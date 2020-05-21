Китайцы построили самый футуристичный электрокар в мире. Он меньше Смарта, но вмещает четверых

Четырёхместный Baojun E300 имеет двух­цветный и двух­объёмный кузов, который опирается на крошечные 12-дюймовые колёса. У машины выдвижные дверные ручки, а также стильные свето­диодные фары и фонари. По габаритам новинка получилась даже меньше двух­местного Smart Fortwo — длина китайского электро­мобиля составляет 2625 милли­метров против 2695 мм у Смарта, ширина — 1647 против 1663 мм, колёсная база — 1750 против 1873 мм. При этом по высоте новинка превосходит Fortwo на 33 мм (1588 мм).