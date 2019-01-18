Фотомодель попыталась продать розовый внедорожник. Но её затроллили

Компания получала множество сообщений с оскорблениями в адрес Прайс и её автомобиля, а по номеру, указанному в объявлении, много раз звонили телефонные хулиганы. Дилеру даже пришлось дополнить объявление: он попросил обращаться по телефону только в случае реального интереса и предупредил об уголовной ответственности за оскорбления.

Торги должны были продлиться до 25 января. Начальная цена внедорожника составляла всего 595 фунтов (51 000 рублей), однако в ходе торгов стоимость автомобиля знаменитости подскочила до 66 000 фунтов (почти 5,7 миллиона рублей). Несмотря на это, вытерпеть ещё одну неделю негатива дилер не смог и снял машину с продажи.