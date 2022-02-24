Банк заблокировал перевод за продажу машины. Почему это происходит и что можно сделать

Житель Амурской области продал свой Lexus за 6 миллионов рублей, но не смог снять со счёта большую часть перечисленных покупателем денег: банк заблокировал выдачу средств из‑за подозрения в незаконной операции. В поисках справедливости мужчине пришлось дойти до Верховного суда, но и тот встал на сторону банка, который по закону обязан проверять все крупные операции своих клиентов.
После сбора всех документов претензии банка были сняты, однако эта история напугала автовладельцев, которые стали массово отказываться от банковских переводов в таких сделках. Так что передача денег при продаже автомобиля на вторичке — по-прежнему самый тревожный момент для всех сторон сделки.
Журнал Авто.ру поговорил с экспертами и выяснил, какой способ передачи денег сегодня является наиболее быстрым и безопасным и кто, кроме банка, может стать финансовым посредником между продавцом и покупателем на вторичке.
Наличный расчёт
Заключая сделку с использованием наличных денег, продавец, в первую очередь, должен озаботиться «чистотой» купюр (то есть отсутствием фальшивок) и, конечно, точностью оговоренной суммы. При самостоятельном пересчёте легко ошибиться, а определить на глаз подлинность купюр и вовсе невозможно. Поэтому за проверкой денег и пересчётом суммы участники сделки обычно идут в ближайший банк. Но банки берут за такие услуги комиссию. Её размер в среднем 0,3% от проверяемой суммы — то есть за проверку 1,5 млн рублей банк возьмёт 4500 рублей.
Но если наличные продавцу не нужны сразу, то лучше внести средства на его счёт через банкомат, объяснил в беседе с Авто.ру ведущий специалист Европейской юридической службы Орест Мацала. Банкомат не пропустит фальшивую купюру, а на дисплее устройства участники сделки сразу увидят внесённую сумму. За один раз можно вносить только определённое количество купюр (40–50 штук, в зависимости от устройства). Максимальная сумма у каждого банка своя, но многие организации её не ограничивают. К примеру, «Сбербанк» позволяет положить на карту до 10 миллионов рублей наличными за одни сутки.
Стоит также заранее оговорить с покупателем, что он не получит ключи и документы на машину, пока на счету продавца не появится нужная сумма, добавляет юрист. Покупатель может не знать о том, что среди наличных оказалась фальшивка или что денег в пачке банально не хватает, и обнаружит это только на этапе внесения в банкомат. Поэтому ключи и документы нужно отдавать только после того, как вся сумма окажется на счету.
Способ оплаты наличными Орест Мацала считает самым комфортным и безопасным. «Как бы архаично это ни выглядело, нахожу подобный способ расчётов самым оптимальным в сделках между физическими лицами. Это быстро. Деньги продавец получает сразу и может распорядиться ими по своему усмотрению. А проверить подлинность банкнот можно в кассе банка либо внеся их на свой счёт через банкомат», — говорит юрист.
Ячейка или аккредитив
Обычно такой способ используют при покупке недвижимости и очень редко — при сделках с автомобилями на вторичке. И этому есть логичное объяснение, говорит Орест Мацала. «Для этого способа расчётов необходимо заключить трёхсторонний договор между покупателем, продавцом и банком с определением всех условий и периодов доступа к этой самой банковской ячейке. Это лишняя волокита. Лучше действовать через аккредитив».
Как работает аккредитив? Стороны заключают договор купли-продажи с условием об аккредитиве. Далее покупатель открывает счёт в банке и вносит туда денежную сумму. После этого продавец знакомится с договором об открытии счёта и наличии денег на нём, подписывает акт приёма-передачи автомобиля и документов к нему, после чего предоставляет свой экземпляр акта в банк. Банк проверяет документы продавца и перечисляет имеющуюся сумму уже на его счёт.
«Да, это безопасно, но появляются траты на банковские услуги и теряется лишнее время. Такой способ использовать разумно, если речь идёт об автомобилях высокой стоимости, хотя этот показатель крайне индивидуален. В любом случае ячейка или аккредитив нужны при покупке автомобилей с крупным ценником — для подстраховки и спокойствия всех участников», — считает юрист.
Оплата на счёт или карту банка
Перевод денег на банковский счёт с другого счёта при продаже машины используется намного чаще. «Привлекать банки к расчётам удобно, но возможны потери в виде комиссий за перевод и заморозка средств на период проверки легитимности сделки», — поясняет Мацала. Комиссия банка может составлять от 0,5 до 2 процентов суммы перевода, но бывают варианты с небольшой фиксированной комиссией или вообще без неё — всё зависит от банка. Но если операция покажется банку сомнительной, то он заморозит средства и будет проводить дополнительную проверку для исключения факта отмывания денег.
Подозрения у банка может вызывать почти любая сумма — например, на счёт перевели 4 млн рублей, а в договоре купли-продажи указано 4,3 млн рублей. Начать проверку банк также вправе, если финансовая организация покупателя, со счёта которой пришли деньги, покажется службе безопасности подозрительной. Или если в назначении крупного платежа при переводе будет указано что-то непрозрачное.
Ещё одной причиной для проверки может стать отсутствие в финансовых бумагах между покупателем и продавцом информации о продаже автомобиля. Иногда по факту получения денег в расписке указывают «возврат долга» — автомобилисты используют такую формулировку в бумагах, чтобы уйти от налогов. Напомним, что в рамках налогового законодательства при продаже транспортного средства, которое находилось во владении меньше трёх лет, продавец обязан уплатить 13% с полученной прибыли (если, конечно, он продаёт машину дороже, чем покупал).
По словам юриста, банки достаточно субъективно смотрят на безналичные операции. Чаще всего после демонстрации договора купли-продажи автомобиля вопросы снимаются, и доступ к средствам возобновляется, но иногда приходится доводить дело до суда, говорит Мацала. «Если операция кажется службам безопасности банка сомнительной, поступившая на счёт денежная сумма замораживается».
В описанном в начале статье случае с продажей Лексуса на разбирательства ушло полтора месяца. После того, как мужчина предоставил банку все документы, счёт разблокировали, но клиент через суд потребовал неустойку и компенсацию морального вреда. Городской суд встал на сторону истца, однако областной суд отменил это решение, а Верховный — подтвердил позицию областного: банк действовал по закону.
Перевод с карты на карту
Безналичный перевод с карты на карту удобен, когда стороны не хотят заниматься передачей наличных и проверять подлинность каждой купюры. Либо когда оба участника сделки уже привыкли к электронным переводам. Однако суммы таких переводов в сутки строго ограничены. Поэтому если речь идёт о покупке машины дороже 1 миллиона рублей, то перевод с карты на карту вряд ли получится осуществить.
По карте могут действовать расходные лимиты на максимальную сумму перевода в день или месяц. Такие лимиты устанавливаются как по желанию клиента, так и по стандартам банка. Уточнить это можно в службе поддержки банка. Например, «Сбербанк» разрешает переводить с карты на карту не более 1 млн рублей в сутки. В других банках суммы таких переводов бывают ещё меньше — например, 500 или 300 тысяч рублей.
Кроме того, иногда банки взимают с отправителя комиссию за выполнение перевода. Обычно она не превышает 2%. Но между своими картами сервис банка обычно делает переводы бесплатно. Стоит также учитывать, что перевод средств с кредитной карты считается операцией снятия наличных и облагается отдельной комиссией.
Ещё один важный нюанс, который стоит учитывать при таких операциях, — тщательная проверка данных продавца и владельца карты. Правоохранительные органы не рекомендуют осуществлять переводы на карты третьих (то есть не участвующих в сделке) лиц, даже если продавец уверяет, что это его брат, супруг или мама. Если покупатель перечислит деньги человеку, чьи паспортные данные не указаны в ДКП, то в случае мошенничества вернуть деньги будет практически невозможно. А именно такие виды мошенничества в последние годы участились в регионах.
Иногда мошенники умудряются быть онлайн-посредниками между покупателями и продавцами, когда речь идёт о покупке машины в другом регионе и покупатель с продавцом не в состоянии встретиться лично. Преступники могут вести всю переписку, торговаться, договариваться о встречах, общаясь с покупателем и продавцом от имени друг друга. И при оплате подсовывают свою карту с другими данными. Как только деньги приходят на счёт, мошенник пропадает, покупатель теряет деньги и предъявляет претензии продавцу, который этих денег не видел, а потому машину не отдаёт.
Оплата через кассу автосалона
Возможность использовать вместо банка кассу автомобильного салона в качестве посредника при передаче денег кажется очень логичной, но… такой услуги салоны обычно не предлагают! Хотя технически осуществить это совсем несложно.
Как рассказал Авто.ру директор салона «Авилон Автомобили с пробегом» Николай Баскаков, если два клиента приходят в салон и хотят провести сделку, то им в этом помогут. Обычно это делается для совершения кредитной сделки, когда покупателю требуется взять заём. Механизма прямых сделок у салонов нет. «Использование кассы автосалона как ячейки банка для закладки денег и их получения пока не реализовано, но если такие запросы появляются, то нужно продумать все детали», — говорит эксперт.