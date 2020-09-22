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Самую неудачную копию Porsche на свете выставили на продажу

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Борис Закиров

На сайте Craiglist появилось объявление о продаже необычного Pontiac Fiero 1988 года выпуска, претендующего на звание самой неудачной копии спорткара Porsche 2000-х. Переднюю часть средне­моторного купе стилизовали под немецкий авто­мобиль, но технически машина ничем не отличается от старого Pontiac.

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  • Для переделки хозяин пожертво­вал кузовными элементами Porsche 911 (996). На боковины ярко-жёлтого купе нанесли наклейки с обозна­чением другой модели Porsche — 911 GT2 RS (впервые такое обозна­чение получила модель в 997 кузове), а общая стилистика проекта подражает работам тюнинг-ателье Gemballa.

  • Владелец сообщает, что у автомобиля имеются проблемы с документами, которые придётся решать новому хозяину. Машина с пробегом в 90 тысяч кило­метров и интерьером, обшитым кожей и замшей, оценена в 6900 долларов (524 тысячи рублей). Сам Fiero находится в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк.

  • Под необычной внешностью скрываются агрегаты Pontiac Fiero поздних годов выпуска в неплохом состоянии. Мотор — 2,8-литровый V6 с отдачей в 140 лошадиных сил и 230 Нм крутящего момента. Он сочетается с пятиступен­чатой «механикой» Getrag 282 и разгоняет машину до сотни приблизи­тельно за 8 секунд.

Стоит ли такой «полу-Порше» своих денег?

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