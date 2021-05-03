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Baidu показала, как работает их роботакси: оказалось, что это недорого

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Дмитрий Елизаров

Китайский IT-гигант Baidu объявил о запуске своего сервиса беспилотных такси под названием Apollo Go. Работает он в пекинском парке Шоуган, где пройдёт часть сорев­нований Зимних олимпий­ских игр 2022 года. Как уточняет Autoevolution, роботакси ориенти­рованы на организа­торов, участников и болель­щиков соревно­ваний, но восполь­зоваться услугой сможет любой желающий.

  • Базируются беспилотники на кроссоверах Hongqi HS5, которые Baidu оснащает собственной системой авто­номного управления. Она работает на основе информации, получа­емой с комплекса датчиков и камеры кругового обзора, установ­ленной на крыше авто­мобиля. Утвержда­ется, что такой подход делает беспи­лотники более точными и позволяет им лучше ориенти­роваться.

  • Пассажир сможет отыскать ближайший беспи­лотник при помощи приложения, через него же получить доступ в авто­мобиль и задать пункт назначения. По нажатию кнопки «Начать движение» бортовая электроника проверит, закрыты ли двери и пристёг­нуты ли пассажиры, — беспилотник отправится в путь только после того, как убедится, что всё в порядке.

  • На первом этапе флот роботакси составит около десяти машин. Стоимость поездки ограничат 30 юанями (около 350 рублей).

  • Ранее Baidu заявляла, что парк Шоуган был выбран для первого коммер­ческого запуска беспи­лотников не только из-за статуса места, но и по причине трафика: машин здесь меньше, и следить за роботакси заметно проще.

Рискнули бы прокатиться на таком такси?

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