Авто.ру расскажет о преимуществах автомобиля, который вы продаёте
Многие дилеры выгружают на Авто.ру данные со склада автомобилей в наличии в автоматическом режиме. Продавцам часто не хватает времени, чтобы разобраться в особенностях и описать преимущества каждой машины, выставляемой на продажу, из-за чего пользователи видят шаблонное и не очень информативное описание. Мы решили помочь продавцам и покупателям одновременно и придумали бейджи — специальные отметки, которые появляются в объявлении, если автомобиль подходит под те или иные условия.
Большинство бейджей присваиваются автоматически — на основании проверки VIN-кода сервисом «История автомобиля», аналитики цен или информации непосредственно от автопроизводителя. С помощью бейджей продавать хорошие машины будет проще — рассказываем, какие пометки мы ставим и по каким критериям.
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«Хорошая цена» и «Отличная цена». Первым бейджем будут отмечены автомобили по среднерыночной цене. Если цена в объявлении чуть ниже средней, то у него появится бейдж «Отличная цена». Для дилерских объявлений среднерыночная цена рассчитывается по объявлениям других автосалонов этой же марки и модели в регионе размещения. Если цена чересчур высокая или слишком низкая — бейдж не появится. Пометки «Хорошая цена» и «Отличная цена» видны уже в листинге — это делает объявления привлекательнее для пользователей. Мы не вешаем бейдж, если не уверены в оценке: это может случиться, если автомобиль слишком старый, дешёвый или у него слишком большой пробег.
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«На гарантии». Если автомобиль ещё на гарантии, на бейдже будет отмечено, до какой даты она действует. Эту информацию придётся указывать при ручном создании объявления или передать в фиде при выгрузке объявлений, если используете автовыгрузку. Для покупателя гарантия может стать весомым аргументом при выборе автомобиля.
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«ДТП не найдены» и «Один владелец». Соответствие этим параметрам проверяется по VIN-коду автомобиля с помощью сервиса «История автомобиля». Не забудьте сообщить об этом покупателю в описании!
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«Отличная модель». Такой бейдж появляется у автомобилей с рейтингом пользователей Авто.ру не меньше 4,5 балла.
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«Проверенный автомобиль». Так отмечаются предложения, проверенные по программам сертификации производителей — например, BMW Premium Selection. Эту информацию мы получаем напрямую от автопроизводителя, бейдж присваивается автоматически.
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«Медленно теряет в цене». Бейдж появляется у автомобилей, которые дешевеют не более чем на 5% в год. Такая машина может стать выгодным приобретением.
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«Почти как новая». Бейдж для автомобилей не старше трёх лет, с заявленным пробегом не выше среднего и без ДТП в истории.
В объявлениях от частных продавцов можно встретить отметку «Продаёт собственник». Такой бейдж появляется, если владелец написал в чат с поддержкой и направил фотографии или сканы документов. Дилеру такой бейдж пригодится при выкупе машины — так можно найти объявления от реальных собственников.
Все бейджи появляются в объявлениях автоматически и бесплатно. Если отметки по какой-то причине нет, а автомобиль подходит под условия, обратитесь к вашему менеджеру или напишите нам на Accounting@yandex-team.ru.