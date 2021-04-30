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Беспилотные такси Baidu начнут перевозки в Пекине в мае

Новости

Кирилл Малышев

2 мая компания Baidu запустит в коммерческую эксплуатацию сервис беспилотных такси в Пекине. Как сообщает Reuters, пользова­тели смогут заказывать машину через мобильное приложение Apollo Go и совершать поездки, находясь в салоне в одино­честве. Оператора на подстраховке за рулём не будет.

  • Работать автономное такси начнёт на территории олимпий­ского парка Шоуган. В следующем году, если всё пойдёт по плану, он будет принимать зимние игры. Терри­тория эта не закрыта для движения других машин, есть и пешеходы на улицах. Но всё же трафик гораздо спокойнее, чем в основной части города, а потому отлаживать техно­логии беспи­лотников тут проще.

  • Совсем без присмотра роботакси не оставят. Вся терри­тория парка покрыта сетью 5G. Операторы в наблюда­тель­ном центре в любой момент времени смогут вмешаться и остановить авто­мобиль. Беспи­лотники для Baidu будет делать Geely — на сумму в 7,7 милли­арда долларов в течение ближайших пяти лет.

  • В пресс-релизе Baidu заявляет, что у неё — первый полностью беспилотный сервис такси в Китае, доступный клиентам. Однако стартап AutoX, основанный компанией Alibaba и рядом других, запустил беспилотные такси без водителей в китайском Шэньчжэне в январе. Тестиро­вать роботи­зиро­ванные такси начали ещё прошлой осенью, а с середины зимы сервисом смогут воспользо­ваться все желающие. На линии работают пере­оборудо­ванные минивэны Chrysler Pacifica.

Когда аналогичный сервис появится в России?

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