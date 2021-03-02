Очень редкий Maserati, найденный сарае: он ржавый, но стоит 16,6 млн рублей

Компания Maserati выпускала модель 3500 GT в период с 1957 по 1964 год, собрав за это время чуть более 2200 экзем­пляров купе и кабриолетов. Однако продавец этого автомобиля уверяет, что именно в такой комплектации было выпущено лишь несколько машин.

В качестве особенностей раритета указываются оригиналь­ный двигатель (модель оснащали 3,5-литровым шестицилин­дровым мотором), пятиступен­чатая механическая коробка и дисковые тормоза. Кузов окрашен в цвет слоновой кости, интерьер отделан красной кожей.

Продавец заявляет, что «шанс стать владельцем такого автомобиля выпадает раз в жизни» и «лучшего кандидата на реставрацию не найти», но при этом подроб­ности истории машины не приводит. В част­ности, неизвестно, кто именно был владельцем этого Maserati и почему спорткар почти полвека провёл без движения.