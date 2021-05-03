Baidu показала, как работает их роботакси: оказалось, что это недорого
Дмитрий Елизаров
Китайский IT-гигант Baidu объявил о запуске своего сервиса беспилотных такси под названием Apollo Go. Работает он в пекинском парке Шоуган, где пройдёт часть соревнований Зимних олимпийских игр 2022 года. Как уточняет Autoevolution, роботакси ориентированы на организаторов, участников и болельщиков соревнований, но воспользоваться услугой сможет любой желающий.
Базируются беспилотники на кроссоверах Hongqi HS5, которые Baidu оснащает собственной системой автономного управления. Она работает на основе информации, получаемой с комплекса датчиков и камеры кругового обзора, установленной на крыше автомобиля. Утверждается, что такой подход делает беспилотники более точными и позволяет им лучше ориентироваться.
Пассажир сможет отыскать ближайший беспилотник при помощи приложения, через него же получить доступ в автомобиль и задать пункт назначения. По нажатию кнопки «Начать движение» бортовая электроника проверит, закрыты ли двери и пристёгнуты ли пассажиры, — беспилотник отправится в путь только после того, как убедится, что всё в порядке.
На первом этапе флот роботакси составит около десяти машин. Стоимость поездки ограничат 30 юанями (около 350 рублей).
Ранее Baidu заявляла, что парк Шоуган был выбран для первого коммерческого запуска беспилотников не только из-за статуса места, но и по причине трафика: машин здесь меньше, и следить за роботакси заметно проще.