Самый дорогой ИЖ продают на Авто.ру: с налётом ржавчины, зато почти без пробега
Кирилл Малышев
На Авто.ру появилось самое дорогое предложение на автомобили марки ИЖ. Седан Москвич-412 ИЭ 1994 года в Воронеже продают за 740 000 рублей. Для сравнения: столько же стоит новая Lada Vesta в базовой комплектации, которая ныне составляет основу производства на Ижевском автозаводе.
Описание обещает, что машина пребывает в оригинальном состоянии, стояла в частной коллекции в гараже и сохранила полностью исходное лакокрасочное покрытие. Между тем, на фотографиях чётко видна ржавчина под передним бампером, а решётка радиатора на заводе в цвет кузова не окрашивалась.
В остальном автомобиль выглядит бодро. Хорошо сохранился светло-серый салон, и вот в нём уже всё смотрится идеальным и стоковым. Заявленный пробег — всего 678 километров. У автомобиля было два хозяина.
Москвич-412 появился на рынке СССР в 1967 году. С первого года выпуска его собирали в Москве на заводе АЗЛК и в Ижевске. Во втором случае модель официально именовалась ИЖ-Москвич-412. В столице седан сняли с производства в 1976 году, зато в Удмуртии делали вплоть до наступления XX века. По свидетельствам современников, ижевские машины были лучше по качеству, но отделка их салона выполнялась из более простых материалов. Модернизировались автомобили двух заводов по разным программам.
Ранее на Авто.ру продавался необычный хэтчбек ИЖ-2126 «Ода», выпущенный 22 года назад. Заявленный пробег автомобиля 1998 года выпуска составлял 10 000 километров. У него был один владелец, а просили за хэтчбек всего 150 000 рублей.