Банк заблокировал перевод за продажу машины. Почему это происходит и что можно сделать

Наличный расчёт

Заключая сделку с использованием наличных денег, продавец, в первую очередь, должен озаботиться «чистотой» купюр (то есть отсутствием фальшивок) и, конечно, точностью оговоренной суммы. При самостоятельном пересчёте легко ошибиться, а определить на глаз подлинность купюр и вовсе невозможно. Поэтому за проверкой денег и пересчётом суммы участники сделки обычно идут в ближайший банк. Но банки берут за такие услуги комиссию. Её размер в среднем 0,3% от проверяемой суммы — то есть за проверку 1,5 млн рублей банк возьмёт 4500 рублей.

Но если наличные продавцу не нужны сразу, то лучше внести средства на его счёт через банкомат, объяснил в беседе с Авто.ру ведущий специалист Европейской юридической службы Орест Мацала. Банкомат не пропустит фальшивую купюру, а на дисплее устройства участники сделки сразу увидят внесённую сумму. За один раз можно вносить только определённое количество купюр (40–50 штук, в зависимости от устройства). Максимальная сумма у каждого банка своя, но многие организации её не ограничивают. К примеру, «Сбербанк» позволяет положить на карту до 10 миллионов рублей наличными за одни сутки.

Стоит также заранее оговорить с покупателем, что он не получит ключи и документы на машину, пока на счету продавца не появится нужная сумма, добавляет юрист. Покупатель может не знать о том, что среди наличных оказалась фальшивка или что денег в пачке банально не хватает, и обнаружит это только на этапе внесения в банкомат. Поэтому ключи и документы нужно отдавать только после того, как вся сумма окажется на счету.

Способ оплаты наличными Орест Мацала считает самым комфортным и безопасным. «Как бы архаично это ни выглядело, нахожу подобный способ расчётов самым оптимальным в сделках между физическими лицами. Это быстро. Деньги продавец получает сразу и может распорядиться ими по своему усмотрению. А проверить подлинность банкнот можно в кассе банка либо внеся их на свой счёт через банкомат», — говорит юрист.