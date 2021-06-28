Бампер от суперкара 1995 года оценили дороже новой Toyota Camry

Британская компания Infinitous выставила на продажу задний бампер от гоночного суперкара McLaren F1 GTR в цветах оригинальной ливреи Harrods, в которой тот выступал в сезоне 1995 года. За запчасть просят 20 тысяч фунтов (примерно 2 миллиона рублей), что выше базовой стоимости новой Toyota Camry в России. А на аукционе RM Sotheby's можно купить комплект заводских колёс от того же суперкара: они стоят как подержанная Lada Granta.