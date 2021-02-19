Даже плёнки не сняли: в гараже нашли новую Toyota Camry, простоявшую там 14 лет

Автомобиль купили новым в 2007 году. И после этого по непонятной причине не стали эксплу­атировать. Всю свою жизнь он провёл в гараже: на одометре значится всего 28 километров.

Бежевый седан оснащён атмосферной «четвёркой» 2.4 мощностью 167 лошадиных сил в сочетании с автоматической коробкой передач. Сиденья ещё находятся в заводской плёнке. Под ней сложно рассмотреть, кожаный салон или велюровый, который ставился на базовую комплектацию Сamry.