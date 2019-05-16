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Можно ли бананами заменить моторное масло

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Николай Андреев

Автор канала Project Farm решил проверить старую историю о бананах, которые могут заменить масло в двигателе. В конце 1950-х годов два француза, Жан-Клод Бодо и Жак Сегела, отправились в кругосветное путешествие на Citroen 2CV. В чилийской пустыне Атакам из двигателя ушло всё масло, но на помощь пришёл местный абориген, отдавший связку бананов. Французы их растолкли, залили в двигатель и, согласно легенде, проехали на банановой массе 300 километров.

Is it a myth that bananas were once used successfully as engine oil by JC Baudot and Jacques Seguela in their Citroën 2CV as they crossed the Atacama desert in 1959? Let’s find out! We’ll run several tests to include a 30-minute engine run with banana “BW-30” as engine oil to see if the engine will survive. Great article written by Jason Torchinsky https://jalopnik.com/how-bananas-saved-a-citroen-2cv-1720454812 Merch: https://teespring.com/stores/project-farm Thank you very much for supporting the channel by watching the commercials and through Patreon support. https://www.patreon.com/projectfarm This video is only for entertainment purposes. If you rely on the information portrayed in this video, you assume the responsibility for the results. Project Farm LLC

В наше время блогер решил использовать не раритетный Citroen, а... газонокосилку. И получилось не так радужно: двигатель заглох через пять минут. Оказалось, что свеча зажигания покрылась банановым пюре, на стенке цилиндра появились большие задиры, а уровень компрессии упал на 25 процентов.

Чем ещё можно попробовать заменить моторное масло?

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