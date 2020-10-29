Снимаем шляпу: зачем суперкарам отрубают крышу и что из этого получается
Борис Закиров
Сегодняшний автопром переживает самый настоящий ренессанс. Автокомпании хлебом не корми, только дай выкопать очередное полузабытое имя. Ford Bronco, De Tomaso P72, Nissan Z Proto — каждый из этих автомобилей становится гимном славному прошлому.
Ещё одним способом вспомнить былое можно считать плодящиеся с космической скоростью баркетты. Для начала определение. Баркетта – это двух- или одноместный спортивный автомобиль, не имеющий крыши (даже складной) и ветрового стекла. Вместо оного может быть небольшой прозрачный обтекатель. В середине прошлого века такой кузов поголовно использовался в гонках. Например, такими были Ferrari 166 MM, одна из первых машин в истории марки, и легендарный Mercedes-Benz 300 SLR, на котором сэр Стирлинг Мосс забрал победу в «Милле Милья».
Сегодняшние баркетты — сплошь игрушки для богачей. Создаются они на узлах популярных супер- и гиперкаров и зачастую получаются медленнее прообразов — таков удел любой машины с открытым верхом. Конечно, на треке баркетту сегодня вряд ли увидишь, а из салона вместо мужественных профилей Мосса и Фанхио будут торчать голова хозяина из списка Forbes и его молодой спутницы.
И в последнее время машин с таким кричаще непрактичным кузовом становится всё больше! Почему? Мы придумали три причины.
Во-первых, это дорого
Pagani Zonda HP Barchetta
За 17,5 миллиона долларов или 1,33 миллиарда (!) рублей можно купить пару островов в США, картину Пабло Пикассо «Бюст Франсуазы» или одну из трёх Pagani Zonda HP Barchetta. Да, это самый дорогой новый автомобиль в мире! И на продажу выставляли только два таких — одна машина предназначена для самого Горацио Пагани, о чём и говорят буквы HP в названии. Интересный факт: с одной стороны колёсные диски Зонды золотистые, а с другой — отдают синевой.
McLaren Elva
Суперкар McLaren Senna тоже заставили «обнажить голову». Те же агрегаты (битурбо-V8, 815 сил и 800 Нм) приодели в новый нарядный костюм и назвали в честь спорткара пятидесятилетней давности McLaren-Elva M1A. А теперь британцы не знают, что с ним делать: изначально запланированный тираж в 399 экземпляров сократили более чем вдвое. Поэтому только 149 человек смогут купить Elva по цене от 1,83 миллиона долларов (139 миллионов рублей).
Ferrari Monza SP
А в Ferrari заранее не строили наполеоновских планов: Monza SP1 и SP2 (цифра означает количество посадочных мест) выпущены тиражом по 100 штук. Далёкого предка двух Монц можно не искать — в гоночной истории марки баркетт было навалом. Рецепт приготовления тот же: взять агрегаты флагмана (в данном случае это 812 Superfast с 6,5-литровым V12) и накрыть элегантным кузовом с внушительным ценником в 1,85 миллиона долларов (141 миллион рублей).
Во-вторых, это эпатажно
Lamborghini Huracan EVO Aperta
В редких случаях за создание баркетт берутся не крупные компании, а неравнодушные владельцы. Так, канадский YouTube-блогер DailyDrivenExotics построил единственный в мире спидстер на базе заднеприводного (!) Lamborghini Huracan Evo RWD. Бамперов и порогов у автомобиля ещё нет, зато есть нагнетатель, доводящий мощность V10 до 870 сил. Главное, чтобы потерявший в жёсткости кузов не сложился пополам от такой мощи.
Bugatti Veyron Barchetta
При условии, что очень большое количество «если» сбылись бы, эта баркетта могла скинуть Zonda с пьедестала самого дорогого гиперкара. У него было всё необходимое: смелый дизайн (позже использованный в модели Divo), 1200-сильный W16 от родстера Veyron Grand Sport Vitesse и наверняка мизерный тираж. Но разработка Veyron Barchetta велась с 2015 года, и после «дизельгейта» именно этот проект первым лёг под нож вместе с концептами Atlantic и GT Rembrandt.
Mazda MX-5 Speedster
Пример без приставки «гипер», но всё же достойный упоминания. Концептуальная Mazda
В-третьих, это всё-таки быстро
Lamborghini Essenza SCV12 Aperta
Lamborghini давно заигрывает с идеями о выпуске баркетты. Вначале это был прототип Diablo Roadster, затем – Concept S на базе Gallardo и единственный в своём роде Aventador J. А теперь верха лишится трековый Essenza SCV12, оснащённый 830-сильным атмосферным V12. Надпись на кузове прототипа гласит: «Внимание! Быстрая открытая машина». Спасибо, мы догадались…
Ferrari F40 LM Barchetta
Из-за этого автомобиля во всех аптеках Маранелло на короткое время закончились запасы валидола. Шутка ли: компания Michelotto посмела лишить крыши прекрасную Ferrari F40 LM и вывести ей выхлоп вбок, как будто это какой-то американский масл-кар! Между прочим, мощность баркетты не дала бы спуску и сегодняшним суперкарам: 760 л.с. и максималка в чудовищные 368 километров в час. А Ferrari была недовольна такими экспериментами и даже отказалась включать машину в свои архивы…
Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss
SLR Stirling Moss — тот случай, когда легенда на легенде сидит и легендой погоняет. Исходный SLR McLaren, созданный совместными англо-немецкими усилиями, был и без того эпатажным и дорогим. А «Стирлинг Мосс» в момент выхода стал одним из быстрейших открытых автомобилей в мире! Максимальная скорость каждого из 75 «всадников без головы» составила 354 километра в час, а спидометр и вовсе размечен до 390. Понятно, почему даже сейчас такие машины продаются за миллионы евро.