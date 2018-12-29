В Бельгии нашли три Bugatti и один Citroen, простоявшие в гараже 70 лет
Аукционный дом Artcurial Motors нашел в Бельгии четыре уникальных классических автомобиля, которые почти 70 лет простояли в гараже и сохранились в прекрасном состоянии.
Автомобили принадлежали местному скульптору, которому они понравились красотой форм, и который на них практически не ездил. Среди находок – Bugatti 57 Graber Cabriolet, Bugatti 49 Gangloff, Bugatti 40 и Citroen 5HP Trefle. Все эти автомобили простояли в гараже с пятидесятых годов.
Наибольшую ценность, по оценкам экспертов, представляет Bugatti Type 57 Graber. Ожидается, что автомобиль уйдет с молотка за 450 000 – 685 000 долларов. Общая стоимость всех автомобилей оценивается в миллион долларов.
Добраться до автомобилей оказалось непросто: подход к гаражу был заставлен более свежими и не представляющими ценности легковушками, которые давно уже были неисправны и фактически вросли в землю. Еще одним препятствием стала «баррикада» из двух сотен отсыревших мешков с песком. Но, как говорит глава Artcurial Motorcars Маттьё Ламюр, подобные трудности и создают особую магию, которая связана с поисками ценных автомобилей, забытых в гаражах и сараях.
Машины будут проданы на торгах Artcurial Motors, которые пройдут в Париже 8 февраля. Все лоты будут выставлены без резервной цены.