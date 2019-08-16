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Рекламу электрического VW Golf запретили из-за сексизма

Новости

Николай Андреев

Британское Управление рекламных стандартов (ASA) запретило показ рекламы электри­ческого хэтчбека Volkswagen e-Golf. Как сообщает телеканал CNN, в 30-секундном ролике нашли гендерные стереотипы.

Banned in the UK for gender stereotypes.

  • В видео показаны мужчины в роли путешествен­ников, спорт­сменов и астро­навтов, тогда как женщины, по сценарию, занимаются приготов­лением еды, стиркой и прогулками с детьми. Из-за этого на рекламу было подано три жалобы.

  • В итоге ролик запретили согласно новому правилу, касающемуся гендерных различий в рекламе, которое вступило в силу в Велико­британии в июне 2019 года. В ASA отметили, что главной причиной изъятия рекламы Volkswagen e-Golf из показа является стереотип о том, что мужчины более рисковые, а женщины должны заниматься домашними делами.

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