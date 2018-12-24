Тойота подумывает о Супре без крыши (и другие новости за ночь)

Спорткар из GTA может стать вашим. И стоит недорого

Новости
Bravado Banshee. Настоящий!
Все оригинальные логитипы и шильдики Viper уступили место символике вымышленной марки Bravado: название этой фирмы можно найти даже в салоне на приборной панели, а на рукоятке коробки передач появился логотип Rockstar. Сам интерьер полностью переделан: он перешит в черную кожу с вставками из карбона. Кроме того, была установлена мощная аудиосистема с двумя 12-дюймовыми сабвуферами.
1/8
Bravado Banshee. Настоящий!

Техасская компания Hot Rides продает реплику вымышленного спорткара Bravado Banshee, который появлялся в культовой серии компьютерных игр GTA. Автомобиль, созданный на базе Dodge Viper 2006 года, выставлен на eBay всего за 63 000 долларов (около 4,3 миллиона рублей) – небольшая сумма, с учетом того, что в 2014 году свежепостроенный автомобиль продавали за 170 000 долларов. При этом переделка «Вайпера» в Banshee обошлась в 180 000 долларов.

  • Автомобиль создало знаменитое калифорнийское тюнинг-ателье West Coast Customs. Viper приодели в эксклюзивный обвес с широкими крыльями, превратив в точную копию автомобиля из вселенной GTA. Даже передняя и задняя оптика была сделана по спецзаказу в единственном экземпляре, а не позаимствована у другой машины.

  • Все оригинальные логотипы и шильдики Viper уступили место символике вымышленной марки Bravado: название этой фирмы можно найти даже в салоне на приборной панели, а на рукоятке коробки передач появился логотип Rockstar (разработчик игр GTA). Сам интерьер полностью переделан: он перешит в черную кожу с вставками из карбона. Кроме того, была установлена мощная аудиосистема с двумя 12-дюймовыми сабвуферами.

  • По технической части изменений минимум: обойдясь легкой доработкой впуска и выпуска, Banshee сохранил «вайперовский» 8,3-литровый V10 и шестиступенчатую механическую коробку передач.

  • Как заявлено в объявлении, у автомобиля идеальное состояние, оригинальный пробег чуть больше 13 тысяч километров и абсолютно чистая и безаварийная история эксплуатации.

  • В августе этого года автомобиль уже выходил на продажу: он ушел с молотка аукциона Mecum Auctions всего за 30 800 долларов.

Впервые автомобиль под названием Banshee появился в третьей части Grand Theft Auto. В следующей части под названием Vice City прототипом этого спорткара стал Chevrolet Corvette, а начиная с GTA: San Andreas Banshee снова становится прообразом Dodge Viper.

Какой еще автомобиль из вселенной GTA стоит воссоздать в реальном мире?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение