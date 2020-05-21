Китайцы построили самый футуристичный электрокар в мире. Он меньше Смарта, но вмещает четверых
Николай Андреев
Китайский концерн SAIC начал поставки в дилерские центры городского электромобиля Baojun E300. Он отличается очень необычным дизайном кузова и минималистичным интерьером. О новинке рассказал портал Car News China.
Четырёхместный Baojun E300 имеет двухцветный и двухобъёмный кузов, который опирается на крошечные 12-дюймовые колёса. У машины выдвижные дверные ручки, а также стильные светодиодные фары и фонари. По габаритам новинка получилась даже меньше двухместного Smart Fortwo — длина китайского электромобиля составляет 2625 миллиметров против 2695 мм у Смарта, ширина — 1647 против 1663 мм, колёсная база — 1750 против 1873 мм. При этом по высоте новинка превосходит Fortwo на 33 мм (1588 мм).
В базе хэтчбек будет трёхместным, как экземпляр на фотографиях, а за четвёртое сиденье придётся доплачивать отдельно.
В силовой установке Baojun E300 используется электромотор мощностью 39 л.с. (110 Н·м) и аккумулятор ёмкостью 16,8 кВт·ч. Максимальная скорость крохотного хэтчбека составляет
100 км/ч,а запас хода без подзарядки достигает 260 километров.
В Китае продажи Baojun E300 начнутся в конце мая — начале июня. Цены объявят ближе к старту продаж.