Бактерии помогут бороться с реагентами на дорогах

Ещё как. Соль не только провоцирует коррозию кузовов автомобилей и металлоконструкций дорожной инфраструктуры: один из побочных продуктов, который образуется от взаимодействия соли со льдом, – это оксихлорид кальция, который проникает в структуру бетона и провоцирует образование трещин. Затем в эти трещины попадает вода, которая при замерзании расширяется и разрушает покрытие.