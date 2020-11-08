Хардкорный BAC Mono R стоимостью 19 миллионов рублей раскрасили в честь видеоигры
Михаил Кондратьев
Британская компания BAC передала первый товарный экземпляр лимитированной модели Mono R. Покупатель из Европы заказал одноместный спорткар стоимостью 191 тысячу фунтов стерлингов (19,3 миллиона рублей по текущему курсу) в необычной расцветке — он выполнен в стиле видеоигры WipEout.
Mono R раскрасили в честь знаковой внутриигровой команды FEISAR. Подготовкой занимались разработчик игр Ник Бюркомб и графический дизайнер Эдди Уэйнрайт, это заняло у них 10 дней.
Покупатель хардкорного спорткара рассказал, что всегда мечтал пролететь (WipEout представляет собой футуристические гонки на летающих аппаратах) по различным трекам на настоящем корабле FEISAR. «Это не совсем для антигравитационных гонок… Но по-настоящему неистовый Mono R даёт мне точно такие же ощущения», — отметил покупатель.
Mono R был представлен в 2019 году. Он стал легче и мощнее обычного Mono — в конструкции применены магниевые элементы, а также композитный материал на основе угле пластика и графена. Кроме того, модель оснащается углерод-керамическими тормозами и титановым выхлопом.
Масса одноместного спорткара равна 555 килограммам, а отдача 2,5-литровой атмосферной «четвёрки» увеличена с 309 до 345 л.с. В результате
R-версияразгоняется до 100 км/чза 2,5 секунды (на 0,3 секунды быстрее) при максимальной скорости 274 км/ч.
Тираж модели ограничили 30 экземплярами. Все они были раскуплены ещё до премьеры.