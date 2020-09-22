Самую неудачную копию Porsche на свете выставили на продажу
Борис Закиров
На сайте Craiglist появилось объявление о продаже необычного Pontiac Fiero 1988 года выпуска, претендующего на звание самой неудачной копии спорткара Porsche
Для переделки хозяин пожертвовал кузовными элементами Porsche 911 (996). На боковины ярко-жёлтого купе нанесли наклейки с обозначением другой модели Porsche — 911 GT2 RS (впервые такое обозначение получила модель в 997 кузове), а общая стилистика проекта подражает работам тюнинг-ателье Gemballa.
Владелец сообщает, что у автомобиля имеются проблемы с документами, которые придётся решать новому хозяину. Машина с пробегом в 90 тысяч километров и интерьером, обшитым кожей и замшей, оценена в 6900 долларов (524 тысячи рублей). Сам Fiero находится в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк.
Под необычной внешностью скрываются агрегаты Pontiac Fiero поздних годов выпуска в неплохом состоянии. Мотор — 2,8-литровый V6 с отдачей в 140 лошадиных сил и 230 Нм крутящего момента. Он сочетается с пятиступенчатой «механикой» Getrag 282 и разгоняет машину до сотни приблизительно за 8 секунд.