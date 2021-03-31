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На платных дорогах с free flow запретят ездить с грязными номерами

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Дмитрий Елизаров

На портале правовой информации появился проект постанов­ления правитель­ства, регулирующий пере­движение по платным маги­стралям. Минтранс этим проектом предлагает среди прочего наказывать водителей, выехавших на трассы с безбарьерной системой оплаты с грязными, нечитаемыми или умышленно скрытыми номерами. Как пишет «КоммерсантЪ», возможные санкции — вплоть до лишения водитель­ского удостоверения.

  • Наказание будет распространяться на водителей, скрывающих номерные знаки при движении по платным магистралям с так называемой системой оплаты free flow — «свободный поток». Эта система подра­зумевает автомати­ческую оплату при проезде через специально организо­ванные пункты — электроника сама спишет требуемую сумму со счёта автомобилиста.

  • Опубликованный проект правил оказания услуг по органи­зации проезда по платным магистралям включает в себя не только официальную возмож­ность считы­вания регистраци­онного знака в качестве одного из методов фиксации проезда, но и прямой запрет на выезд на такие дороги с нечита­емыми номерами. Выявлять водителей-нарушителей, как заявили изданию в «Автодоре», будут инспекторы ГИБДД, дежурящие на въездах.

  • Нечитаемые номера в КоАП уже учтены. Согласно статье 12.2 Кодекса, за грязный регистраци­онный знак можно получить штраф в 500 рублей, а за умышленную попытку спрятать номер от камер — штраф в 10 раз больше либо лишиться прав на срок до трёх месяцев. Подделка регистраци­онных знаков может привести к году лишения водитель­ского удостоверения.

  • В январе были введены санкции для водителей, которые не оплачивают проезд: статья 12.21.4 КоАП позволяет штрафовать их на сумму от полутора тысяч рублей для легкового и от пяти тысяч — для грузового автомо­биля или автобуса. Для этого используются камеры автомати­ческой фиксации.

Проверяете чистоту своих регистрационных знаков?

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