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Из России ушла самая дешёвая машина в мире

Новости

Николай Андреев

Квадрицикл Bajaj Qute, который считается самой дешёвой новой машиной в мире, больше не будут завозить в Россию. О прекращении поставок «Российской газете» рассказал импортёр индийской марки.

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  • В продаже осталось несколько экземпляров Bajaj Qute из последней партии. Московский дилер просит за базовый квадрицикл 337 000 рублей, а версия со стёклами вместо пластиковых занавесок на окнах, замком водитель­ской двери и отопителем салона стоит 390 000 рублей.

  • Четырёхместный Bajaj Qute длиной 2,8 метра оснащается одноцилиндровым двигателем объёмом 217 кубических сантиметров, развивающим 13,5 л.с. и 19 Нм крутящего момента. Максимальная скорость квадрицикла составляет 70 км/ч, а грузоподъёмность — 225 килограммов. Для управления Qute достаточно водительских прав категории «B1».

Теперь самым дешёвым автомобилем в России является Lada Granta, для которой требуется полноценная категория «В». Базовый седан с 1,6-литровым мотором мощностью 87 л.с. стоит 460 900 рублей.

Встречали Bajaj Qute на дорогах?

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