Некритичная ржавчина присут­ствует на днище, её требуется устранить. Обязатель­ной замены после столь длительной стоянки требуют амортиза­торы и резиновые детали.

  • На Мустанге стоит его родной двигатель V8 Windsor объёмом 5,8 литра. В 1969 году он развивал 253 л.с. (или 294 л.с. на исполнении GT-350). Салон тоже в оригиналь­ном виде. Из опций у двухдверки — кондици­онер, гидро­усилитель руля и дисковые тормоза.

  • Выставивший машину на маркетплейс Facebook продавец просит за неё всего 15 000 долларов (менее 1,2 миллиона рублей). Не исключено, что покупатели предложат большую сумму после оценки состояния автомобиля.

  • Ford Mustang первого поколения выпускался с 1964 по 1973 год. Базовым мотором служила рядная «шестёрка», но львиную долю ассорти­мента составляли разно­образные двигатели V8 объёмом до семи литров. Несмотря на тираж в несколько миллионов экзем­пляров, модель высоко ценится фанатами по всему миру.

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