С дрэгового масл-кара сняли ограничитель скорости и он разогнался до 340 км/ч

Смотанный пробег: показываем, как это выглядит

Видео

Андрей Шульдешов

Говорят, что салоны многих немецких машин настолько качественные, что эксплуатация на них почти не сказывается, а пробег «японцев» очень легко скрутить без следа. Но украденные километры всегда можно обнаружить! Главное – знать, куда смотреть, и проверять историю размещений автомобиля на Авто.ру. Мы начали с последнего: нашли на Авто.ру несколько объявлений о продаже машин со скрученным пробегом и отправились смотреть, как они выглядят!

– Подробнее про историю размещений на Авто.ру: https://autoru.me/EVJrq – Ищем подержанный бизнес-седан в ЕКАТЕРИНБУРГЕ: https://youtu.be/EKgWwpyWyNI – Покупаем горячий хэтчбек по цене Kia Rio: https://youtu.be/S2GJTvU3oh0 – Ищем хорошие машины, которых все боятся: https://youtu.be/nd0y5cKrAx4 Говорят, что салоны многих немецких машин настолько качественные, что эксплуатация на них почти не сказывается, а пробег «японцев» очень легко скрутить без следа. Но украденные километры всегда можно обнаружить! Главное знать, куда смотреть, и проверять историю размещений автомобиля на Авто.ру. Мы начали с последнего: нашли на Авто.ру несколько объявлений о продаже машин со скрученным пробегом и отправились смотреть, как они выглядят! #осторожноокрашено

Героями этого выпуска стали Volkswagen Touareg, Toyota Camry, Audi Q5, а также Kia Rio. И с этими автомобилями не всё так просто, как может показаться на первый взгляд. 

Вы верите в реальность пробега, указанного в объявлениях?

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