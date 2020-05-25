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Авто.ру расскажет о преимуществах автомобиля, который вы продаёте

Про бизнес

Многие дилеры выгружают на Авто.ру данные со склада авто­мобилей в наличии в автомати­ческом режиме. Продавцам часто не хватает времени, чтобы разобраться в особен­ностях и описать преимущества каждой машины, выстав­ляемой на продажу, из-за чего пользо­ватели видят шаблонное и не очень информа­тивное описание. Мы решили помочь продавцам и покупателям одно­временно и придумали бейджи — специ­альные отметки, которые появляются в объяв­лении, если автомобиль подходит под те или иные условия.

Большинство бейджей присваиваются автоматически — на основании проверки VIN-кода сервисом «История автомобиля», аналитики цен или информации непосред­ственно от автопроиз­водителя. С помощью бейджей продавать хорошие машины будет проще — рассказываем, какие пометки мы ставим и по каким критериям.

  • «Хорошая цена» и «Отличная цена». Первым бейджем будут отмечены автомобили по средне­рыночной цене. Если цена в объявлении чуть ниже средней, то у него появится бейдж «Отличная цена». Для дилерских объявлений средне­рыночная цена рассчиты­вается по объяв­лениям других автосалонов этой же марки и модели в регионе размещения. Если цена чересчур высокая или слишком низкая — бейдж не появится. Пометки «Хорошая цена» и «Отличная цена» видны уже в листинге — это делает объявления привлекательнее для пользо­вателей. Мы не вешаем бейдж, если не уверены в оценке: это может случиться, если автомобиль слишком старый, дешёвый или у него слишком большой пробег.

  • «На гарантии». Если автомобиль ещё на гарантии, на бейдже будет отмечено, до какой даты она действует. Эту информацию придётся указывать при ручном создании объяв­ления или передать в фиде при выгрузке объявлений, если используете автовыгрузку. Для покупателя гарантия может стать весомым аргументом при выборе автомобиля.

  • «ДТП не найдены» и «Один владелец». Соответствие этим параметрам проверяется по VIN-коду автомобиля с помощью сервиса «История автомобиля». Не забудьте сообщить об этом покупателю в описании!

  • «Отличная модель». Такой бейдж появляется у автомобилей с рейтингом пользователей Авто.ру не меньше 4,5 балла.

  • «Проверенный автомобиль». Так отмечаются предложения, проверенные по программам сертифи­кации производителей — например, BMW Premium Selection. Эту информацию мы получаем напрямую от автопроизво­дителя, бейдж присваива­ется автоматически. 

  • «Медленно теряет в цене». Бейдж появляется у автомобилей, которые дешевеют не более чем на 5% в год. Такая машина может стать выгодным приобретением.

  • «Почти как новая». Бейдж для автомобилей не старше трёх лет, с заявленным пробегом не выше среднего и без ДТП в истории. 

Так выглядит объявление с несколькими бейджами

В объявлениях от частных продавцов можно встретить отметку «Продаёт собственник». Такой бейдж появляется, если владелец написал в чат с поддержкой и направил фото­графии или сканы документов. Дилеру такой бейдж пригодится при выкупе машины — так можно найти объяв­ления от реальных собственников.

Все бейджи появляются в объявлениях автоматически и бесплатно. Если отметки по какой-то причине нет, а автомобиль подходит под условия, обратитесь к вашему менеджеру или напишите нам на Accounting@yandex-team.ru.

Уже видели бейджи в объявлениях?

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