Самый дорогой ИЖ продают на Авто.ру: с налётом ржавчины, зато почти без пробега

Описание обещает, что машина пребывает в оригинальном состоянии, стояла в частной коллекции в гараже и сохранила полностью исходное лако­красочное покрытие. Между тем, на фото­графиях чётко видна ржавчина под передним бампером, а решётка радиатора на заводе в цвет кузова не окрашивалась.

В остальном автомобиль выглядит бодро. Хорошо сохранился светло-серый салон, и вот в нём уже всё смотрится идеальным и стоковым. Заявленный пробег — всего 678 километров. У авто­мобиля было два хозяина.

Москвич-412 появился на рынке СССР в 1967 году. С первого года выпуска его собирали в Москве на заводе АЗЛК и в Ижевске. Во втором случае модель официально имено­валась ИЖ-Москвич-412. В столице седан сняли с производства в 1976 году, зато в Удмуртии делали вплоть до наступ­ления XX века. По свидетель­ствам современников, ижевские машины были лучше по качеству, но отделка их салона выпол­нялась из более простых материалов. Модерни­зировались авто­мобили двух заводов по разным программам.