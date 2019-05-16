Можно ли бананами заменить моторное масло

Автор канала Project Farm решил проверить старую историю о бананах, которые могут заменить масло в двигателе. В конце 1950-х годов два француза, Жан-Клод Бодо и Жак Сегела, отправились в кругосветное путешествие на Citroen 2CV. В чилийской пустыне Атакам из двигателя ушло всё масло, но на помощь пришёл местный абориген, отдавший связку бананов. Французы их растолкли, залили в двигатель и, согласно легенде, проехали на банановой массе 300 километров.