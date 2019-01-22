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Бактерии помогут бороться с реагентами на дорогах

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Учёные Дрексельского университета придумали, как защитить бетонное дорожное покрытие от воздействия соли, которую рассыпают зимой для борьбы с обледенением. Для этого они предлагают «заражать» дороги специальными бактериями.

Разве соль вредит дорогам?

Ещё как. Соль не только провоцирует коррозию кузовов автомобилей и металлоконструкций дорожной инфраструктуры: один из побочных продуктов, который образуется от взаимодействия соли со льдом, – это оксихлорид кальция, который проникает в структуру бетона и провоцирует образование трещин. Затем в эти трещины попадает вода, которая при замерзании расширяется и разрушает покрытие.

Как помогут бактерии?

Учёные предлагают добавлять бактерию под названием S.pasteurii прямо в состав бетона. В процессе жизнедеятельности эта бактерия повышает pH-уровень вокруг себя, из-за чего после контакта соли и льда образуется не вредный оксихлорид кальция, а карбонат кальция (обычный известняк), безвредный для бетона.

И что, это работает?

Как показали испытания, да! Дорога, сделанная из бетона с добавлением бактерий, оказалась устойчива к воздействию реагентов. Но испытания ещё идут, а проблема долговечности дорог пока не решена окончательно. Дело в том, что, по расчётам ученых, бактерии способны прожить в бетоне около пяти лет, после чего покрытие придётся обновлять.

Верите, что бактерии помогут?

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