Во Франции нашли огромную коллекцию заброшенных раритетов
Во Франции нашли огромную коллекцию классических автомобилей разных эпох – от начала двадцатого века до восьмидесятых. Всего в этой коллекции 81 автомобиль.
Машины простояли в ангаре много лет без ухода, поэтому почти все они находятся в плачевном состоянии, поросли мхом или даже сгнили.
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Несмотря на плохое состояние автомобилей, коллекция стоит приличных денег. Самой ценной находкой считается красная Lamborghini Miura P400. Её пробег составляет 77 886 километров и этот автомобиль оценивается примерно в 400-600 тысяч евро. Среди других интересных находок – Porsche 356, Jaguar E-Type Series 1 и Citroen 2CV. Всего же в коллекции собрано больше двух десятков марок: Alfa Romeo, Cadillac, Renault, Lancia, Packard, Lincoln и многие другие.
Автомобили будут проданы на аукционе, который состоится 20 января. Вместе с машинами с молотка распродадут около сотни оригинальных запчастей и агрегатов, которые были найдены в том же ангаре: колеса, детали трансмиссии и двигатели.