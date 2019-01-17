Во Франции нашли огромную коллекцию заброшенных раритетов

Во Франции нашли огромную коллекцию классических автомобилей разных эпох – от начала двадцатого века до восьмидесятых. Всего в этой коллекции 81 автомобиль.



Машины простояли в ангаре много лет без ухода, поэтому почти все они находятся в плачевном состоянии, поросли мхом или даже сгнили.