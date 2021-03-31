На платных дорогах с free flow запретят ездить с грязными номерами
Дмитрий Елизаров
На портале правовой информации появился проект постановления правительства, регулирующий передвижение по платным магистралям. Минтранс этим проектом предлагает среди прочего наказывать водителей, выехавших на трассы с безбарьерной системой оплаты с грязными, нечитаемыми или умышленно скрытыми номерами. Как пишет «КоммерсантЪ», возможные санкции — вплоть до лишения водительского удостоверения.
Наказание будет распространяться на водителей, скрывающих номерные знаки при движении по платным магистралям с так называемой системой оплаты free flow — «свободный поток». Эта система подразумевает автоматическую оплату при проезде через специально организованные пункты — электроника сама спишет требуемую сумму со счёта автомобилиста.
Опубликованный проект правил оказания услуг по организации проезда по платным магистралям включает в себя не только официальную возможность считывания регистрационного знака в качестве одного из методов фиксации проезда, но и прямой запрет на выезд на такие дороги с нечитаемыми номерами. Выявлять водителей-нарушителей, как заявили изданию в «Автодоре», будут инспекторы ГИБДД, дежурящие на въездах.
Нечитаемые номера в КоАП уже учтены. Согласно статье 12.2 Кодекса, за грязный регистрационный знак можно получить штраф в 500 рублей, а за умышленную попытку спрятать номер от камер — штраф в 10 раз больше либо лишиться прав на срок до трёх месяцев. Подделка регистрационных знаков может привести к году лишения водительского удостоверения.
В январе были введены санкции для водителей, которые не оплачивают проезд: статья 12.21.4 КоАП позволяет штрафовать их на сумму от полутора тысяч рублей для легкового и от пяти тысяч — для грузового автомобиля или автобуса. Для этого используются камеры автоматической фиксации.