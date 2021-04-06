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Что делать, если заправили некачественным топливом

Разбор

Влад Зенин

Заправка на незнакомой бензоколонке, да ещё и где-нибудь в глубинке, всегда русская рулетка. И пускай такие проблемы случаются всё реже, но получить вместо качественного топлива смесь из воды и ещё чего-нибудь губитель­ного для мотора пока ещё можно. И если такое произойдёт, то для водителя, залившего в бак непонятно что, всё может закончиться дорого­стоящим ремонтом.

К сожалению, судебная практика по возмещению расходов на ремонт машины со стороны владельца АЗС не слишком однозначна. Хотя есть и весьма заниматель­ные истории. Например, недавно авто­владельцу удалось не только взыскать расходы на ремонт, штраф и неустойку, но даже компенсацию морального вреда! Причём суду в качестве доказательств хватило чека на покупку бензина, экспертизы, показавшей, что поломка случилась из-за некаче­ственного топлива, а также экспертизы того, что было в баке. Обычно этого набора доказа­тельств недо­статочно для вынесения судом положитель­ного решения, но в данной ситуации владелец АЗС признал вину, частично компенсировав ущерб в досудебном порядке. 

В общем, если такая неприятность и случилась, то посыпать голову пеплом не надо. Рассказываем, как действовать в подобной ситуации.

Как доказать, что на АЗС залили некачественное топливо?

Зачастую бывает так, что автовладелец далеко не сразу узнаёт о том, что заправился некаче­ственным топливом. И если он отъехал на приличное расстояние от АЗС, то доказать свою правоту будет затрудни­тельно. Базовый совет: после заправки никогда не выбрасывайте чеки. Потому что они могут пригодиться в качестве доказа­тельства того, что вы действи­тельно покупали бензин на той или иной АЗС в определённое время.

Если же вы заметили, что топливо некачественное — появились перебои в работе двигателя или ухудшилась его отдача, то постарайтесь вернуться на заправку, чтобы получить все документы на проданное топливо. Тут же надо постараться организовать отбор проб из топливо­хранилища на АЗС, а также из бензобака авто­мобиля. Но для этого придётся вызывать эксперта. Независимых лабораторий в стране много, но не факт, что найдётся свободный специ­алист. Да и владелец заправки может не пойти навстречу и запретит забор проб.

Независимо от того, как решится этот вопрос, следующий шаг — отправка автомобиля в автосервис и назначение авто­техни­ческой экспертизы. На неё необходимо пригласить владельца заправки. Для этого достаточно направить теле­грамму с уведомле­нием о вручении, в которой указаны дата, время и место проведения экспертизы.

Есть ли шанс обойтись без суда?

Если экспертизой установлено, что поломка произошла в результате заправки некаче­ственным топливом, а химическая экспертиза покажет, что топливо в баке — контрафакт, и если эта же экспертиза подтвердит соответ­ствие топлива в баке топливу на заправке, то можно смело направлять претензию продавцу с приложением копий документов и требова­нием полного возмещения ущерба.

При наличии такого пакета документов продавец, скорее всего, согласится на досудебное решение вопроса. Но если не будет подтверждения того, что топливо в баке соответ­ствует топливу на заправке, продавец наверняка откажется компен­сировать ремонт. И придётся идти в суд.

Какова судебная практика по таким делам?

При отсутствии экспертизы, установившей идентичность топлива в баке и на заправке, доказать в суде, что поломка случилась именно из-за топлива, которым машину заправили на подозрительной АЗС, будет очень сложно.

Как объяснил Журналу Авто.ру адвокат Лев Воропаев, судебная практика по таким делам не однозначна. Как правило, суды требуют предоставить документы, подтверж­дающие, что вы пользовались только этой заправкой, и никакой другой. Ведь, может, водитель сначала заправился плохим бензином где-то ещё, а на этой заправке залили хороший, но сказалась накопив­шаяся с предыдущей заправки проблема? Или наоборот — водитель уже позднее заправился некаче­ственным топливом на другой заправке?

Доказательством могла бы быть выписка со счетов, если вы пользуетесь одной и той же бензоколонкой. А если это случайная АЗС, то такое доказательство не пройдёт.

Примечательно, что именно такую практику поддерживал до сих пор Верховный суд.

Но в некоторых региональ­ных судах тенденция, похоже, меняется. Там нередко достаточно чека, подтвержда­ющего продажу бензина, экспертизы, доказывающей, что поломка произошла из-за некаче­ственного топлива, а также экспертизы той жидкости, что была в баке.

Немалый вес этим доказательствам придаёт и информация из диагно­стического блока автомобиля, которая показывает, когда именно возникли перебои в работе силового агрегата.

Насколько велик риск заправиться плохим бензином?

Надо сказать, что и судебная практика по некачественному топливу не такая уж и обширная, да и заправок, промышляющих плохим бензином, становится всё меньше. Сообщество «Синие ведёрки» регулярно занимается проверкой заправок на предмет отпуска бензина в нужном объёме и в соответ­ствии с заявленной номен­клатурой. По словам коорди­натора сообщества Петра Шкуматова, из 924 проверенных в стране заправок только 6 торговали некачественным топливом. 

В марте было проверено 74 АЗС. Из них только три отпускали топливо с признаками контрафакта. На одной из них в 92-м бензине было обнаружено превышение серы в 250 раз. Информация о заправках, торгующих некаче­ственным топливом, направлена в Росстандарт.

Автовладельцам же, которые столкнулись с некаче­ственным топливом, стоит обращаться в Роспотреб­надзор с заявлением о нарушении прав потребителя. Возможно, именно это ведомство само подаст в суд на продавца с требова­нием возмещения ущерба в вашу пользу. Такая практика тоже есть.

Когда-нибудь заправлялись некачественным топливом?

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