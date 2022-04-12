Центробанк раскритиковал идею ремонта по ОСАГО бэушными запчастями

В Центробанке предупредили, что реализовать подобные предложения можно исключительно через изменение законодательства, которое обязывает проводить ремонт по ОСАГО только с применением новых запасных частей.

Как утверждает ведомство, система сертификации бывших в употреблении запчастей в России отсутствует: соответственно, у проводящих ремонт нет никакой уверенности в их качестве.

«В этих условиях невозможно будет обеспечить качественный ремонт. Ремонт с использованием ненадёжной детали может привести к трагедии на дороге, причём не только с отремонтированным автомобилем, но и с другими участниками дорожного движения», — цитирует агентство заявление регулятора.

Российский союз автостраховщиков предлагал допустить применение подержанных запчастей при ремонте автомобилей в качестве компенсации по ОСАГО, но только в ряде случаев. К примеру, заведомо исключалось их использование в областях, напрямую влияющих на безопасность дорожного движения. Мотивировали свою идею в РСА назревающим кризисом с поставками новых деталей, что может серьёзно увеличить сроки ремонта.