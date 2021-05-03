Baidu показала, как работает их роботакси: оказалось, что это недорого

Базируются беспилотники на кроссоверах Hongqi HS5, которые Baidu оснащает собственной системой авто­номного управления. Она работает на основе информации, получа­емой с комплекса датчиков и камеры кругового обзора, установ­ленной на крыше авто­мобиля. Утвержда­ется, что такой подход делает беспи­лотники более точными и позволяет им лучше ориенти­роваться.

Пассажир сможет отыскать ближайший беспи­лотник при помощи приложения, через него же получить доступ в авто­мобиль и задать пункт назначения. По нажатию кнопки «Начать движение» бортовая электроника проверит, закрыты ли двери и пристёг­нуты ли пассажиры, — беспилотник отправится в путь только после того, как убедится, что всё в порядке.

На первом этапе флот роботакси составит около десяти машин. Стоимость поездки ограничат 30 юанями (около 350 рублей).