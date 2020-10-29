Снимаем шляпу: зачем суперкарам отрубают крышу и что из этого получается

Сегодняшний автопром переживает самый настоящий ренес­санс. Авто­компании хлебом не корми, только дай выкопать очередное полу­забытое имя. Ford Bronco, De Tomaso P72, Nissan Z Proto — каждый из этих автомо­билей становится гимном славному прошлому.

Ещё одним способом вспомнить былое можно считать плодящи­еся с космиче­ской скоростью баркетты. Для начала опреде­ление. Баркетта – это двух- или одно­местный спортивный авто­мобиль, не имеющий крыши (даже складной) и ветрового стекла. Вместо оного может быть небольшой прозрачный обтекатель. В сере­дине прошлого века такой кузов поголовно использо­вался в гонках. Например, такими были Ferrari 166 MM, одна из первых машин в истории марки, и леген­дарный Mercedes-Benz 300 SLR, на котором сэр Стирлинг Мосс забрал победу в «Милле Милья».

Сегодняшние баркетты — сплошь игрушки для богачей. Создаются они на узлах популярных супер- и гиперкаров и зачастую получаются медленнее про­образов — таков удел любой машины с открытым верхом. Конечно, на треке баркетту сегодня вряд ли увидишь, а из салона вместо муже­ственных профилей Мосса и Фанхио будут торчать голова хозяина из списка Forbes и его молодой спутницы.

И в последнее время машин с таким кричаще непрактичным кузовом становится всё больше! Почему? Мы придумали три причины.