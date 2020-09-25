Находка на миллион: старый седан из сарая оказался коллекционным спорткаром Holden

Этот автомобиль – 357-й в серии. Первый владелец проехал на нём 18 тысяч километров и поставил Holden в сарай своего знакомого, пока проходил процедуру развода. Но вскоре хозяин решил продать седан владельцу сарая с одним условием: регистрировать машину на себя покупатель не будет.

Второй владелец довёл пробег Commodore до 44 666 километров. В 1998 году он запер коллекци­онный седан в сарае: расходы на страховку оказались слишком высокими. Последние 22 года Commodore простоял без движения, хотя хозяин продолжал ухаживать за его двигателем.

На автомобиле установлены колёсные диски Momo, но сохранились и оригинальные колёса Aero. В комплекте с машиной идёт вся документация, включая бортовые журналы и квитанции о покупке.

Holden Commodore VK Group A выпустили для омологации в одноимённых гонках. Он оснащался 4,9-литровым V8 мощностью 263 лошадиные силы, которые передавались на заднюю ось через четырёх- или пятиступен­чатую «механику». Каждая из 500 машин была окрашена в ярко-синий цвет, за что получила прозвище Blue Meanie.