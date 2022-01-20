Китайский интернет-гигант Baidu готовит беспилотник с выдвигающимися из капота сенсорами

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Baidu показала, как работает их роботакси: оказалось, что это недорого
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Китайский интернет-гигант Baidu (аналог американского Google) показал в коротком видеотизере собственный беспилотник. Предполагается, что машина будет готова в 2023 году, а её прототип покажут уже в апреле на Пекинском автосалоне, пишет Insideevs.
В августе прошлого года компания Baidu показала прототип беспилотного такси. Место для водителя в нём не предусмотрено в принципе. За управление машиной и её системами отвечает новейший чип с искусственным интеллектом.