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Этот 50-летний Corvette проезжал меньше 50 километров в год. Его можно купить

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Дмитрий Елизаров

На онлайн-аукционе eBay выставлен на продажу спорткар Chevrolet Corvette третьего поколения, выпущенный ровно 50 лет назад — в 1971 году. Купе к нынешнему моменту проехало всего 2155 километров: его владелец рассчитывает продать машину за 80 тысяч долларов (6,23 миллиона рублей).

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  • Продавец называет автомобиль «безупречной частью истории Corvette» и «настоящей капсулой времени»: как говорится в объявлении, купе всё ещё сохранило запах нового автомобиля. Сохран­ность раритета отмечена особой грамотой на тематическом конкурсе в 1996 году, и это был един­ственный раз, когда Chevrolet Corvette показывали публично. На продажу он тоже выставляется впервые.

  • Утверждается, что последние четверть века машина используется крайне редко, и её годовой пробег не превышает 50 километров. К Корвету прилагаются оригиналь­ные документы 1971 года.

  • Спорткар оснащён 5,7-литровым V8, развивающим 335 л.с. в паре с четырёх­ступенчатой механической коробкой. Среди опций, входивших в комплект поставки, упомянуты усилители руля и тормозов, регулируемая рулевая колонка, электро­стекло­подъёмники, дерево и кожа в салоне, а также радиоприёмник.

  • Максимальная сумма, которую сейчас предлагают за редкий Corvette, составляет 60 600 долларов (4,72 миллиона рублей). До конца торгов ещё примерно полдня, но продавец готов не ждать конца аукциона и расстаться с машиной в любой момент за 80 тысяч долларов.

  • В марте нынешнего года на аукционе Mecum ушёл с молотка ещё более старый и ценный Corvette — за машину 1967 года заплатили 2,45 миллиона долларов. Цена объясняется как состоянием машины, так и редкостью её исполнения.

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