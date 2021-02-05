В детский джип поставили настоящий мотор, и он научился дрифтить

Ателье работает над «джипом» несколько лет, и в преды­дущих итерациях двигатель уже развивал около 50 л.с. Однако сейчас создатели экстремаль­ного внедорожника решили пойти дальше и оснастили мотор ещё и приводным нагнетателем.

450-кубовый двигатель Honda снабдили карбюратором, снятым с двигателя от пожилого минивэна Volkswagen с воздушным охлажде­нием. Оказалось, что он работает лучше, чем купленное механиками новое устройство. Но для соединения всех компонентов двигателя в единое целое пришлось вручную изготовить несколько алюминиевых переходников.

После продолжительного периода настройки механики смогли добиться стабильной работы двигателя при давлении наддува в 1 бар.

Судя по видео, «барби-джип» оснащён рычагами газа и тормоза на рулевой колонке, кастомной подвеской, колёсами от квадроцикла и внутренним каркасом. И, как оказалось, он способен не только носиться по заснеженной дороге в глубоком заносе, но и прыгать с трамплинов.