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Самый дорогой ИЖ продают на Авто.ру: с налётом ржавчины, зато почти без пробега

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Кирилл Малышев

На Авто.ру появилось самое дорогое предложение на автомобили марки ИЖ. Седан Москвич-412 ИЭ 1994 года в Воронеже продают за 740 000 рублей. Для сравнения: столько же стоит новая Lada Vesta в базовой комплектации, которая ныне составляет основу производства на Ижевском автозаводе.

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  • Описание обещает, что машина пребывает в оригинальном состоянии, стояла в частной коллекции в гараже и сохранила полностью исходное лако­красочное покрытие. Между тем, на фото­графиях чётко видна ржавчина под передним бампером, а решётка радиатора на заводе в цвет кузова не окрашивалась.

  • В остальном автомобиль выглядит бодро. Хорошо сохранился светло-серый салон, и вот в нём уже всё смотрится идеальным и стоковым. Заявленный пробег — всего 678 километров. У авто­мобиля было два хозяина.

  • Москвич-412 появился на рынке СССР в 1967 году. С первого года выпуска его собирали в Москве на заводе АЗЛК и в Ижевске. Во втором случае модель официально имено­валась ИЖ-Москвич-412. В столице седан сняли с производства в 1976 году, зато в Удмуртии делали вплоть до наступ­ления XX века. По свидетель­ствам современников, ижевские машины были лучше по качеству, но отделка их салона выпол­нялась из более простых материалов. Модерни­зировались авто­мобили двух заводов по разным программам.

  • Ранее на Авто.ру продавался необычный хэтчбек ИЖ-2126 «Ода», выпущенный 22 года назад. Заявленный пробег авто­мобиля 1998 года выпуска составлял 10 000 километров. У него был один владелец, а просили за хэтчбек всего 150 000 рублей.

На сколько завысили цену?

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