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Китайский интернет-гигант Baidu готовит беспилотник с выдвигающимися из капота сенсорами

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Кирилл Малышев

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Китайский интернет-гигант Baidu (аналог американского Google) показал в коротком видеотизере собственный беспилотник. Предполагается, что машина будет готова в 2023 году, а её прототип покажут уже в апреле на Пекинском автосалоне, пишет Insideevs.

  • Тизер неинформативный, но две интересные особенности беспилотника показывает. Из капота выдвигаются два сенсора, скорее всего, используемые для системы автономного вождения. А двери, судя по видео, открываются вверх и лишены рамок. В Baidu уверяют, что прототип на 90% соответствует серийному варианту. Его дизайн и инженерная часть утверждены.
  • Разработчики обещают третий или четвёртый уровни автономности. Третий уже близок к законодательному разрешению на дорогах общего пользования. Четвёртый означает, что автоматика сможет обходиться без участия человека в большинстве дорожных ситуаций.
  • Продавать автомобиль хотят под брендом JiDU. Пока же у него нет никакого названия, его именуют просто «робокар».

В августе прошлого года компания Baidu показала прототип беспилотного такси. Место для водителя в нём не предусмотрено в принципе. За управление машиной и её системами отвечает новейший чип с искусственным интеллектом.

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