Испанцы построили небольшой электрокар с разгоном как у крутых Ferrari
Дмитрий Елизаров
Малоизвестная испанская фирма Baltasar представила родстер Revolt, который называет «трековой электрической революцией». Полностью разработанный в Испании родстер вооружён 500-сильным мотором, но способен набрать первые
Фирма Бальтазара Лопеса уверяет, что Revolt не базируется ни на одной из известных платформ: разработка спорткара велась в обстановке строжайшей секретности для того, чтобы «удивить мир полностью готовой к продаже моделью». При длине 3950 миллиметров и колёсной базе 2420 миллиметров высота Revolt составляет всего 880 миллиметров, а весит спорткар 770 килограммов. 250 из них приходится на блок аккумуляторов.
Кузов родстера практически полностью выполнен из карбона, подвеска — на двойных поперечных рычагах и изготовлена из алюминия, углепластика и кевлара. Из композитных материалов сделаны также «ковши» для водителя и пассажира и съёмное рулевое колесо.
Два электродвигателя Baltasar Revolt развивают 500 л.с. и 1000 Нм крутящего момента, что обеспечивает родстеру впечатляющую динамику. Новинка из Испании наберёт
100 км/чбыстрее Porsche Turbo S и Lamborghini Aventador SVJ и сопоставима по динамике с флагманским гибридом Ferrari SF90 Stradale.
Максимальную скорость Revolt разработчики не называют, но подчёркивают, что их родстер ориентирован прежде всего на удовольствие от вождения на треке. При этом Revolt сертифицирован и для дорог общего пользования. Цена спорткара не раскрыта, как и запланированные к производству объёмы. Baltasar уверяет, что все родстеры будут собирать исключительно вручную.
Осенью позапрошлого года ещё один ультралёгкий электрокар представили в Болгарии. На базе одной из моделей Caterham компания Kinetik построила спайдер, способный набрать первую сотню за 2,7 секунды.