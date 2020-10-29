Истории читателей: добрые инспекторы ГИБДД

Снимаем шляпу: зачем суперкарам отрубают крышу и что из этого получается

Подборки

Борис Закиров

Сегодняшний автопром переживает самый настоящий ренес­санс. Авто­компании хлебом не корми, только дай выкопать очередное полу­забытое имя. Ford Bronco, De Tomaso P72, Nissan Z Proto — каждый из этих автомо­билей становится гимном славному прошлому.

Ещё одним способом вспомнить былое можно считать плодящи­еся с космиче­ской скоростью баркетты. Для начала опреде­ление. Баркетта – это двух- или одно­местный спортивный авто­мобиль, не имеющий крыши (даже складной) и ветрового стекла. Вместо оного может быть небольшой прозрачный обтекатель. В сере­дине прошлого века такой кузов поголовно использо­вался в гонках. Например, такими были Ferrari 166 MM, одна из первых машин в истории марки, и леген­дарный Mercedes-Benz 300 SLR, на котором сэр Стирлинг Мосс забрал победу в «Милле Милья».

Сегодняшние баркетты — сплошь игрушки для богачей. Создаются они на узлах популярных супер- и гиперкаров и зачастую получаются медленнее про­образов — таков удел любой машины с открытым верхом. Конечно, на треке баркетту сегодня вряд ли увидишь, а из салона вместо муже­ственных профилей Мосса и Фанхио будут торчать голова хозяина из списка Forbes и его молодой спутницы.

И в последнее время машин с таким кричаще непрактичным кузовом становится всё больше! Почему? Мы придумали три причины.

Во-первых, это дорого

Pagani Zonda HP Barchetta

1/5

За 17,5 миллиона долларов или 1,33 милли­арда (!) рублей можно купить пару островов в США, картину Пабло Пикассо «Бюст Франсуазы» или одну из трёх Pagani Zonda HP Barchetta. Да, это самый дорогой новый авто­мобиль в мире! И на продажу выстав­ляли только два таких — одна машина предназ­начена для самого Горацио Пагани, о чём и говорят буквы HP в названии. Интересный факт: с одной стороны колёсные диски Зонды золоти­стые, а с другой — отдают синевой.

McLaren Elva

1/6

Суперкар McLaren Senna тоже заставили «обнажить голову». Те же агрегаты (битурбо-V8, 815 сил и 800 Нм) приодели в новый нарядный костюм и назвали в честь спорткара пятидесяти­летней давности McLaren-Elva M1A. А теперь британцы не знают, что с ним делать: изначально запланиро­ванный тираж в 399 экзем­пляров сократили более чем вдвое. Поэтому только 149 человек смогут купить Elva по цене от 1,83 миллиона долларов (139 миллионов рублей).

Ferrari Monza SP

1/5

А в Ferrari заранее не строили наполеоновских планов: Monza SP1 и SP2 (цифра означает количество поса­дочных мест) выпущены тиражом по 100 штук. Далёкого предка двух Монц можно не искать — в гоночной истории марки баркетт было навалом. Рецепт приготов­ления тот же: взять агрегаты флагмана (в данном случае это 812 Superfast с 6,5-литровым V12) и накрыть элегантным кузовом с внуши­тель­ным ценником в 1,85 миллиона долларов (141 миллион рублей).

Во-вторых, это эпатажно

Lamborghini Huracan EVO Aperta

В редких случаях за создание баркетт берутся не крупные компании, а неравно­душные владельцы. Так, канадский YouTube-блогер DailyDrivenExotics построил един­ственный в мире спидстер на базе задне­привод­ного (!) Lamborghini Huracan Evo RWD. Бамперов и порогов у автомо­биля ещё нет, зато есть нагнета­тель, доводящий мощность V10 до 870 сил. Главное, чтобы потеряв­ший в жёсткости кузов не сложился пополам от такой мощи.

Bugatti Veyron Barchetta

1/5

При условии, что очень большое количе­ство «если» сбылись бы, эта баркетта могла скинуть Zonda с пьеде­стала самого дорогого гиперкара. У него было всё необхо­димое: смелый дизайн (позже использо­ванный в модели Divo), 1200-сильный W16 от родстера Veyron Grand Sport Vitesse и наверняка мизерный тираж. Но разработка Veyron Barchetta велась с 2015 года, и после «дизель­гейта» именно этот проект первым лёг под нож вместе с концептами Atlantic и GT Rembrandt.

Mazda MX-5 Speedster

1/3

Пример без приставки «гипер», но всё же достойный упоми­нания. Концепту­альная Mazda MX-5, которую и прежде нельзя было назвать тяжёлой (вес некоторых моди­фикаций состав­ляет меньше тонны) сбросила ещё 113 кило­граммов. Часть из них пришлась на механизм мягкого верха, часть — на украше­ния из угле­пластика и 17-дюймо­вые легко­сплавные диски. Получилось очень красиво!

В-третьих, это всё-таки быстро

Lamborghini Essenza SCV12 Aperta

Lamborghini давно заигрывает с идеями о выпуске баркетты. Вначале это был прототип Diablo Roadster, затем – Concept S на базе Gallardo и един­ственный в своём роде Aventador J. А теперь верха лишится трековый Essenza SCV12, оснащённый 830-сильным атмо­сферным V12. Надпись на кузове прототипа гласит: «Внимание! Быстрая открытая машина». Спасибо, мы догадались…

Ferrari F40 LM Barchetta

1/4

Из-за этого автомобиля во всех аптеках Мара­нелло на короткое время закон­чились запасы валидола. Шутка ли: компания Michelotto посмела лишить крыши прекрасную Ferrari F40 LM и вывести ей выхлоп вбок, как будто это какой-то американ­ский масл-кар! Между прочим, мощность баркетты не дала бы спуску и сегодняш­ним суперкарам: 760 л.с. и максималка в чудовищные 368 кило­метров в час. А Ferrari была недовольна такими экспери­ментами и даже отказа­лась включать машину в свои архивы…

Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss

1/8

SLR Stirling Moss — тот случай, когда легенда на легенде сидит и легендой погоняет. Исходный SLR McLaren, созданный совме­стными англо-немецкими усилиями, был и без того эпатажным и дорогим. А «Стир­линг Мосс» в момент выхода стал одним из быстрейших открытых автомо­билей в мире! Максимальная скорость каждого из 75 «всад­ников без головы» составила 354 кило­метра в час, а спидометр и вовсе размечен до 390. Понятно, почему даже сейчас такие машины продаются за миллионы евро.

Будь у вас неограниченный бюджет, что бы вы купили?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение