Что делать, если заправили некачественным топливом
Влад Зенин
Заправка на незнакомой бензоколонке, да ещё и где-нибудь в глубинке, всегда русская рулетка. И пускай такие проблемы случаются всё реже, но получить вместо качественного топлива смесь из воды и ещё чего-нибудь губительного для мотора пока ещё можно. И если такое произойдёт, то для водителя, залившего в бак непонятно что, всё может закончиться дорогостоящим ремонтом.
К сожалению, судебная практика по возмещению расходов на ремонт машины со стороны владельца АЗС не слишком однозначна. Хотя есть и весьма занимательные истории. Например, недавно автовладельцу удалось не только взыскать расходы на ремонт, штраф и неустойку, но даже компенсацию морального вреда! Причём суду в качестве доказательств хватило чека на покупку бензина, экспертизы, показавшей, что поломка случилась из-за некачественного топлива, а также экспертизы того, что было в баке. Обычно этого набора доказательств недостаточно для вынесения судом положительного решения, но в данной ситуации владелец АЗС признал вину, частично компенсировав ущерб в досудебном порядке.
В общем, если такая неприятность и случилась, то посыпать голову пеплом не надо. Рассказываем, как действовать в подобной ситуации.
Как доказать, что на АЗС залили некачественное топливо?
Зачастую бывает так, что автовладелец далеко не сразу узнаёт о том, что заправился некачественным топливом. И если он отъехал на приличное расстояние от АЗС, то доказать свою правоту будет затруднительно. Базовый совет: после заправки никогда не выбрасывайте чеки. Потому что они могут пригодиться в качестве доказательства того, что вы действительно покупали бензин на той или иной АЗС в определённое время.
Если же вы заметили, что топливо некачественное — появились перебои в работе двигателя или ухудшилась его отдача, то постарайтесь вернуться на заправку, чтобы получить все документы на проданное топливо. Тут же надо постараться организовать отбор проб из топливохранилища на АЗС, а также из бензобака автомобиля. Но для этого придётся вызывать эксперта. Независимых лабораторий в стране много, но не факт, что найдётся свободный специалист. Да и владелец заправки может не пойти навстречу и запретит забор проб.
Независимо от того, как решится этот вопрос, следующий шаг — отправка автомобиля в автосервис и назначение автотехнической экспертизы. На неё необходимо пригласить владельца заправки. Для этого достаточно направить телеграмму с уведомлением о вручении, в которой указаны дата, время и место проведения экспертизы.
Есть ли шанс обойтись без суда?
Если экспертизой установлено, что поломка произошла в результате заправки некачественным топливом, а химическая экспертиза покажет, что топливо в баке — контрафакт, и если эта же экспертиза подтвердит соответствие топлива в баке топливу на заправке, то можно смело направлять претензию продавцу с приложением копий документов и требованием полного возмещения ущерба.
При наличии такого пакета документов продавец, скорее всего, согласится на досудебное решение вопроса. Но если не будет подтверждения того, что топливо в баке соответствует топливу на заправке, продавец наверняка откажется компенсировать ремонт. И придётся идти в суд.
Какова судебная практика по таким делам?
При отсутствии экспертизы, установившей идентичность топлива в баке и на заправке, доказать в суде, что поломка случилась именно из-за топлива, которым машину заправили на подозрительной АЗС, будет очень сложно.
Как объяснил Журналу Авто.ру адвокат Лев Воропаев, судебная практика по таким делам не однозначна. Как правило, суды требуют предоставить документы, подтверждающие, что вы пользовались только этой заправкой, и никакой другой. Ведь, может, водитель сначала заправился плохим бензином где-то ещё, а на этой заправке залили хороший, но сказалась накопившаяся с предыдущей заправки проблема? Или наоборот — водитель уже позднее заправился некачественным топливом на другой заправке?
Доказательством могла бы быть выписка со счетов, если вы пользуетесь одной и той же бензоколонкой. А если это случайная АЗС, то такое доказательство не пройдёт.
Примечательно, что именно такую практику поддерживал до сих пор Верховный суд.
Но в некоторых региональных судах тенденция, похоже, меняется. Там нередко достаточно чека, подтверждающего продажу бензина, экспертизы, доказывающей, что поломка произошла из-за некачественного топлива, а также экспертизы той жидкости, что была в баке.
Немалый вес этим доказательствам придаёт и информация из диагностического блока автомобиля, которая показывает, когда именно возникли перебои в работе силового агрегата.
Насколько велик риск заправиться плохим бензином?
Надо сказать, что и судебная практика по некачественному топливу не такая уж и обширная, да и заправок, промышляющих плохим бензином, становится всё меньше. Сообщество «Синие ведёрки» регулярно занимается проверкой заправок на предмет отпуска бензина в нужном объёме и в соответствии с заявленной номенклатурой. По словам координатора сообщества Петра Шкуматова, из 924 проверенных в стране заправок только 6 торговали некачественным топливом.
В марте было проверено 74 АЗС. Из них только три отпускали топливо с признаками контрафакта. На одной из них в
Автовладельцам же, которые столкнулись с некачественным топливом, стоит обращаться в Роспотребнадзор с заявлением о нарушении прав потребителя. Возможно, именно это ведомство само подаст в суд на продавца с требованием возмещения ущерба в вашу пользу. Такая практика тоже есть.