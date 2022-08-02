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Центробанк опроверг данные о подорожании ОСАГО с 1 августа

Новости

Дмитрий Елизаров

Банк России заявил, что информация о повышении тарифов на ОСАГО с 1 августа не соответствует действительности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора. При этом запланированное ранее Центробанком расширение тарифных коридоров действительно может привести к росту стоимости полиса, но лишь для отдельных категорий автомобилистов.

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  • «Информация ряда СМИ о вступлении в силу новых тарифов ОСАГО с 1 августа не соответствует действительности», — приводит агентство заявление Банка России.
  • Проект указания регулятора о расширении тарифных коридоров в обе стороны был обнародован 22 июня. По данным Банка России, в ближайшее время документ будет направлен на регистрацию в Министерство юстиции. В силу указание вступит через 10 дней после регистрации и официального опубликования.
  • Проект предусматривает расширить границы тарифного коридора на 26% в обе стороны. Тем самым базовая ставка тарифа для определения конечной стоимости полиса ОСАГО будет определяться страховой компанией в диапазоне от 1646 до 7535 рублей. Согласно официальному заявлению, делается это для компенсации роста стоимости запчастей, которые подорожали примерно на 30%.

В конце июня на фоне намерений Банка России страховое сообщество выступало с прогнозом роста стоимости ОСАГО в среднем на 10–15%. По мнению участников рынка, сильнее всего полисы подорожают для наиболее убыточных категорий водителей — в первую очередь тех, кто часто попадает в аварии. Кроме того, в зоне риска могут оказаться малоопытные автомобилисты и водители такси.

Как считаете, подорожает ОСАГО?

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