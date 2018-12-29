В Бельгии нашли три Bugatti и один Citroen, простоявшие в гараже 70 лет

Добраться до автомобилей оказалось непросто: подход к гаражу был заставлен более свежими и не представляющими ценности легковушками, которые давно уже были неисправны и фактически вросли в землю. Еще одним препятствием стала «баррикада» из двух сотен отсыревших мешков с песком. Но, как говорит глава Artcurial Motorcars Маттьё Ламюр, подобные трудности и создают особую магию, которая связана с поисками ценных автомобилей, забытых в гаражах и сараях.