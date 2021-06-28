Бампер от суперкара 1995 года оценили дороже новой Toyota Camry
Дмитрий Елизаров
Британская компания Infinitous выставила на продажу задний бампер от гоночного суперкара McLaren F1 GTR в цветах оригинальной ливреи Harrods, в которой тот выступал в сезоне 1995 года. За запчасть просят 20 тысяч фунтов (примерно 2 миллиона рублей), что выше базовой стоимости новой Toyota Camry в России. А на аукционе RM Sotheby's можно купить комплект заводских колёс от того же суперкара: они стоят как подержанная Lada Granta.
- Разноширокие 19-дюймовые колёсные диски чёрного цвета использовались в нескольких гонках: McLaren F1 GTR с шасси номер 06R ездил на них в сезонах 1995 и 1996 годах, в том числе и в «Ле-Мане». Аукционисты рассчитывают выручить за них до 3 тысяч евро или 258 тысяч рублей.
- Колёсные диски выглядят бывшими в употреблении — на них видны царапины и сколы. В это же время состояние заднего бампера от того же суперкара названо «очень хорошим гоночным», хотя карбоновая деталь, выкрашенная в жёлтый цвет, также поцарапана. Продавец приводит историческое изображение McLaren F1 GTR, с которого снят бампер — суперкар запечатлён во время гонки.
- Набор колёсных дисков находится в Германии, бампер — в Великобритании. По какой причине суперкар оказался разукомплектованным, ни тот, ни другой продавец не уточняют.
Компания McLaren построила всего 28 экземпляров трековых F1 GTR. Они отличались особыми настройками двигателей и трансмиссий, а цены на них на нынешних аукционах измеряются восьмизначными числами. При этом в прошлом году компания McLaren воспроизвела гоночные ливреи пяти F1 GTR с гонки в Ле-Мане 1995 года, перекрасив в них актуальные Senna GTR LM. Была среди этих вариантов окраса и жёлто-зелёная ливрея Harrods.