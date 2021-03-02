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Очень редкий Maserati, найденный сарае: он ржавый, но стоит 16,6 млн рублей

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Дмитрий Елизаров

Дилерский центр Gullwing Motor Cars в США выставил на продажу на eBay редкий Maserati 3500 GT выпуска 1963 года. Автомобиль с 1978 года стоял в сарае и продаётся «как есть» — то есть в плачевном состоянии. При этом оценили раритет в 225 тысяч долларов (16,6 миллиона рублей).

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  • Компания Maserati выпускала модель 3500 GT в период с 1957 по 1964 год, собрав за это время чуть более 2200 экзем­пляров купе и кабриолетов. Однако продавец этого автомобиля уверяет, что именно в такой комплектации было выпущено лишь несколько машин.

  • В качестве особенностей раритета указываются оригиналь­ный двигатель (модель оснащали 3,5-литровым шестицилин­дровым мотором), пятиступен­чатая механическая коробка и дисковые тормоза. Кузов окрашен в цвет слоновой кости, интерьер отделан красной кожей.

  • Продавец заявляет, что «шанс стать владельцем такого автомобиля выпадает раз в жизни» и «лучшего кандидата на реставрацию не найти», но при этом подроб­ности истории машины не приводит. В част­ности, неизвестно, кто именно был владельцем этого Maserati и почему спорткар почти полвека провёл без движения.

  • Впрочем, почти четверть миллиона долларов за гаражную находку — это отнюдь не предел. В декабре прошлого года также найденный в сарае Nissan GT-R выпуска 1973 года пытались продать за 338 тысяч долларов.

Как считаете, стоит такой Maserati запрошенной цены?

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