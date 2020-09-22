Самую неудачную копию Porsche на свете выставили на продажу

Для переделки хозяин пожертво­вал кузовными элементами Porsche 911 (996). На боковины ярко-жёлтого купе нанесли наклейки с обозна­чением другой модели Porsche — 911 GT2 RS (впервые такое обозна­чение получила модель в 997 кузове), а общая стилистика проекта подражает работам тюнинг-ателье Gemballa.

Владелец сообщает, что у автомобиля имеются проблемы с документами, которые придётся решать новому хозяину. Машина с пробегом в 90 тысяч кило­метров и интерьером, обшитым кожей и замшей, оценена в 6900 долларов (524 тысячи рублей). Сам Fiero находится в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк.