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В детский джип поставили настоящий мотор, и он научился дрифтить

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Дмитрий Елизаров

Ателье Grind Hard Plumbing опубликовало в YouTube видео­отчёт об испытаниях своего необыч­ного проекта — детского автомобиль­чика (в США их называют «барби-джипы») с полноценным ДВС и настоящей подвеской. Мотор для него собрали из деталей от старых VW и Honda.

  • Ателье работает над «джипом» несколько лет, и в преды­дущих итерациях двигатель уже развивал около 50 л.с. Однако сейчас создатели экстремаль­ного внедорожника решили пойти дальше и оснастили мотор ещё и приводным нагнетателем.

  • 450-кубовый двигатель Honda снабдили карбюратором, снятым с двигателя от пожилого минивэна Volkswagen с воздушным охлажде­нием. Оказалось, что он работает лучше, чем купленное механиками новое устройство. Но для соединения всех компонентов двигателя в единое целое пришлось вручную изготовить несколько алюминиевых переходников.

  • После продолжительного периода настройки механики смогли добиться стабильной работы двигателя при давлении наддува в 1 бар.

  • Судя по видео, «барби-джип» оснащён рычагами газа и тормоза на рулевой колонке, кастомной подвеской, колёсами от квадроцикла и внутренним каркасом. И, как оказалось, он способен не только носиться по заснеженной дороге в глубоком заносе, но и прыгать с трамплинов.

  • В ноябре прошлого года стало известно о результатах экспери­ментов Лэнса Грейтхауса из Аризоны — из гольф-кара, газоно­косилки и деталей стомато­логического оборудо­вания он построил самоходное кресло и снабдил его огнемётом.

Хотели бы прокатиться на таком «джипе»?

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