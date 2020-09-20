Что делать, если судебные приставы запретили водить автомобиль

За что могут запретить управление транспортными средствами

Ограничение на право управления пристав выносит за игнориро­вание обяза­тельств, возмож­ность выполнить которые у гражданина была, но он ей не воспользо­вался. Эти обязатель­ства обычно наклады­вает суд или иная инстанция, и у них может быть несколько причин.

Взыскания. Вам выписывают штрафы, а вы не обращаете на них внимания. У вас есть обязан­ность выплачивать алименты, а вы уклоняетесь. Чтобы найти управу на должника, против него открывают исполни­тельное производ­ство и ограни­чивают его «права». Временно — до момента, пока он всё не выплатит.

Возмещения ущерба. В случае какого-то происшествия суд может наложить на виновника обязан­ность возместить ущерб или компенси­ровать моральный вред, нанесённый пострадав­шему. Если выплаты задер­живаются, пристав вправе, руковод­ствуясь решением суда или требо­ванием пострадав­шего, наложить на виновника ограни­чение на управление транс­портными средствами.

Требования неимущественного характера. Ограничивают права водителя и по причине, не связанной непосред­ственно с деньгами. Это может быть, например, невыпол­нение обязан­ностей по воспитанию детей. Формулировка размытая, обычно под неё попадают те или иные действия разведённых родителей.

Есть и перечень обязательств, ради исполнения которых судебные приставы не в силах ограничить право водителя садиться за руль — они прописаны в той же статье 67.1. Это прежде всего долги по ипотеке, за оплату ЖКХ, просроченные взносы за кредиты. Но не исключён другой, хотя и довольно редкий сценарий событий. На неплатель­щика подают в суд, а тот встаёт на сторону истца и в своём вердикте, среди прочих мер, принимает обосно­ванное решение об ограни­чении специаль­ного права должника. В этом случае пристав вынесет соответ­ствующее постанов­ление на основании судебного решения.