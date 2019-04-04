Смотанный пробег: показываем, как это выглядит

Говорят, что салоны многих немецких машин настолько качественные, что эксплуатация на них почти не сказывается, а пробег «японцев» очень легко скрутить без следа. Но украденные километры всегда можно обнаружить! Главное – знать, куда смотреть, и проверять историю размещений автомобиля на Авто.ру. Мы начали с последнего: нашли на Авто.ру несколько объявлений о продаже машин со скрученным пробегом и отправились смотреть, как они выглядят!