Смотанный пробег: показываем, как это выглядит

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Королевство живых: лучший автомобиль на вторичке – минивэн?!
С дрэгового масл-кара сняли ограничитель скорости и он разогнался до 340 км/ч
Андрей Шульдешов
Говорят, что салоны многих немецких машин настолько качественные, что эксплуатация на них почти не сказывается, а пробег «японцев» очень легко скрутить без следа. Но украденные километры всегда можно обнаружить! Главное – знать, куда смотреть, и проверять историю размещений автомобиля на Авто.ру. Мы начали с последнего: нашли на Авто.ру несколько объявлений о продаже машин со скрученным пробегом и отправились смотреть, как они выглядят!
Героями этого выпуска стали Volkswagen Touareg, Toyota Camry, Audi Q5, а также Kia Rio. И с этими автомобилями не всё так просто, как может показаться на первый взгляд.