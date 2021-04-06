Что делать, если заправили некачественным топливом

Заправка на незнакомой бензоколонке, да ещё и где-нибудь в глубинке, всегда русская рулетка. И пускай такие проблемы случаются всё реже, но получить вместо качественного топлива смесь из воды и ещё чего-нибудь губитель­ного для мотора пока ещё можно. И если такое произойдёт, то для водителя, залившего в бак непонятно что, всё может закончиться дорого­стоящим ремонтом.

К сожалению, судебная практика по возмещению расходов на ремонт машины со стороны владельца АЗС не слишком однозначна. Хотя есть и весьма заниматель­ные истории. Например, недавно авто­владельцу удалось не только взыскать расходы на ремонт, штраф и неустойку, но даже компенсацию морального вреда! Причём суду в качестве доказательств хватило чека на покупку бензина, экспертизы, показавшей, что поломка случилась из-за некаче­ственного топлива, а также экспертизы того, что было в баке. Обычно этого набора доказа­тельств недо­статочно для вынесения судом положитель­ного решения, но в данной ситуации владелец АЗС признал вину, частично компенсировав ущерб в досудебном порядке.

В общем, если такая неприятность и случилась, то посыпать голову пеплом не надо. Рассказываем, как действовать в подобной ситуации.