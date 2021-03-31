На платных дорогах с free flow запретят ездить с грязными номерами

На портале правовой информации появился проект постанов­ления правитель­ства, регулирующий пере­движение по платным маги­стралям. Минтранс этим проектом предлагает среди прочего наказывать водителей, выехавших на трассы с безбарьерной системой оплаты с грязными, нечитаемыми или умышленно скрытыми номерами. Как пишет «КоммерсантЪ», возможные санкции — вплоть до лишения водитель­ского удостоверения.

Наказание будет распространяться на водителей, скрывающих номерные знаки при движении по платным магистралям с так называемой системой оплаты free flow — «свободный поток». Эта система подра­зумевает автомати­ческую оплату при проезде через специально организо­ванные пункты — электроника сама спишет требуемую сумму со счёта автомобилиста.

Опубликованный проект правил оказания услуг по органи­зации проезда по платным магистралям включает в себя не только официальную возмож­ность считы­вания регистраци­онного знака в качестве одного из методов фиксации проезда, но и прямой запрет на выезд на такие дороги с нечита­емыми номерами. Выявлять водителей-нарушителей, как заявили изданию в «Автодоре», будут инспекторы ГИБДД, дежурящие на въездах.

Нечитаемые номера в КоАП уже учтены. Согласно статье 12.2 Кодекса, за грязный регистраци­онный знак можно получить штраф в 500 рублей, а за умышленную попытку спрятать номер от камер — штраф в 10 раз больше либо лишиться прав на срок до трёх месяцев. Подделка регистраци­онных знаков может привести к году лишения водитель­ского удостоверения.