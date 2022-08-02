Центробанк опроверг данные о подорожании ОСАГО с 1 августа

Проект предусматривает расширить границы тарифного коридора на 26% в обе стороны. Тем самым базовая ставка тарифа для определения конечной стоимости полиса ОСАГО будет определяться страховой компанией в диапазоне от 1646 до 7535 рублей. Согласно официальному заявлению, делается это для компенсации роста стоимости запчастей, которые подорожали примерно на 30%.

В конце июня на фоне намерений Банка России страховое сообщество выступало с прогнозом роста стоимости ОСАГО в среднем на 10–15%. По мнению участников рынка, сильнее всего полисы подорожают для наиболее убыточных категорий водителей — в первую очередь тех, кто часто попадает в аварии. Кроме того, в зоне риска могут оказаться малоопытные автомобилисты и водители такси.