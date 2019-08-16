Рекламу электрического VW Golf запретили из-за сексизма
Николай Андреев
Британское Управление рекламных стандартов (ASA) запретило показ рекламы электрического хэтчбека Volkswagen e-Golf. Как сообщает телеканал CNN, в 30-секундном ролике нашли гендерные стереотипы.
В видео показаны мужчины в роли путешественников, спортсменов и астронавтов, тогда как женщины, по сценарию, занимаются приготовлением еды, стиркой и прогулками с детьми. Из-за этого на рекламу было подано три жалобы.
В итоге ролик запретили согласно новому правилу, касающемуся гендерных различий в рекламе, которое вступило в силу в Великобритании в июне 2019 года. В ASA отметили, что главной причиной изъятия рекламы Volkswagen e-Golf из показа является стереотип о том, что мужчины более рисковые, а женщины должны заниматься домашними делами.