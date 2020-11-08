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Хардкорный BAC Mono R стоимостью 19 миллионов рублей раскрасили в честь видеоигры

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Михаил Кондратьев

Британская компания BAC передала первый товарный экземпляр лимитиро­ванной модели Mono R. Покупатель из Европы заказал одноместный спорткар стоимостью 191 тысячу фунтов стерлингов (19,3 миллиона рублей по текущему курсу) в необычной расцветке — он выполнен в стиле видеоигры WipEout.

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  • Mono R раскрасили в честь знаковой внутри­игровой команды FEISAR. Подготовкой занимались разра­ботчик игр Ник Бюркомб и графиче­ский дизайнер Эдди Уэйнрайт, это заняло у них 10 дней.

  • Покупатель хардкорного спорткара рассказал, что всегда мечтал пролететь (WipEout пред­ставляет собой футури­стические гонки на летающих аппаратах) по различным трекам на настоящем корабле FEISAR. «Это не совсем для антигравита­ционных гонок… Но по-настоящему неистовый Mono R даёт мне точно такие же ощущения», — отметил покупатель.

  • Mono R был представлен в 2019 году. Он стал легче и мощнее обычного Mono — в конструкции применены магниевые элементы, а также композитный материал на основе угле пластика и графена. Кроме того, модель оснащается углерод-керамиче­скими тормозами и титановым выхлопом.

  • Масса одноместного спорткара равна 555 кило­граммам, а отдача 2,5-литровой атмосферной «четвёрки» увеличена с 309 до 345 л.с. В резуль­тате R-версия разгоняется до 100 км/ч за 2,5 секунды (на 0,3 секунды быстрее) при максимальной скорости 274 км/ч.

  • Тираж модели ограничили 30 экзем­плярами. Все они были раскуплены ещё до премьеры.

Хотели (или заказывали) когда-нибудь особую расцветку автомобиля?

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