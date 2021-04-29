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Испанцы построили небольшой электрокар с разгоном как у крутых Ferrari

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Дмитрий Елизаров

Малоизвестная испанская фирма Baltasar пред­ставила родстер Revolt, который называет «трековой электри­ческой революцией». Полностью разра­ботанный в Испании родстер вооружён 500-сильным мотором, но способен набрать первые 100 км/ч быстрее многих признанных гиперкаров: дело в том, что он очень лёгкий.

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  • Фирма Бальтазара Лопеса уверяет, что Revolt не базируется ни на одной из известных платформ: разработка спорткара велась в обстановке строжайшей секрет­ности для того, чтобы «удивить мир полностью готовой к продаже моделью». При длине 3950 милли­метров и колёсной базе 2420 милли­метров высота Revolt составляет всего 880 милли­метров, а весит спорткар 770 кило­граммов. 250 из них приходится на блок аккумуляторов.

  • Кузов родстера практически полностью выполнен из карбона, подвеска — на двойных поперечных рычагах и изготов­лена из алюминия, угле­пластика и кевлара. Из композитных материалов сделаны также «ковши» для водителя и пассажира и съёмное рулевое колесо.

  • Два электродвигателя Baltasar Revolt развивают 500 л.с. и 1000 Нм крутящего момента, что обеспечи­вает родстеру впечат­ляющую динамику. Новинка из Испании наберёт 100 км/ч быстрее Porsche Turbo S и Lamborghini Aventador SVJ и сопо­ставима по динамике с флагман­ским гибридом Ferrari SF90 Stradale.

  • Максимальную скорость Revolt разработчики не называют, но подчёрки­вают, что их родстер ориенти­рован прежде всего на удоволь­ствие от вождения на треке. При этом Revolt сертифи­цирован и для дорог общего пользо­вания. Цена спорткара не раскрыта, как и заплани­рованные к произ­водству объёмы. Baltasar уверяет, что все родстеры будут собирать исключи­тельно вручную.

  • Осенью позапрошлого года ещё один ультра­лёгкий электрокар пред­ставили в Болгарии. На базе одной из моделей Caterham компания Kinetik построила спайдер, способный набрать первую сотню за 2,7 секунды.

Ну как, впечатляет?

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