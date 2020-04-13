В Америке найден секретный склад с 300 редкими автомобилями

Таинственный хозяин коллекции начал собирать авто­мобили ещё в конце 1970-х. Многие из редких машин простояли в ангаре без движе­ния более 30 лет. Все раритеты стоят вплотную друг к другу и лишь некоторые хранятся в чехлах — остальные со временем сильно запылились.

Собрание включает множество редчайших автомо­билей. Например, в нём есть сразу два Bizzarrini P538 1966 года выпуска (всего создано пять таких суперкаров), пара Plymouth Superbird 1970 года и гоночный Oldsmobile Aurora GTS-1 1995 года.

Также в коллекцию попали Ferrari 308, Porsche 911 и Lamborghini LM002, предпо­ложительно принад­лежавшие Николасу Кейджу, BMW Z3 без пробега и Morgan, снимавшийся в фильме «Выходной день Ферриса Бьюллера». Большая часть собрания состоит из различных американских масл-каров и множества моделей Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini и Porsche.