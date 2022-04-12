Центробанк раскритиковал идею ремонта по ОСАГО бэушными запчастями
Дмитрий Елизаров
Центробанк, который является в России регулятором сферы ОСАГО, отрицательно отозвался об идее Российского союза автостраховщиков легализовать в стране применение подержанных запчастей при ремонте пострадавших автомобилей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление самого регулятора. По мнению ведомства, это повысит аварийность на дорогах.
- В Центробанке предупредили, что реализовать подобные предложения можно исключительно через изменение законодательства, которое обязывает проводить ремонт по ОСАГО только с применением новых запасных частей.
- Как утверждает ведомство, система сертификации бывших в употреблении запчастей в России отсутствует: соответственно, у проводящих ремонт нет никакой уверенности в их качестве.
- «В этих условиях невозможно будет обеспечить качественный ремонт. Ремонт с использованием ненадёжной детали может привести к трагедии на дороге, причём не только с отремонтированным автомобилем, но и с другими участниками дорожного движения», — цитирует агентство заявление регулятора.
Российский союз автостраховщиков предлагал допустить применение подержанных запчастей при ремонте автомобилей в качестве компенсации по ОСАГО, но только в ряде случаев. К примеру, заведомо исключалось их использование в областях, напрямую влияющих на безопасность дорожного движения. Мотивировали свою идею в РСА назревающим кризисом с поставками новых деталей, что может серьёзно увеличить сроки ремонта.