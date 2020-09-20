Что делать, если судебные приставы запретили водить автомобиль
КОМАНДА АВТО.РУ
Чем бы ни был для вас автомобиль — роскошью или средством передвижения — ограничить ваше право управлять им судебные приставы могут по совершенно меркантильным причинам. И дело тут не в стоимости вашей машины: под запрет попадает сама возможность садиться за руль. Рассказываем, в каких случаях приставам позволены подобные действия и как не столкнуться с неприятными ограничениями.
В чём разница между лишением водительских прав и ограничением
О запрете на право управления автомобилем мы писали в статье про лишение «прав». Если вкратце: суд, и только он, вправе лишить водителя права управлять автомобилем за одно или несколько серьёзных нарушений ПДД. Как следствие такого решения суда – обязанность водителя сдать в ГИБДД подтверждающее это право водительское удостоверение.
Судебный пристав лишить водителя права управления не может. Но ему разрешено выносить постановления о временном ограничении так называемых специальных прав, к которым относится и право управления автомобилем. То есть пристав в состоянии запретить водителю садиться за руль до выполнения его требований или их отмены.
При этом водительское удостоверение останется на руках. Согласно ограничению, машиной управлять вы не сможете, но никто не запрещает пойти в ГИБДД и, например, открыть новую категорию. Можно и поменять права, если срок их действия истёк. Однако с новым удостоверением водить машину также будет нельзя — если сохраняется ограничение права управления.
Какие специальные права может ограничить пристав
В отличие от сотрудника ГИБДД, который в ряде случаев вправе отстранить вас от управления только автомобилем, квадро- или мотоциклом, возможности пристава шире. Своим постановлением он в состоянии ограничивать ваше право пользоваться ещё и мотовездеходом, яхтой или катером, самолётом, права на управление которыми дают отдельные документы: удостоверение тракториста-машиниста, свидетельство судоводителя, лицензия пилота соответственно. И в отношении каждого из них пристав может вынести постановление согласно статье 67.1 Закона «Об исполнительном производстве».
Кроме перечисленного, к категории специальных относится ещё целый ряд прав. И хотя отдельного определения, что такое специальные права, в законодательстве нет, в юридической практике под ними понимают те действия, разрешение на которые подтверждаются отдельными документами. Помимо вождения автомобиля это также ношение оружия, право на охоту и так далее. Даже право выехать за рубеж некоторым образом подтверждает загранпаспорт, и его приставы тоже могут ограничивать, чтобы заставить нарушителя исполнить обязательства.
За что могут запретить управление транспортными средствами
Ограничение на право управления пристав выносит за игнорирование обязательств, возможность выполнить которые у гражданина была, но он ей не воспользовался. Эти обязательства обычно накладывает суд или иная инстанция, и у них может быть несколько причин.
Взыскания. Вам выписывают штрафы, а вы не обращаете на них внимания. У вас есть обязанность выплачивать алименты, а вы уклоняетесь. Чтобы найти управу на должника, против него открывают исполнительное производство и ограничивают его «права». Временно — до момента, пока он всё не выплатит.
Возмещения ущерба. В случае какого-то происшествия суд может наложить на виновника обязанность возместить ущерб или компенсировать моральный вред, нанесённый пострадавшему. Если выплаты задерживаются, пристав вправе, руководствуясь решением суда или требованием пострадавшего, наложить на виновника ограничение на управление транспортными средствами.
Требования неимущественного характера. Ограничивают права водителя и по причине, не связанной непосредственно с деньгами. Это может быть, например, невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Формулировка размытая, обычно под неё попадают те или иные действия разведённых родителей.
Есть и перечень обязательств, ради исполнения которых судебные приставы не в силах ограничить право водителя садиться за руль — они прописаны в той же статье 67.1. Это прежде всего долги по ипотеке, за оплату ЖКХ, просроченные взносы за кредиты. Но не исключён другой, хотя и довольно редкий сценарий событий. На неплательщика подают в суд, а тот встаёт на сторону истца и в своём вердикте, среди прочих мер, принимает обоснованное решение об ограничении специального права должника. В этом случае пристав вынесет соответствующее постановление на основании судебного решения.
Как реализуют ограничение на право управления ТС
Пристав получает судебное решение либо заявление пострадавшей стороны, к которому приложены документы, подтверждающие суть претензий к должнику. Например, от одного из родителей, требующего уплаты алиментов на ребёнка. Он может предоставить решение суда или нотариально оформленное алиментное соглашение и выписку о движении средств по счёту. Первые из указанных документы докажут, что обязательство платить алименты есть, а выписка — что ни копейки средств не получено.
На этом основании судебный пристав откроет исполнительное производство. Затем он должен оповестить об этом должника и рассказать обо всех временных ограничениях его прав, которые могут быть введены, если в пятидневный срок не выполнить наложенные обязательства. Для этого должнику направляют специальное постановление, на которое выдаёт разрешение старший пристав. Формы оповещения бывают разными: по электронной почте, в личный кабинет на портале Госуслуг, заказным письмом с уведомлением или вручение лично под роспись о получении. Закон «Об исполнительном производстве» оставляет мало возможностей остаться в неведении о вынесенном постановлении. Например, не застав вас дома, пристав имеет право вручить документ любому совершеннолетнему родственнику, который живёт вместе с вами. И будет считаться, что вы оповещены. Или вы оставили приставу почтовый адрес, по которому направлять корреспонденцию. Он письмо отправил, но на почте оно затерялось и вы его не получили. Тем не менее считается, что и в этом случае оповещение произошло. Когда при личном вручении должник отказывается ставить подпись или даже просто принимать постановление от пристава, текст может быть зачитан приставом в присутствии двух понятых — это равносильно тому, что постановление было вручено и подписано.
Оповестив должника, пристав направляет копию постановления в ГИБДД, где в базе данных водителей делают пометку о приостановке действия водительского удостоверения. С этого момента и до выполнения всех требований управлять машиной или мотоциклом должнику нельзя.
Что будет, если нарушить запрет приставов
Если нарушить постановление и попасться за рулём сотруднику полиции, тот составит протокол о нарушении статьи 17.17 КоАП. Далее дело будет передано в суд, который имеет право присудить водителю одно из двух — до 50 часов исправительных работ или лишение права управления на срок до одного года. Водителю отводится 10 дней на обжалование вердикта, после чего тот вступит в силу. В случае лишения водительское удостоверение придётся сдать в ГИБДД — о процедуре мы уже рассказывали.
Когда срок лишения закончится, вернуть права можно, не предоставляя медсправку и не сдавая экзамен на знание ПДД. Справка и экзамен нужны лишь при лишении за нарушения ПДД, так сказано в п. 4.1 статьи 32.6 КоАП.
Кого и за что не имеют права ограничить в правах
Если повод для взыскания есть, но сумма долга менее 10 000 рублей, пристав не имеет права выносить постановление. Также запрещено накладывать ограничения, когда автомобиль является единственным источником дохода для владельца или его единственным средством передвижения в труднодоступной местности. Избежать ограничения имеют право инвалиды I и II группы и те, у кого инвалид находится на иждивении. Пристав также не может устанавливать ограничение, если должнику предоставлена рассрочка или отсрочка платежа.
Любая из перечисленных причин — повод подать жалобу вышестоящему судебному приставу либо в суд и требовать признания действий пристава незаконными. В обоих случаях сделать это нужно в течение 10 дней с момента получения извещения об открытии исполнительного производства.
Как избежать приостановки права на управление ТС
Самое простое — оплатить долги в течение пяти дней после получения письма об открытии исполнительного дела. Другой способ — добиться отмены постановления у старшего пристава или через суд. Затем предоставить приставу подтверждение оплаты либо решение суда об отмене. На основании этих документов ограничение будет снято. Сделать это пристав обязан на следующий день после получения подтверждающих документов, не позднее. О чём выдаст водителю соответствующее постановление. Его копию лучше самостоятельно, не теряя времени на пересылку, предоставить в ГИБДД, чтобы в базе данных сняли пометки с водительского удостоверения.
Итак, совсем коротко
— Судебный пристав не может лишить водительского удостоверения, но вправе специальным постановлением запретить водителю им пользоваться. Если нарушить постановление и попасться инспектору ГИБДД, дело отправят в суд, а он уже точно лишит виновника ВУ либо отправит на исправительные работы.
— Получить ограничение от пристава может неплательщик штрафов или алиментов, а также тот, кто не выполняет решение суда о выплате компенсации потерявшей кормильца семье, о возмещении за ущерб здоровью или морального вреда. Сумма долгов должна быть не менее 10 000 рублей.
— Пристав не может ограничить право на управление автомобилем, если тот — единственный источник дохода или единственное возможное средство передвижения. Также запрещено подобное наказание для инвалидов и тех, у кого они на иждивении.
— Требования пристава нужно либо выполнить, либо добиться признания их незаконности через суд. В обоих случаях надо получить подтверждающие документы, на основании которых пристав вынесет новое постановление, снимающее ограничение.
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