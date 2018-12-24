Спорткар из GTA может стать вашим. И стоит недорого

Техасская компания Hot Rides продает реплику вымышленного спорткара Bravado Banshee, который появлялся в культовой серии компьютерных игр GTA. Автомобиль, созданный на базе Dodge Viper 2006 года, выставлен на eBay всего за 63 000 долларов (около 4,3 миллиона рублей) – небольшая сумма, с учетом того, что в 2014 году свежепостроенный автомобиль продавали за 170 000 долларов. При этом переделка «Вайпера» в Banshee обошлась в 180 000 долларов.

Автомобиль создало знаменитое калифорнийское тюнинг-ателье West Coast Customs . Viper приодели в эксклюзивный обвес с широкими крыльями, превратив в точную копию автомобиля из вселенной GTA. Даже передняя и задняя оптика была сделана по спецзаказу в единственном экземпляре , а не позаимствована у другой машины.

Все оригинальные логотипы и шильдики Viper уступили место символике вымышленной марки Bravado: название этой фирмы можно найти даже в салоне на приборной панели, а на рукоятке коробки передач появился логотип Rockstar (разработчик игр GTA). Сам интерьер полностью переделан: он перешит в черную кожу с вставками из карбона. Кроме того, была установлена мощная аудиосистема с двумя 12-дюймовыми сабвуферами .

По технической части изменений минимум: обойдясь легкой доработкой впуска и выпуска, Banshee сохранил «вайперовский» 8,3-литровый V10 и шестиступенчатую механическую коробку передач .

Как заявлено в объявлении, у автомобиля идеальное состояние, оригинальный пробег чуть больше 13 тысяч километров и абсолютно чистая и безаварийная история эксплуатации.

В августе этого года автомобиль уже выходил на продажу: он ушел с молотка аукциона Mecum Auctions всего за 30 800 долларов.





Впервые автомобиль под названием Banshee появился в третьей части Grand Theft Auto. В следующей части под названием Vice City прототипом этого спорткара стал Chevrolet Corvette, а начиная с GTA: San Andreas Banshee снова становится прообразом Dodge Viper.