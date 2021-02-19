Даже плёнки не сняли: в гараже нашли новую Toyota Camry, простоявшую там 14 лет
Кирилл Малышев
Блогер Roma Urraco на своём Youtube-канале показал очередную «капсулу времени» — Toyota Camry позапрошлого поколения. Машину удалось купить его подписчику, который и прислал короткое видео о ней.
Автомобиль купили новым в 2007 году. И после этого по непонятной причине не стали эксплуатировать. Всю свою жизнь он провёл в гараже: на одометре значится всего 28 километров.
Бежевый седан оснащён атмосферной «четвёркой» 2.4 мощностью 167 лошадиных сил в сочетании с автоматической коробкой передач. Сиденья ещё находятся в заводской плёнке. Под ней сложно рассмотреть, кожаный салон или велюровый, который ставился на базовую комплектацию Сamry.
Месяц назад Roma Urraco нашёл другую Тойоту Камри в сороковом кузове, которая провела 12 лет в гараже, практически никуда не выезжая. С 2008 года её единственный владелец проехал чуть больше 2200 километров, что подтверждается состоянием машины и показаниями одометра. Мизерный пробег объясняется наличием у хозяина Camry служебного автомобиля.