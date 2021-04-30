Беспилотные такси Baidu начнут перевозки в Пекине в мае
Кирилл Малышев
Работать автономное такси начнёт на территории олимпийского парка Шоуган. В следующем году, если всё пойдёт по плану, он будет принимать зимние игры. Территория эта не закрыта для движения других машин, есть и пешеходы на улицах. Но всё же трафик гораздо спокойнее, чем в основной части города, а потому отлаживать технологии беспилотников тут проще.
Совсем без присмотра роботакси не оставят. Вся территория парка покрыта сетью 5G. Операторы в наблюдательном центре в любой момент времени смогут вмешаться и остановить автомобиль. Беспилотники для Baidu будет делать Geely — на сумму в 7,7 миллиарда долларов в течение ближайших пяти лет.
В пресс-релизе Baidu заявляет, что у неё — первый полностью беспилотный сервис такси в Китае, доступный клиентам. Однако стартап AutoX, основанный компанией Alibaba и рядом других, запустил беспилотные такси без водителей в китайском Шэньчжэне в январе. Тестировать роботизированные такси начали ещё прошлой осенью, а с середины зимы сервисом смогут воспользоваться все желающие. На линии работают переоборудованные минивэны Chrysler Pacifica.