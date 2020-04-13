В Америке найден секретный склад с 300 редкими автомобилями
Николай Андреев
Компания AMMO NYC, которая специализируется на услугах детейлинга, получила доступ к секретной коллекции с 300 автомобилями, находящейся в трёх ангарах где-то в США. О её владельце и точном месте расположения ничего неизвестно, и ранее об этом собрании машин никто не знал.
Таинственный хозяин коллекции начал собирать автомобили ещё в конце
1970-х.Многие из редких машин простояли в ангаре без движения более 30 лет. Все раритеты стоят вплотную друг к другу и лишь некоторые хранятся в чехлах — остальные со временем сильно запылились.
Собрание включает множество редчайших автомобилей. Например, в нём есть сразу два Bizzarrini P538 1966 года выпуска (всего создано пять таких суперкаров), пара Plymouth Superbird 1970 года и гоночный Oldsmobile Aurora
GTS-11995 года.
Также в коллекцию попали Ferrari 308, Porsche 911 и Lamborghini LM002, предположительно принадлежавшие Николасу Кейджу, BMW Z3 без пробега и Morgan, снимавшийся в фильме «Выходной день Ферриса Бьюллера». Большая часть собрания состоит из различных американских масл-каров и множества моделей Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini и Porsche.
Пока специалисты AMMO NYC исследовали только один из трёх ангаров. Они будут тщательно отмывать и фотографировать редкие машины для подготовки к продаже на различных аукционах.