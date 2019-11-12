Полицейский остановил автомобиль-банан и дал денег его водителю

В США кастомайзер в 2011 году построил The Big Banana Car — семиметровый бананомобиль, основанный на пикапе Ford F-150 1993 года. Позднее Стив Брейтвейт решил отправиться в путешествие по стране и по пути с ним случился курьёзный случай. Как пишет портал MLive, в городе Каламазу, штат Мичиган, автомобиль остановил полицейский. Он проверил работу светотехники и попросил права, а Стив случайно дал ему свою дебетовую карту. Поняв ошибку, Стив заменил кредитку на карточку с правами, но после проверки водительского удостоверения страж порядка вернул документ, завёрнутый в 20-долларовую купюру.