Беспилотные такси Baidu начнут перевозки в Пекине в мае

Работать автономное такси начнёт на территории олимпий­ского парка Шоуган. В следующем году, если всё пойдёт по плану, он будет принимать зимние игры. Терри­тория эта не закрыта для движения других машин, есть и пешеходы на улицах. Но всё же трафик гораздо спокойнее, чем в основной части города, а потому отлаживать техно­логии беспи­лотников тут проще.