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В Америке найден секретный склад с 300 редкими автомобилями

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Николай Андреев

Компания AMMO NYC, которая специ­ализи­руется на услугах детейлинга, получила доступ к секретной коллекции с 300 автомо­билями, находящейся в трёх ангарах где-то в США. О её владельце и точном месте располо­жения ничего неизвестно, и ранее об этом собрании машин никто не знал.

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  • Таинственный хозяин коллекции начал собирать авто­мобили ещё в конце 1970-х. Многие из редких машин простояли в ангаре без движе­ния более 30 лет. Все раритеты стоят вплотную друг к другу и лишь некоторые хранятся в чехлах — остальные со временем сильно запылились.

  • Собрание включает множество редчайших автомо­билей. Например, в нём есть сразу два Bizzarrini P538 1966 года выпуска (всего создано пять таких суперкаров), пара Plymouth Superbird 1970 года и гоночный Oldsmobile Aurora GTS-1 1995 года.

  • Также в коллекцию попали Ferrari 308, Porsche 911 и Lamborghini LM002, предпо­ложительно принад­лежавшие Николасу Кейджу, BMW Z3 без пробега и Morgan, снимавшийся в фильме «Выходной день Ферриса Бьюллера». Большая часть собрания состоит из различных американских масл-каров и множества моделей Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini и Porsche.

  • Пока специалисты AMMO NYC исследовали только один из трёх ангаров. Они будут тщательно отмывать и фото­графировать редкие машины для подготовки к продаже на различных аукционах.

Взяли бы какой-нибудь автомобиль из этой коллекции?

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