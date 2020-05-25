Авто.ру расскажет о преимуществах автомобиля, который вы продаёте

Многие дилеры выгружают на Авто.ру данные со склада авто­мобилей в наличии в автомати­ческом режиме. Продавцам часто не хватает времени, чтобы разобраться в особен­ностях и описать преимущества каждой машины, выстав­ляемой на продажу, из-за чего пользо­ватели видят шаблонное и не очень информа­тивное описание. Мы решили помочь продавцам и покупателям одно­временно и придумали бейджи — специ­альные отметки, которые появляются в объяв­лении, если автомобиль подходит под те или иные условия.

Большинство бейджей присваиваются автоматически — на основании проверки VIN-кода сервисом «История автомобиля», аналитики цен или информации непосред­ственно от автопроиз­водителя. С помощью бейджей продавать хорошие машины будет проще — рассказываем, какие пометки мы ставим и по каким критериям.