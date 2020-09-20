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Что делать, если судебные приставы запретили водить автомобиль

Учебник

КОМАНДА АВТО.РУ

Чем бы ни был для вас автомобиль — роскошью или средством пере­движения — ограничить ваше право управлять им судебные приставы могут по совер­шенно меркантиль­ным причинам. И дело тут не в стоимости вашей машины: под запрет попадает сама возмож­ность садиться за руль. Рассказываем, в каких случаях приставам позволены подобные действия и как не столкнуться с неприятными ограни­чениями.

В чём разница между лишением водительских прав и ограничением

О запрете на право управления автомобилем мы писали в статье про лишение «прав». Если вкратце: суд, и только он, вправе лишить водителя права управлять авто­мобилем за одно или несколько серьёзных нарушений ПДД. Как следствие такого решения суда – обязанность водителя сдать в ГИБДД подтверж­дающее это право водитель­ское удостоверение.

Судебный пристав лишить водителя права управления не может. Но ему разрешено выносить постанов­ления о временном ограни­чении так называемых специальных прав, к которым относится и право управления авто­мобилем. То есть пристав в состоянии запретить водителю садиться за руль до выполнения его требований или их отмены.

При этом водительское удостоверение останется на руках. Согласно ограни­чению, машиной управлять вы не сможете, но никто не запрещает пойти в ГИБДД и, например, открыть новую категорию. Можно и поменять права, если срок их действия истёк. Однако с новым удосто­верением водить машину также будет нельзя — если сохраняется ограничение права управления.

Какие специальные права может ограничить пристав

В отличие от сотрудника ГИБДД, который в ряде случаев вправе отстранить вас от управления только авто­мобилем, квадро- или мотоциклом, возмож­ности пристава шире. Своим постанов­лением он в состоянии ограни­чивать ваше право пользо­ваться ещё и мото­вездеходом, яхтой или катером, самолётом, права на управ­ление которыми дают отдельные документы: удосто­верение тракториста-машиниста, свидетель­ство судово­дителя, лицензия пилота соответ­ственно. И в отношении каждого из них пристав может вынести постанов­ление согласно статье 67.1 Закона «Об исполнитель­ном производ­стве».

Кроме перечисленного, к категории специальных относится ещё целый ряд прав. И хотя отдельного опреде­ления, что такое специальные права, в законо­дательстве нет, в юридической практике под ними понимают те действия, разрешение на которые подтверж­даются отдельными доку­ментами. Помимо вождения автомобиля это также ношение оружия, право на охоту и так далее. Даже право выехать за рубеж некоторым образом подтверждает загран­паспорт, и его приставы тоже могут ограни­чивать, чтобы заставить нарушителя исполнить обязательства.

За что могут запретить управление транспортными средствами

Ограничение на право управления пристав выносит за игнориро­вание обяза­тельств, возмож­ность выполнить которые у гражданина была, но он ей не воспользо­вался. Эти обязатель­ства обычно наклады­вает суд или иная инстанция, и у них может быть несколько причин.

Взыскания. Вам выписывают штрафы, а вы не обращаете на них внимания. У вас есть обязан­ность выплачивать алименты, а вы уклоняетесь. Чтобы найти управу на должника, против него открывают исполни­тельное производ­ство и ограни­чивают его «права». Временно — до момента, пока он всё не выплатит.

Возмещения ущерба. В случае какого-то происшествия суд может наложить на виновника обязан­ность возместить ущерб или компенси­ровать моральный вред, нанесённый пострадав­шему. Если выплаты задер­живаются, пристав вправе, руковод­ствуясь решением суда или требо­ванием пострадав­шего, наложить на виновника ограни­чение на управление транс­портными средствами.

Требования неимущественного характера. Ограничивают права водителя и по причине, не связанной непосред­ственно с деньгами. Это может быть, например, невыпол­нение обязан­ностей по воспитанию детей. Формулировка размытая, обычно под неё попадают те или иные действия разведённых родителей.

Есть и перечень обязательств, ради исполнения которых судебные приставы не в силах ограничить право водителя садиться за руль — они прописаны в той же статье 67.1. Это прежде всего долги по ипотеке, за оплату ЖКХ, просроченные взносы за кредиты. Но не исключён другой, хотя и довольно редкий сценарий событий. На неплатель­щика подают в суд, а тот встаёт на сторону истца и в своём вердикте, среди прочих мер, принимает обосно­ванное решение об ограни­чении специаль­ного права должника. В этом случае пристав вынесет соответ­ствующее постанов­ление на основании судебного решения.

Как реализуют ограничение на право управления ТС

Пристав получает судебное решение либо заявление пострадавшей стороны, к которому приложены документы, подтверж­дающие суть претензий к должнику. Например, от одного из родителей, требующего уплаты алиментов на ребёнка. Он может предо­ставить решение суда или нотариально оформ­ленное алиментное соглашение и выписку о движении средств по счёту. Первые из указанных документы докажут, что обязатель­ство платить алименты есть, а выписка — что ни копейки средств не получено.

На этом основании судебный пристав откроет исполни­тельное произ­водство. Затем он должен оповестить об этом должника и рассказать обо всех временных ограни­чениях его прав, которые могут быть введены, если в пяти­дневный срок не выполнить наложенные обязатель­ства. Для этого должнику направляют специаль­ное постанов­ление, на которое выдаёт разрешение старший пристав. Формы оповещения бывают разными: по электронной почте, в личный кабинет на портале Госуслуг, заказным письмом с уведом­лением или вручение лично под роспись о получении. Закон «Об исполни­тельном производстве» оставляет мало возмож­ностей остаться в неведении о вынесенном постанов­лении. Например, не застав вас дома, пристав имеет право вручить документ любому совершенно­летнему родствен­нику, который живёт вместе с вами. И будет считаться, что вы оповещены. Или вы оставили приставу почтовый адрес, по которому направлять коррес­понденцию. Он письмо отправил, но на почте оно затерялось и вы его не получили. Тем не менее считается, что и в этом случае оповещение произошло. Когда при личном вручении должник отказы­вается ставить подпись или даже просто принимать постанов­ление от пристава, текст может быть зачитан приставом в присут­ствии двух понятых — это равно­сильно тому, что постанов­ление было вручено и подписано.

Оповестив должника, пристав направляет копию постанов­ления в ГИБДД, где в базе данных водителей делают пометку о приостановке действия водитель­ского удосто­верения. С этого момента и до выпол­нения всех требо­ваний управлять машиной или мотоциклом должнику нельзя.

Что будет, если нарушить запрет приставов

Если нарушить постановление и попасться за рулём сотруднику полиции, тот составит протокол о нарушении статьи 17.17 КоАП. Далее дело будет передано в суд, который имеет право присудить водителю одно из двух — до 50 часов исправи­тельных работ или лишение права управ­ления на срок до одного года. Водителю отводится 10 дней на обжало­вание вердикта, после чего тот вступит в силу. В случае лишения водитель­ское удосто­верение придётся сдать в ГИБДД — о процедуре мы уже рассказывали.

Когда срок лишения закончится, вернуть права можно, не предо­ставляя медсправку и не сдавая экзамен на знание ПДД. Справка и экзамен нужны лишь при лишении за нарушения ПДД, так сказано в п. 4.1 статьи 32.6 КоАП.

Кого и за что не имеют права ограничить в правах

Если повод для взыскания есть, но сумма долга менее 10 000 рублей, пристав не имеет права выносить постанов­ление. Также запрещено накладывать ограни­чения, когда автомобиль является един­ственным источником дохода для владельца или его един­ственным средством пере­движения в трудно­доступной местности. Избежать ограничения имеют право инвалиды I и II группы и те, у кого инвалид находится на ижди­вении. Пристав также не может устанав­ливать ограни­чение, если должнику предостав­лена рассрочка или отсрочка платежа.

Любая из перечисленных причин — повод подать жалобу выше­стоящему судебному приставу либо в суд и требовать признания действий пристава незакон­ными. В обоих случаях сделать это нужно в течение 10 дней с момента получения извещения об открытии исполни­тельного производства.

Как избежать приостановки права на управление ТС

Самое простое — оплатить долги в течение пяти дней после получения письма об открытии исполни­тельного дела. Другой способ — добиться отмены постанов­ления у старшего пристава или через суд. Затем предо­ставить приставу подтвер­ждение оплаты либо решение суда об отмене. На основании этих документов ограни­чение будет снято. Сделать это пристав обязан на следующий день после получения подтверж­дающих документов, не позднее. О чём выдаст водителю соответ­ствующее постанов­ление. Его копию лучше само­стоятельно, не теряя времени на пересылку, предо­ставить в ГИБДД, чтобы в базе данных сняли пометки с водитель­ского удостоверения.

Итак, совсем коротко

  • — Судебный пристав не может лишить водительского удосто­верения, но вправе специальным постанов­лением запретить водителю им пользоваться. Если нарушить постанов­ление и попасться инспектору ГИБДД, дело отправят в суд, а он уже точно лишит виновника ВУ либо отправит на исправи­тельные работы.

  • — Получить ограничение от пристава может неплательщик штрафов или алиментов, а также тот, кто не выполняет решение суда о выплате компенсации потерявшей кормильца семье, о возмещении за ущерб здоровью или морального вреда. Сумма долгов должна быть не менее 10 000 рублей.

  • — Пристав не может ограничить право на управление автомобилем, если тот — единственный источник дохода или един­ственное возможное средство пере­движения. Также запрещено подобное наказание для инвалидов и тех, у кого они на иждивении.

  • — Требования пристава нужно либо выполнить, либо добиться признания их незакон­ности через суд. В обоих случаях надо получить подтверж­дающие документы, на основании которых пристав вынесет новое постанов­ление, снимающее ограничение.

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