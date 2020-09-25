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Находка на миллион: старый седан из сарая оказался коллекционным спорткаром Holden

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Борис Закиров

В сарае в Сиднее обнаружили редкий спорткар Holden Commodore VK Group A 1985 года выпуска. Он имеет коллекци­онную ценность: всего было выпущено 500 таких автомобилей, и продавец планирует выручить за машину около 200 тысяч австралийских долларов (141 тысяча долларов США или 10,8 миллиона рублей). Объявление на Фейсбуке разместил местный автосалон Muscle Car Sales.

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  • Этот автомобиль – 357-й в серии. Первый владелец проехал на нём 18 тысяч километров и поставил Holden в сарай своего знакомого, пока проходил процедуру развода. Но вскоре хозяин решил продать седан владельцу сарая с одним условием: регистрировать машину на себя покупатель не будет.

  • Второй владелец довёл пробег Commodore до 44 666 километров. В 1998 году он запер коллекци­онный седан в сарае: расходы на страховку оказались слишком высокими. Последние 22 года Commodore простоял без движения, хотя хозяин продолжал ухаживать за его двигателем.

  • На автомобиле установлены колёсные диски Momo, но сохранились и оригинальные колёса Aero. В комплекте с машиной идёт вся документация, включая бортовые журналы и квитанции о покупке.

  • Holden Commodore VK Group A выпустили для омологации в одноимённых гонках. Он оснащался 4,9-литровым V8 мощностью 263 лошадиные силы, которые передавались на заднюю ось через четырёх- или пятиступен­чатую «механику». Каждая из 500 машин была окрашена в ярко-синий цвет, за что получила прозвище Blue Meanie.

  • В первые 24 часа после размещения объявления потенциальные покупатели были готовы заплатить за машину от 180 до 190 тысяч австралийских долларов. В Muscle Car Sales считают, что цена может подняться до 200 тысяч долларов.

Как относитесь к автомобилям Holden?

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