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Китайцы построили самый футуристичный электрокар в мире. Он меньше Смарта, но вмещает четверых

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Николай Андреев

Китайский концерн SAIC начал поставки в дилерские центры город­ского электро­мобиля Baojun E300. Он отличается очень необычным дизайном кузова и минима­листичным интерьером. О новинке рассказал портал Car News China.

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  • Четырёхместный Baojun E300 имеет двух­цветный и двух­объёмный кузов, который опирается на крошечные 12-дюймовые колёса. У машины выдвижные дверные ручки, а также стильные свето­диодные фары и фонари. По габаритам новинка получилась даже меньше двух­местного Smart Fortwo — длина китайского электро­мобиля составляет 2625 милли­метров против 2695 мм у Смарта, ширина — 1647 против 1663 мм, колёсная база — 1750 против 1873 мм. При этом по высоте новинка превосходит Fortwo на 33 мм (1588 мм).

  • В базе хэтчбек будет трёхместным, как экземпляр на фото­графиях, а за четвёртое сиденье придётся доплачивать отдельно.

  • В силовой установке Baojun E300 используется электро­мотор мощностью 39 л.с. (110 Н·м) и аккумулятор ёмкостью 16,8 кВт·ч. Максимальная скорость крохотного хэтчбека составляет 100 км/ч, а запас хода без подзарядки достигает 260 километров.

  • В Китае продажи Baojun E300 начнутся в конце мая — начале июня. Цены объявят ближе к старту продаж. 

Прокатились бы на втором ряду Baojun E300?

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