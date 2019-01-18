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Фотомодель попыталась продать розовый внедорожник. Но её затроллили

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Британская фотомодель и актриса Кэти Прайс пыталась продать свой розовый Suzuki Vitara через eBay, но у неё не получилось. Дилер, выставивший автомобиль на продажу, был вынужден удалить объявление из-за троллинга и негатива в адрес звезды.

Компания получала множество сообщений с оскорблениями в адрес Прайс и её автомобиля, а по номеру, указанному в объявлении, много раз звонили телефонные хулиганы. Дилеру даже пришлось дополнить объявление: он попросил обращаться по телефону только в случае реального интереса и предупредил об уголовной ответственности за оскорбления.

Торги должны были продлиться до 25 января. Начальная цена внедорожника составляла всего 595 фунтов (51 000 рублей), однако в ходе торгов стоимость автомобиля знаменитости подскочила до 66 000 фунтов (почти 5,7 миллиона рублей). Несмотря на это, вытерпеть ещё одну неделю негатива дилер не смог и снял машину с продажи.

  • Кэти выставила на продажу трехдверный Suzuki Vitara со складным матерчатым верхом, который был переделан в стилистике «автомобиля для Барби»: кузов затянули в розовую виниловую пленку, в этот же цвет покрасили колесные диски и вставки в салоне. Есть даже накидки для кресел из толстого искусственного меха. Тоже розовые.

  • Автомобиль – 2002 года, его пробег составляет около 155 000 километров, а до Кэти Прайс у машины было три владельца. Состояние Vitara заявлено как неплохое, требуется только заменить матерчатый верх и оформить техосмотр.

  • Стайлингом машины занималось ателье Valet Magic, которое теперь судится с Кэти. Компания согласилась заняться машиной звезды в обмен на рекламу: Кэти обещала посвятить ателье небольшой эпизод в авторском реалити шоу на канале Quest Red. Однако она этого не сделала, и теперь ателье требует с нее 3 500 фунтов стерлингов за проделанную работу.

  • Сама Кэти Прайс продает машину, потому что её лишили прав за нарушения.

Отдали бы шесть миллионов рублей за старый розовый Suzuki Vitara?

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